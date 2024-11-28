Ekim 1994... Milliyetçi Hareket Partisi 4'üncü Olağan Kurultayı... Salon tıklım tıklım dolu... Televizyonlar, canlı yayında... Kürsüde, Genel Başkan Alparslan Türkeş.

Gür sesiyle... "Bu memleket bizim" diyerek... Nâzım Hikmet'in ünlü Davet şiirini okumaya başladı:







''Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benzeyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

Yok edin insanın insana kulluğunu,

bu davet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

bu hasret bizim."









Salonda önce büyük bir sessizlik... Ve arkasından alkış tufanı.

Türk milliyetçiliği fikrinin yılmaz savunucusu Başbuğ Alparslan Türkeş... Ezberleri bozuyordu.

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Zeytin dalı



Rıza Müftüoğlu... Genel Başkan Yardımcılığı yapan, Milliyetçi Hareket... Dokuz Işık... Bölen Parçalayan Demokrasi Yerine Yeni Bir Siyasi Sistem... Bir Gençlik... Madalyonun İki Yüzü kitaplarının yazarı... Erzurum Milletvekili.

Alparslan Türkeş... Kurultayda neden Nâzım'ın şiirini okuduğunu, Rıza Müftüoğlu'na anlattı... Özeti:







Bölücüler azıttı... Bölücü gruplar, Türkiye'nin birliğini ve dirliğini tehdit ediyor.

Milli blok oluşturmalıyız... Bu blokta solcular, Nâzım Hikmet'i sevenler de bulunmalı.

Ben, Nâzım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı ile ilgili bu şiirini okuyarak, Milli Sol'a bir mesaj veriyorum.

Yaptığım konuşma, okuduğum şiir Milli Sol'a uzatılmış bir zeytin dalıdır.

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Portre



Devlet Bahçeli... Ülkücü hareketin bütün kademelerinde geçen bir ömür.

Türkeş'in yanında Genel Sekreterlik... Genel Başkan Yardımcılığı. Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği. Merkez Karar Kurulu Üyeliği. Genel Başkan Başdanışmanlığı.







Ve... Başbuğ'un ölümünden sonra... 6 Temmuz 1997'de... Davanın... Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanlığı.

Devlet Bahçeli... Başbuğ Türkeş'in, Milli Sol cepheye zeytin dalı uzatmasından 30 yıl sonra... Elinde bir zeytin dalı... Bütün ezberleri bozuyor.

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Mevlânâ... 'Dün dünde kaldı'



Mevlânâ... Büyük İslam âlimi... Sözleri, öğütleri aradan asırlar da geçse hâlâ güncel: "Dün dünde kaldı cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lazım."

Hayatı boyunca ülkenin birlik ve beraberliğini savunan... Ve bu saatten sonra kendisi için hiçbir isteği, beklentisi bulunmayan Devlet Bahçeli...

Düne takılıp kalmıyor... Dünü dünde bırakıyor... Ve Türkiye'nin nurlu ufukları için yeni şeyler söylüyor... Ezber bozan öneriler getiriyor.

Devlet Bahçeli'yi anlayanlar var... Çok. Anlamak istemeyenler de var... Çok. Gıdasını kavgadan alanlar var... Gerilimden beslenenler... Çok.

Ama... Her şeye rağmen... Söylenen yeni şeylerin... Devlet Bahçeli'nin uzattığı zeytin dalının... Büyük/tarihi kucaklaşma çağrısının alıcısı... Hepsinden çok.

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Muhalefet olmadan 'asla'



Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz... Ana muhalefet partisi.

Adına ister Kürt sorunu diyelim, ister Doğu/Güneydoğu sorunu, ister terör sorunu... Gerçek şu ki... Karşımızda, dev bir sorun var... Yılların sorunu.

Çözümü... Günlük parti siyasetlerinin üzerinde... Devlet politikası.

Böylesine önemli bir konuda, CHP'nin katkısı... İşbirliği... Desteği şart... Olmazsa olmaz.

Genel Başkan Özgür Özel'in tavrı... Yaklaşımı... Söylemleri... Bakışı... Yol haritası olumlu... Sıcak... Kolaylaştırıcı... Uzlaşmacı. Fakat... CHP'nin içi bir âlem... Kaynayan kazan. Özgür Özel'i çimdikleyen... Çimdiklemeye çalışan... Düşsün diye yoluna, kavun, karpuz kabuğu koyan az değil. CHP gerçeği... Kemal Kılıçdaroğlu da söylemişti... "CHP'yi yönetmek, devleti yönetmekten zor."

Dileriz... Özgür Özel, engelleri aşar.

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Silahlara veda



Devlet Bahçeli'nin haftalardır... Her Meclis Grup konuşmasında... Üstüne basa basa vurgu yaptığı söylem:

Silah seçenek değildir.

Silahın olduğu yerde siyaset yoktur... Olamaz.

Silah ile siyaset arasına kalın çizgi çekilmeden... Duvar örülmeden... Huzur ve güven sağlanamaz.

Silahın bırakılması... Dışlanması şarttır.

Devlet Bahçeli, kitabın tam da ortasından konuşuyor... Bu sözlere itiraz etmek olanaksız.

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Sırrı Sakık



Kürt kökenli deneyimli siyasetçi... DEM Parti Ağrı Milletvekili. Eski Ağrı Belediye Başkanı... BDP. Daha önce, 3 dönem Muş Milletvekilliği yaptı... Bağımsız...

Devlet Bahçeli'nin söylemleri... Çağrısı... El uzatması üzerine konuştuk... Dedi ki:







Uzatılan eli ilk günden bu yana önemsiyoruz.

Barışa, huzura ihtiyaç var.

Sayın Bahçeli'nin söylemlerinin bir sonuca ulaşmasını umuyorum... Diliyorum... Bekliyorum.

Barış ve huzur için herkes üzerine düşeni yapmalı... Bize ne düşüyorsa hazırız.

Söylenen sözler güzel... İmralı'nın adres gösterilmesi doğru.

DEM Parti'nin bir talebi oldu... İmralı'ya gitmek için... İnşallah uygun adım atılır.

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Yanıtı aranan soru



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılışında... 1 Ekim Salı günü... Devlet Bahçeli'nin uzattığı el... Zeytin dalı, 2 aydır Türkiye gündeminin ilk sırasında.

Toplumda karşılık bulduğu kesin. Ancak... Unutulmaması gereken bir gerçek var... Sağır sultanın bile duyduğu, bildiği gerçek: Dış destek.

Senelerce siyasetin içinde olan... Milletvekilliği... Bakanlık... Başbakan Yardımcılığı... TBMM Başkanlığı yapan Cemil Çiçek... Bana şunları söylemişti... (30 Ekim 2024... SABAH) Kelimesi kelimesine:







Terör örgütleri dış destek olmadan bir hafta yaşayamaz.

PKK'nın arkasında en az 28 devlet var.

Amerika bu için içerisinde... Almanya da... Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu.

Ve şimdi günün sorusu:

Teröre destek vermek için yarışanlar... Darbelerin arkasında olanlar... Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu süreçte ne yapacaklar?