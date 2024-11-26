Türkiye'nin nüfusu en az ili... 68 bin... Türklerin, Anadolu'da ilk yerleştikleri yerlerden.

Üç bin yıllık tarihi zenginlik... Roma... Emevi... Bizans... Saltuklu... Danişmend.. Akkoyunlu... Osmanlı.

Türk dünyasının ortak atası Dede Korkut'un diyarı... Türbesi/mezarı burada. Dede Korkut'un 12 hikâyesi var... Üçü Bayburt Kalesi'nde geçiyor.









Cumhuriyet Caddesi... Şair Celali Caddesi... Semerciler Caddesi... Şehrin nabzının attığı yerler... Anket... Konuşulanlar... Beklentiler: Erken seçim... Geçiniz... Gündem dışı.

Filistin hassasiyeti... İsrail'e tepki... Çok yoğun. Asgari ücret... Memura, emekliye zam... Merak konusu. Sakin bir şehir... Gündem ekonomi... Geçim derdi.

***



Günün fıkrası



Bayburt'un fıkraları meşhurdur... Bayburtlu, günün olaylarını fıkrayla yoğurarak anlatır.

İki kişi kavga etmiş... Mahkemelik olmuşlar... Bayburtlu İlyas da şahit.

Hâkim... İlyas'tan, olayı anlatmasını istemiş.

- Hâkim bey... Bu adam, şu adama tam sövmedi... Biraz sövdü.

- İlyas... Tam sövmek, biraz sövmek... Ne demek?

- Hâkim Bey... Biraz sövmek, sadece anasına sövmek... Tam sövmek ise ana, avrat, yedi sülalesine düz gitmek.

Konu, Meclis'teki kavgalardan açılınca... Bayburtlu bu fıkrayı anlattı.

***



Gurbetteki Bayburt



Mustafa Eldivan... Bayburt Valisi... "Burayı yaz mevsiminde görmelisiniz... Nüfus ikiye katlanır" dedi. İstanbul'da... Bayburt'un nüfusundan fazla Bayburtlu var... 123 bin kişi. Ankara... Bursa... Kocaeli'nde... Bayburtlu çok. Avrupa'da da... Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'da.







Mustafa Eldivan:

- Bayburtlu, memleketini çok sever... Yaz tatiline gelir... Bayburt, yaz ayları panayır yeri gibidir.

Gurbetçiler, Bayburt ekonomisinin can suyu.

***



Organik şehir



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler... Bayburtlu.

Ankara Valisi Vasip Şahin... Bayburtlu. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu... Bayburtlu.

Eski Maliye Bakanı... Eski Merkez Bankası Başkanı... Naci Ağbal, Bayburtlu. Naci Ağbal, Yoncalı Köyü'nden... Bu köyün balı meşhur... Coğrafi işaretli.

Baldan söz etmişken... Bu coğrafyada tağşiş, sahte/hileli ürün yok... Ne yeseniz organik.

***



Sosyal güvence



Bayburtlu hasta olmuş... İstanbul'a gitmiş... Doktora.

Prof. Dr. Mesut Parlak, muayene etmiş:

- Amca... Seni bir meslektaşıma göndereceğim... Bir de o muayene etsin.

- Sen bilin gayrı dohtor beg.

- Amca... Sosyal güvencen var mı?

- O da ne ola ki dohtor beg?

- Bağ-Kur'lu musun? Sigortalı mısın?

- Bayburtluyum dohtor beg.

***



Kamuoyu



Cumhurbaşkanlığı seçimi... 24 Haziran 2018... Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı il:

Bayburt... Yüzde 82.1.

Cumhurbaşkanlığı seçimi... 28 Mayıs 2023... Erdoğan'ın en çok oy aylığı il:

Yine Bayburt... Yüzde 82.45.

Gökçedere... Tarihi bir belde...

Akkoyunlular'ın ilk başkenti... Erdoğan'ın oyu:

Yüzde 99.7.

- Ey Bayburtlu... Ey Gökçedereli... Hâliniz nicedir?

- Allah, devlete millete zeval vermesin...

Mehmetçiğin ayağına taş değmesin... Birliğimize, beraberliğimize zarar gelmesin.

***



Picasso'nun tablosu



Geçenlerde... Bayburt merkezli, 14 ilde operasyon yapılmıştı.

Doğu Roma... Bizans... Ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiren sikkeler... Tarihi eserler ele geçirilmişti.

Bunların arasında ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait bir tablonun da bulunduğu... Günlerce yazılmış, konuşulmuştu.

Sosyal medyada tabloya değer de biçilmişti... Altı milyon euro.

Bayburt'a gelip de bu konuyu araştırmamak olur mu?

***



Kafa karıştıran ayrıntılar



Tablo... Jandarma tarafından sergilenmişti... Üzerinde, "Picasso'ya ait olduğunun değerlendirildiği" yazıyordu. Resmin sol alt kısmında... Picasso'nun imzası... Ve bir tarih... 1875. Fakat... İmza, tabloda değil... Tablonun altında. Ayrıca... Pablo Picasso, 1881 doğumlu. Yani... Eserin yapıldığı tarihi belirten 1875'te... Picasso, henüz doğmamıştı.

En iyisi... Konuyu Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile konuşmak.

***

İşte gerçek... Tablo replika



Bayburtluya sorarsanız... "Reklamın iyisi kötüsü olmaz."

Tablo... Picasso'nun ya da başkasının... Günlerce konuşuldu ya... Bayburt'un reklamı oldu ya... Bayburtlu memnun.







İşin aslına gelince... Vali Mustafa Eldivan dedi ki:

- Araştırdık... Tablo Rus ressam Andrei Frantsevich Belloli'nin (1820-1881) eseri... Hatta eserin orijinali değil... Replikası... Kopyası.

***

Ülkü Güney



Bayburt merkezde... Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde... Beldelerde... Köylerde... İzini de gördük, tozunu da. Dostumuzdur... Gurur duyduk... Adı gönüllerde. Ülkü Gökalp Güney... 89 yaşında. Beş dönem milletvekilliği yaptı... Anavatan Partisi... Bağımsız... Adalet ve Kalkınma Partisi.







Eski İçişleri Bakanı. Bir ömür hizmet... Doktorluk... Siyaset... Hep halkın içinde.

Bugün bile... Hele de bu soğukta... İşi düşen... Hastası olan... Başı sıkışan onu arıyor. Bayburt'ta kiminle konuşsak, "Ülkü abi" diyor... Ve onunla ilgili bir anısını anlatıyor. Şair... "Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" diyor... İşte Ülkü Gökalp Güney bu... Hemşerilerinin kalbinde.

***

Az sonra

Dede Korkut diyarından notlar bitmedi. Siyaset... Ekonomi... Savunma sanayii... Tarım... Hayvancılık... Hepsini yazacağız... Az sonra... Yarına.