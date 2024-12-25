Türkiye... Kuzey Makedonya'yı, "Anayasal adıyla" ilk tanıyan... Ve ilk büyükelçi gönderen ülke.

O kadar çok kişiden "Türkiye... Ağabey ülke" sözlerini işittik ki.

Kuzey Makedonya'daki Türk şirketi sayısı 100'ün üzerinde.







Bankacılık... İnşaat... Havalimanı işletmeciliği... Eğitim... Tekstil... Turizm...

Başkent Üsküp... Osmanlı mirası eserlerle dolu.

Atatürk'ün askeri lisede okuduğu Manastır da öyle.

Sanırsınız, Türkiye'de bir şehir.

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GURURUMUZ TİKA



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı... Balkanlar'da... Ve Türk izinin olduğu her yerde... İnanılmaz bir gayretin içinde.







Osmanlı mirası eserler... Han... Hamam... Cami... Köprü... Çeşme... Okul... TİKA sayesinde restore ediliyor... Yıkılmaktan kurtuluyor. Dr. Mahmut Çevik... TİKA Başkan Yardımcısı.

Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinden sorumlu.

Bölgede devlet protokolünde... Özgül ağırlığı yüksek bir isim... Gurur duyduk... Kutladık.

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HAKAN FİDAN



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kariyerinde TİKA görevi olduğunu... Biliyor muydunuz? Gezdiğimiz yerlerde gördük ki... Onu tanımayan yok.

"Doğaldır" diye düşündük... Dışişleri Bakanı. Fakat... Hakan Fidan ile tanışıklığı... Anısı olan çok... Yüzlerce. TİKA'da görev yaptığı dönemdeki tanıdıkları... Dostları. Balkan ülkelerinde ayağa kaldırılan pek çok ata mirası tarihi eserde "Hakan Fidan'ın emeğinin... Alın terinin" olduğunu dinledik.

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GOSTİVAR'DA BİR OKUL



Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu... Sadece Gostivar şehrinin değil, Makedonya'nın en büyük okullarından biri. Eğitim dili... Elbette Türkçe.







Öğrencilerin hayali... Türkiye'yi görebilmek. Bilmiyorduk... Yeni öğrendik... Paylaşmalıyız. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatınca... Öğretmenler ve öğrenciler, okul önünde toplanmışlar... Arkalarında koca bir Türk bayrağı. "Asker selamı" vererek Mehmetçiğe sevgilerini, saygılarını, dualarını, başarı dileklerini yollamışlar.

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TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR



Çarşıda... Türkçe konuşan Makedonyalı çok.

Sordum... "Nasıl öğrendiniz?"

Aldığım yanıt:

"Türk dizilerini izleyerek."

Nasıl olur? Makedonya TV'lerinde Türk dizileri Türkçe olarak yayınlanmıyor ki.

İşin aslını öğrendik... Pek çok Makedonyalı... Dizileri bizim televizyon kanallarından izliyor... Böylece Türkçe öğreniyor... Çanak anten sayesinde.

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'TÜRKİYE GİBİ'



Otelde... Çarşıda... Lokantada... Her yerde... Hangi Türk'le konuştuysak... İstisnasız hepsinin Türkiye'de bir akrabası var.

İstanbul'da... Bursa'da... İzmir'de... Diğer illerde. Kiminle konuştuysam... "Akrabasından" söz etti. Ümraniye, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Bayrampaşa, Zeytinburnu'ndaki akrabasından.

Akşam... Cengiz Özdemir ile bir köfteciye gittik... Herkes Türkçe konuşuyor. Cengiz Özdemir, "Burası küçük Türkiye" diye konuşunca... Köfteci itiraz etti:

- Abi... 'Gibi' sözü fazla... Burası gerçekten küçük Türkiye.

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ÖZAL... AKBULUT



Üsküp'te... Diğer şehirlerde... Bizim siyasi liderlerimizin adını taşıyan çok.

Örnek mi dediniz? Eran Hasip'in 2 yeğeni var... 30'lu yaşlarda. Birinin adı Özal. Diğerinin... Akbulut... Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ilk Başbakanı Yıldırım Akbulut... Soyadı, isim olmuş.

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KARDEŞ HALKLAR



Üsküp hatırası... Türk çarşısında bir dükkâna girdim... Magnet aldım... Üsküp manzarası ve üzerinde uçan bir beyaz güvercin... Özgür Makedonya. Magneti aldım... 1 euro.

Elimi cebime soktum... Para vereceğim.

Omzuma bir el dokundu:

- Hayır... Lütfen... Benim hediyem... Kabul etmezseniz gönül koyarım.

Dost Makedonya... Kardeş Makedonya... Evlad-ı Fatihan diyarı... İşte böyle bir yer.

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ERAN HASİP



Makedonya'da bizi hiç yalnız bırakmadı... Devlet televizyonu MRT-4'ün Genel Yayın Yönetmeni... Belgesel kanalı... 6 dilde yayın yapıyor: Türkçe... Boşnakça... Sırpça... Romanca... Ulahça... Makedonca.







Yayınları, Meriç Nehri'nin Batı yakasında yaşayanlar izliyor... Balkan coğrafyası... Kosova... Bulgaristan... Yunanistan... Romanya... Bosna Hersek. Gezerken... Şunu gözledik... Eran Hasip'in açamadığı kapı yok... Ülkenin hatırı sayılır isimlerinden.

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ŞİMDİ HABERLER



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleri... Konuşmaları... Makedonya televizyonlarında. CHP Lideri Özgür Özel konuşuyor... Makedonya televizyonlarında.

Türkiye'deki trafik kazaları... Hava durumu... Ekonomik gelişmeler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan... Sabah, akşam Makedonya televizyonlarında. Kendinizi... Türkiye'de gibi hissediyorsunuz.

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ACIBADEM



Üsküp'te... Tepede bir büyük bina... Şehre hâkim bir yerde.

Ne binası olduğunu sorduk... "Hastane" dediler: "Acıbadem."

Evet... Bizim hastanemiz... Sadece Makedonya'ya hizmet vermekle kalmıyor... Komşu ülkelerden de hasta geliyor. Bazıları... Burada şifa buluyor. Bazıları da Türkiye'ye gönderiliyor. Noktayı şöyle koyalım... Türkiye'de ne varsa aynısı burada da var... Bankamız... Hastanemiz... Lokantamız... Okulumuz... Fabrikamız...

Yarın... Rumeli'ye veda... Son notlar.