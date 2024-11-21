Konserler... Sanatçılara ödenen, dudak uçuklatan paralar... Sahne hazırlıkları için savrulan milyonlar...

Buna karşı... Belediyelerin borçları... Hacizler... İcralar... Çanak çömlek patladı.

Çanak çömlek sözün gelişi.

Patlayan kanalizasyon.

Aslında... Bu bir fırsattır... Büyük fırsat.

Herkes... "Benim belediyem... Senin belediyen" demeden... Eteğindeki taşları dökmeli.

Kim ne biliyorsa söylemeli... Açıklamalı.

Milletin parasını çarçur eden... Eşine, dostuna, yandaşına peşkeş çeken... Belediyeyi kişisel kariyerinin sıçrama tahtası yapmak isteyen... Kim olursa olsun, hesabını vermeli.

Kayseri'de... Erzurum'da... Türkiye'nin her yerinde... Sokak, böyle istiyor.

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CİN, ŞİŞEDEN ÇIKTI



Süleyman Demirel'den çok dinlediğimiz bir söz:

"Bir damla mürekkep, bir damacana suyu kirletir... Artık içemezsin."

Konserler... Uçuk paralar... Belediyeciliği kirletti.

Kirliliği... Laf oyunlarıyla, demagojiyle, algı operasyonuyla temizlemek zor... Çok zor.

Cin şişeden, diş macunu tüpten çıktı bir kere... Şişeye, tüpe geri koyamazsınız.

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ERZURUMSPOR



Borç batağındaydı... 30 milyon euro. FIFA'da 30'un üzerinde davası vardı... Futbolcuların alacak davaları.

Bunlar yetmezmiş gibi, bir de transfer yasağı.

Üç sezondur, transfer yapmamasına rağmen Erzurumspor, bugün Birinci Lig'de aslanlar gibi mücadele ediyor.

Liderin üç puan gerisinde... Üçüncü sırada.

Erzurum'a gelip de... Erzurumspor'la ilgilenmemek olmaz.

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YENİ STADYUM



Ahmet Dal... Erzurumspor Başkanı... Zoru başardı.

Birikmiş borçlarda indirim sağlandı... Borçlar, yeniden yapılandırıldı... Taksitler... Bağış kampanyaları.

Ve... Erzurumspor ayağa kalktı.

Bugün... Erzurum'un bir isteği var... Ankara'dan... Yeni bir stadyum.

Eski stadyum depremde hasar gördü... Kapandı... Onarıldı... Şimdi sadece kale arkası tribünlere seyirci alınıyor.

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BU ZULÜM BİTSİN



Filistin'e destek... İsrail'i protesto... Erzurumlu doktorların, "Bu zulüm bitsin" eylemleri... Açıklamaları... Her hafta.







Dadaşlar... Filistin konusunda çok hassaslar... Ve İsrail'e karşı çok öfkeli.

İl merkezinde ve ilçelerde dolaşırken desteği de... Öfkeyi de görebiliyorsunuz.

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KADIN İSTİHDAMI



Belediye... Fabrika binası yapıyor... Ve uygun şartlarla girişimciye kiralıyor.







Organize Sanayi Bölgesi... Gezdik... Çarklar dönüyor.

Üretim... İç piyasaya... İhracata.

Çalışanların içinde kadın çok... Hoşumuza gitti... Birlikte fotoğraf çektirdik.

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BUZ DUVARI



Erzurum... Avrupa Kış Sporları rzurum... Başkenti.

1-3 Mart 2025... Dünya Snowboard Şampiyonası, Erzurum'da yapılacak.







Palandöken... Oteller... Kış/kayak sezonu açılışı için gün sayıyorlar.

Unutmadan... Palandöken'de buz duvarı bile var... Evet, bildiğiniz duvar. İsteyenler... Kayak yaptıktan sonra buz duvarına tırmanıyor.

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ERZURUM OVALARI



Türküsü bile var... "Erzurum ovaları... Yayılır develeri."

Türkiye'nin en geniş mera arazisi Erzurum'da... Ülkenin toplam merasının yüzde 11'i.

Ovalar verimli... Buğday... Ayçiçeği... Şeker pancarı.

Tarım ve hayvancılığı teşvik... Büyükşehir Belediyesi, 750 gölet yaptı... Türkiye rekoru.







Göletlerde alabalık... Kırsal kesime gelir kaynağı.

Belediyenin gübre fabrikası var... CANN gübre... Ucuz... Üreticiye destek.

Tarım makineleri parkı... Belediyeye ait... Çiftçinin mahsulü toplanıyor... Makul fiyat... "Maliyetine" desek yeridir... Al sana bir destek daha.

Budur... Belediyecilik budur... Halk bunu istiyor.

Konserler... Haydi eller havaya... Kül olan milyonlar... Nereye kadar?

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FORMA



Maçlarda... Futbolcuların giydikleri forma... Mavi-beyaz... Çubuklu.

Ama bir de özel forma var... Doğuş forma... Hatıra... Üzeri Erzurum tarihi.







Satılıyor... Erzurumspor'a destek... İki bin lira. Formada üç fotoğraf... Atatürk... Nene Hatun... İbrahim Erkal.

Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina... Kongre kararı bile formada yazılı: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz."

Şehrin simgeleri... Çifte Minare... Tortum Şelalesi... Yakutiye Medresesi... Narman-Peribacaları. Forma için teşekkürler Başkan Ahmet Dal.

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KONSER DEĞİL, ETKİNLİK



Erzurum gözlemlerine nokta koyarken... Etkinliklerden söz etmemek olmaz.

Büyükşehir Belediyesi destekli etkinlikler.







Hayır, konser değil.

Tiyatro... Müzik dinletisi... Sergi... Söyleşi... Seminer... Âşıklar Konağı'nda halk ozanlarının atışmaları.

Böyle etkinliklere can kurban.