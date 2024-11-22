Erzurum... Gürcü Kapı Caddesi... Çarşamba akşamı... Mahalle kahvehanesi... Çay sohbeti.

Televizyon açık... TBMM... Bütçe Komisyonu görüşmeleri.







Ekranda itiş kakış... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantı salonuna girmek istiyor... Ama... Karşısında protestocu bir duvar... Milletvekilleri.

Erzurumlu... "Ula bunlar essahtan dövüşüyorlar mı?" diye sordu.

Gençten biri, "Yok dayı" diye yanıt verdi: "Tribüne oynuyorlar."

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Moda 2024



Günümüzün modası... Meclis Genel Kurulu'nda... Komisyonda... Televizyonda... Siyaset meydanında...

"Söyleyecek sözün/fikrin yoksa sesini yükselt... Bağır çağır... Ve masayı yumrukla."

Sonuç... Alkış... Reyting patlaması.

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Sen neymişsin be abi?



Köroğlu'nun, "Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu" dediği misal...

Dijital medyanın icadıyla birlikte... Siyasetin DNA'sı, kimyası allak bullak oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu... Ya da komisyon toplantısı... Bir milletvekili söz istiyor... Oturduğu yerden konuşacak. Hemen cep telefonunun kamerasını açıyor... WhatsApp üzerinden canlı yayına başlıyor.

Esiyor... Gürlüyor... Maksat... Reyting... Etkileşim... Seçmene selam. Konuşma bitince... Görüntüyü sosyal medya mecralarında paylaşıyor.

Amaç... "Sen neymişsin be abi?" dedirtmek.

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Yargısız infaz



Siyasette... Ya okuyacaksın... Araştıracaksın... Fikir üreteceksin... Ve ondan sonra konuşacaksın.

Ya da... Kendini yormana hiç gerek yok... Trol ordusu besleyeceksin.

Troller... Senin adına gerekeni yaparlar. Sosyal medyada kıyameti koparırlar...

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Dosyadan pankarta



Geçmişte... "Dosyalı muhalefet" vardı.

Muhalefet milletvekili... Elinde kalın dosyalar... Kürsüye, belgelerle çıkardı... Mikrofon başına öyle gelirdi.







Oktay Akbal'ın, "Önce ekmekler bozuldu" dediği gibi... Siyaset de bozuldu... Hem de ne bozulma.

Artık dosyaya/belgeye gerek yok.

Al eline bir pankart... Meclis'te salla... İşte sana en etkili muhalefet.

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TİP muhalefeti



Türkiye İşçi Partisi... 10 Ekim 1965 seçimleri... 15 milletvekili ile Meclis'e girdi. Deve dişi gibi isimler... A takımı.

Mehmet Ali Aybar... Behice Boran... Sadun Aren... Tarık Ziya Ekinci... Çetin Altan... Rıza Kuas... Sol siyasetin yıldızlar geçidi.

Dünün TİP muhalefeti... Ve bir de bugünün muhalefeti... Aradaki fark, Everest gibi... Ağrı Dağı gibi.

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Erbakan muhalefeti



Yıllarca muhalefet etti...

Koalisyon ortaklığı yaptığı CHP'ye de muhalefet etti... Adalet Partisi'ne de.









Süleyman Demirel'e... Bülent Ecevit'e... Turgut Özal'a... Mesut Yılmaz'a... Tansu Çiller'e. Erbakan Hoca... Ve ekibi... Dersine iyi çalışmadan kürsüye çakmazdı.

Yazmaya gerek yok... Erbakan siyaset okulunda yetişenler, 2002'den bugüne Türkiye'yi yönetiyorlar.

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Demirel muhalefeti



Başbakanlık yılları... Muhalefet liderliği... Darbe... Siyaset yasağı günleri... Sonra diriliş... Yine muhalefet... Ve yine iktidar. Siyasette... "6 defa gidip 7 defa gelmek" kolay mı? Süleyman Demirel'den, "Şanlı muhalefet" sözünü çok işittim.

Muhalefet dönemine... "İktidara giden yolun merdivenleri" gözüyle bakardı. Ekibi ile... Öğrenci misali, araştırırdı... Ders çalışırdı. Sonra... Kendi söylemiyle... "Şanlı muhalefet" yapardı.







Demirel'in bir çalışma... Araştırma karargâhı vardı... Çankaya... Köroğlu Caddesi'nde. Yanında... Bazen Köksal Toptan... Bazen İhsan Sabri Çağlayangil... Ali Naili Erdem... Sümer Oral... İsmet Sezgin... Turgut Yücel... Ekrem Ceyhun... Seyfi Öztürk... Planlamacılar... Eski bürokratlar, büyükelçiler, maliyeciler...

Kabine gibi bir kadro. Böyle çalışmasaydı... 12 Mart 1971'de muhtırayla... 12 Eylül 1980'de darbeyle devrilen Demirel...

Küllerinden yeniden doğup cumhurbaşkanlığına kadar tırmanabilir miydi?

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Muhalefet... Ciddi iştir



Muhalefetten iki milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruyor. Kimlerin... Hangi şirketlerin vergi borçlarının silindiğine/ affedildiğine dair. Bakan Şimşek yanıt veriyor...







Özetle... "Türk vergi hukukunda, Maliye Bakanı'nın... Hatta Cumhurbaşkanı'nın... Vergi borcu silme yetkisi yok... Vergileri silme yetkisi, sadece ve sadece Yüce Meclis'indir" diyor.

Eğer... Milletvekili, Bakan'ın vergi affı yetkisinin olmadığını bilmiyorsa... Söylenecek söz yok. Ama... Biliyorsa... Ve bildiği halde... Sırf, muhalefet etmiş olmak için soruyorsa... Yine söylenecek söz yok.

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Çıkmaz sokakta politika



Siyasetin arka bahçesi, fikir üretim merkezidir... Araştırmadır... Bilgidir. Bilgi olmadan yapılacak siyaset... Demagojidir... Laf salatasıdır... Çıkmaz sokaktır.

Nokta.