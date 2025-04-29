ŞIRNAK

İstanbul ile Şırnak arası 1637 kilometre... Viyana, Kiev, Budapeşte, Bosna Hersek, İstanbul'a daha yakın.

Uzaktaki Şırnak'ta... Cizre'de... Silopi'de... Beytüşşebap'ta... Gündem, İstanbul'un, Ankara'nın gündeminden çok farklı.

Oralarda sabah, akşam... Varsa siyaset yoksa siyaset... Seçim... Belediye operasyonu.

Buralarda ise... Aş ve iş... Tarım... Hayvancılık... Petrol ile gelen ekonomik canlılık.

Ve... Hepsinden önemlisi... Huzur.

Şırnak Valisi Birol Ekici dedi ki:

- Gece saat 02.00'de şehri dolaşmaya ne dersiniz?

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş söze girdi:

- Sayın Valim... Yavuz Abi'yi saat 02.00'de otelden alır, size getiririm.

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Terörsüz Türkiye

Şırnak... Hendek olayları... 2015. İl merkezinde...

İlçelerde... 793 asker ve polisimiz şehit oldu... 378 de sivil vatandaşımız.

4 binin üzerinde güvenlik görevlisi yaralandı... 2 binin üzerinde de sivil.

Okullar... Camiler... Evler... İşyerleri... Yakıldı, yıkıldı.

Büyük Türkiye... Güçlü devlet... Şırnak, küllerinden doğdu... Modern bir şehir oldu... TOKİ evleri, okullar, parklar, çocuk oyun alanları... İşyerleri.

Ve... Nisan 2025... Soruyoruz:

- Ey Şırnaklı... Cizreli... Güçlükonaklı... Terörsüz Türkiye için ne diyorsunuz?

30 yıldır, Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı olan Heşar Haşimoğlu yanıt veriyor:

- Evlerde... Camilerde... Herkes... "Terörsüz Türkiye" duası ediyor.

Çevremizdekilerden yükselen ses:

- Heşar Başkan, vallah doğru söylüyor.

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'Beklenen'

Gabar... Cudi... Kato... Dağlar... Yaylalar... Osman Geliş ile birlikte dolaştık.

Yayladaki çobana da sorduk... Köydeki muhtara da... Uludere'deki esnafa da.

Biz, "Terörsüz Türkiye" diye başlayınca... Sözün gerisini getiremiyoruz.

Herkes... "İstiyoruz... Bekliyoruz" diyerek sesini yükseltiyor.

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Bölge... Huzura susamış

Osman Geliş... "Halktaki heyecanı görüyorsunuz" diyor:

Sadece Şırnak değil... Bütün bölge Terörsüz Türkiye Projesi'ne sıcak bakıyor.

Bu coğrafya terörden çok çekti... Binlerce insan, yıllarca köyüne gidemedi.

Buralar... 'Huzura aç... Huzura susamış' vatan toprağı.

Sayın Devlet Bahçeli, cesur bir çıkış yaptı... Sayın Cumhurbaşkanı, projeyi kucakladı... Buna karşı çıkmak mümkün değil.

Kendiniz de gördünüz... Köylü de kentli de gelişmelere çok sıcak bakıyor.

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'Devlet abi'

Şırnak... Milletvekili sayısı dört.

Milletvekili seçimi... 14 Mayıs 2023... Şırnak.

O tarihte, DEM Parti yok... YSP var... Yeşil Sol Parti.

YSP'nin oyu... Yüzde 62.67... 171 bin 603 oy.

Üç milletvekili DEM Parti.

AK Parti... Bir milletvekili.

Şırnak merkezde... Silopi'de... Cizre'de çok kişiyle görüştük... Çarşıyı, pazarı gezdik... Dinledik... Gözlem:

Devlet Bahçeli'ye karşı büyük bir sempati var.

Eskiden Devlet Bahçeli'ye şaşı bakanlar, şimdi sempati duymaya başlamışlar.

Devlet Bahçeli'den... "Devlet abi" diye, "Sayın Bahçeli" diye söz eden çok.

Unutmadan... 14 Mayıs 2023 seçiminde... MHP'nin Şırnak'ta aldığı oy, devede kulak... Yüzde 2.46.

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Orta direk ne diyor?

Esnaf... Toplumun orta direği... Kasap, bakkal, berber, şoför, manav, tatlıcı, kuruyemişçi, börekçi, tamirci, ayakkabıcı...

Esnaf... Bir şehrin nabzını en iyi bilen kesim: Soruyoruz... "Ne diyorsunuz?"

Herkes, başkanlarının gözüne bakıyor... "O yanıt versin" dercesine. Başkan Heşar Haşimoğlu... "Konuşmak yine bana düştü" diyerek söze başlıyor:

Terörsüz Türkiye benzeri süreç, geçmişte çok kötü bitti... Acısı hâlâ yüreğimizi yakıyor.

Bugüne gelince... Esnaf kardeşlerim de, diğer kesimler de, bütün bölge halkı sevinç içinde.

Ama... Endişe ediyoruz... Sakın bu defa bir aksaklık olmasın.

Bekliyoruz... Dua ediyoruz... İnşallah... Terörsüz Türkiye başarıya ulaşır... Bir an önce.

Esnaf... Bir ağızdan:

"Amin... İnşallah."

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Cudi Cup

Şimdiden hazırlıklar başlamış... Yerli, yabancı misafir bekleniyor.

19-26 Mayıs 2025... Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası.

Bu yıl... Dördüncüsü yapılacak.

Geçen yıl turnuvaya 9 ülkeden sporcular katılmıştı... Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya.

Tam 81 tenisçi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, "Cudi Dağı'nın karşısında tenis... Mevsim de çok güzel... Herkesi bekliyoruz" dedi.

Hava güzel... Şırnak, sizi bekliyor... Tam zamanı.

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Petrol bereketi

Türkiye'de işsizlik... 2024...

Yüzde 8.7... Kaynak TÜİK.

Şırnak'ta ise... Türkiye ortalamasının altında... Yüzde 7.9.

Bölgede, işsizliğin azalmasının nedeni... Bir zamanlar Eurovision'a katıldığımız şarkının sözleri misali... "Aman petrol... Canım petrol."

Çarşıda... Pazarda... İlçelerde... Petrolle değişen hayat standardını gözlüyorsunuz.

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Dağlar dağlar

Anadolu irfanı... Anadolu misafirperverliği... Bir başka.

Lokantada yemek yiyemiyoruz... Zira... Bölge insanı bırakmıyor.

İlle de evinde ağırlamak istiyor. Konaklamak için evine davet eden o kadar çok ki.

Gezdikçe... "Bir başkadır benim memleketim" demekten kendinizi alamıyorsunuz.

Bugünlük... Bu kadar.

Yarın... Dağlar dağlar... Cudi... Gabar... Kato... Namaz Dağları... Altın Dağları... Yaylalar...

Şırnak notlarına devam.