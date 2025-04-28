Türkiye, Gabar Dağı'nda petrol bulunduğunu SABAH Gazetesi'nden öğrendi... Ben yazdım... 5 Aralık 2022.

7 ay sonra... Aynı coğrafyadaki Kato Dağı'nda petrol... Müjdeyi yine ben verdim... 2 Temmuz 2023.







Geçen yıl buradaydım... Dağlarda... 33 kuyudan günde 40 bin 100 varil petrol çıkıyordu... Türkiye yine SABAH'tan öğrendi... 22 Nisan 2024.

Ve bugün... Bölgedeyim... Gözün aydın Türkiyem... Kuyu sayısı 109 oldu... Türk mühendisleri... Türk işçileri... Dağlarda destan yazıyorlar.

Günde... 81 bin varil petrol çıkarıyorlar.

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YÜKSELEN ŞEHİR



Şırnak'ta TOGG ile dolaştık... Vali Birol Ekici'nin makam aracı.

Vali çarşıda pazarda... Köyde... Halkın içinde. İnsanlar mutlu... Huzurlu... Gelecekten umutlu.

Vali Birol Ekici dedi ki:

Türkiye'de... Kişi başına düşen gelir artışında Şırnak birinci.







Kişi başına milli gelir 5 bin 200 dolardı... 2023 yılında yüzde 44 yükseldi... 7 bin 700 dolara çıktı.

2024'ün rakamları henüz açıklanmadı... Ama Şırnak'taki artış sürüyor.

Esnaftan biri... "Sayın Valim" diyerek söze girdi:

"Petrol bereketi."

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PETROL BAŞKENTİ



Şehre girerken... Bizi koskoca bir tabela karşılıyor... Geceleri ışıklandırılan bir yazı: "Petrol başkenti Şırnak'a hoşgeldiniz."

Şırnak sevinç içinde... Şırnak gururlu... Şırnak cıvıl cıvıl. Sokakta... Çarşıda... İlçede, köyde... Dillerde aynı slogan:

"Artık... Petrolün başkentiyiz."







Şırnaklı... Övünmekte haklı... Şöyle ki; Yılların Batman'ında... Raman'da... Binden fazla kuyuda, günde 37 bin varil petrol çıkarken...

Şırnak'ta... 109 kuyuda... 81 bin varil. Bu... Henüz başlangıç.

Sondajlar devam ediyor... Dağlar sondaj kuleleriyle dolu.

Şırnak... Bin kuyuya... 2 bin kuyuya ulaştığı zaman... Düşünün artık.

İddia ile söylüyoruz... Şırnak birkaç yıl sonra... "Büyükşehir."

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EKONOMİYE PETROL DOPİNGİ



Osman Geliş... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Şehirde ekonomi nasıl? En iyi o bilir.

İlk sözü, "Allah'a bin şükür... Petrol, milletin yüzünü güldürdü" oldu:

TPAO, bölgede karargâh kurdu... TPAO demek, 3 bin 500 kişinin çalışması demek.

Buna bir de gelen gidenleri ekleyin... Binlerce TIR... Binlerce tanker... 10 bin kişiyi geçiyor.

Otellerde yer yok... Petrol, şehrin havasını değiştirdi... Esnafın cebine para giriyor.

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İNANMAYAN... GELSİN GÖRSÜN



Gabar'da petrol çıktığını yazınca... 3 yıl önce... Çok kişi inanmadı.

Sonra defalarca geldim... Defalarca yazdım, anlattım...

Bugün... Hâlâ inanmayanlar var.

İyi de... 100'den fazla petrol mühendisi... Kimi İstanbul Teknik Üniversitesi, kimi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun... Şırnak'ta işleri ne?

Unutmadan... 13 de kadın mühendisimiz var.

Bitmedi... Ankara'dan gelip, giden mühendisler... Sayı 500'e yükseliyor.

Sayın TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş.

Sayın Valilerimiz... Belediye başkanlarımız.

"Şırnak turları" düzenleyiniz.

Milletvekillerimiz gelsinler... Öğretmenler... Öğrenciler... Muhtarlar... İş insanları... Herkes gelsin.

Şundan eminiz ki; "Gelen, bir daha gelecektir... Sonra biz kez daha."

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GABAR'DA TRAFİK



Yakın bir tarihe kadar terörle anılan dağda... Bugün hayat var... Köylerine dönen insanlar... Koyunlar, kuzular... Dağlar, sanırsınız ki ters lale bahçesi.

Trafik... Vızır vızır.

İnanılır gibi değil... Gabar'a tırmanmak sorun olmaktan çıkmış.

Petrolün bulunması ile birlikte... Gabar Dağı'ndaki yol ağının uzunluğu... Dile kolay 600 kilometre.

Ankara-İstanbul mesafesinden fazla.

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TPAO VEFASI



Bölgede... 6 farklı sahada petrol kuyusu var... Gabar'da... Kato'da... Cudi'de Şehit Aybüke Yalçın sahasında... 47 kuyu. Şehit Esma Çevik sahasında... 45 kuyu.







Diğer kuyular... Şehit Teğmen Akdeniz sahasında... Ve Mehmet İrfan Güler sahasında.

Dikkatinizi çekmiştir: 3 petrol sahasına şehit isimleri verilmiş. Birindeki ise... Şehit adı değil... Mehmet İrfan Güler. Onun kim olduğunu söyleyelim:

Petrol kulesindeki kazada ölen bir mühendisimiz. TPAO vefası... Kendi elemanının adını dağlarda yaşatıyor... Petrol kuyularının olduğu sahada.

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'VALLENTİNO'



Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Vakit tamam" dediler:

-Davetliler gelmişler... Kurdele kesilecek... Açılış için bizleri bekliyorlar.

Açılış... Çok katlı bir AVM'de... Üst katta:

Vallentino.







Çanta... Parfüm... Gözlük... Marka ürünler.

Kalabalık... Tören... Konuşmalar... Ve kurdeleyi kestik... "Hayırlı olsun" dedik. Fiyatlara göz gezdirdik... Ucuz değil... Eee, ünlü markalar. Ama... Gördük... Alıcısı var... Hem de oldukça fazla.

Petrol canlılığının, şehir ekonomisine katkısını hemen fark ediyorsunuz.

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"ÇİKOLATA EVİM"



Defalarca geldik... Ama şehri hiç bu kadar hareketli görmemiştik... Şırnak, gündüz canlı, gece canlı.

Şırnak Park AVM'deyiz.

Çikolata Evim... 250 kişilik bir mekân.

Merkezi Antalya'da olan bir firma.

Saat 10.00'da açılıyor... 24.00'de kadar hizmet veriyor.

İşletmecisi Veysel İlhan... Sorduk "İşler nasıl?"

Kadınlı, erkekli müşterilerin oturdukları masaları gösterdi:

- Açılalı 4 ay oldu... Çok şükür... İşimiz iyi... Petrol ile birlikte Şırnak'ta gözle görülür bir değişim yaşanıyor.

Dikkat... Mekânda... Hediyelik... Belçika'dan getirilen çikolatalar da satılıyor.

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PETROL DENİZİ



Dağların altı... "Petrol denizi."

Mühendislerimiz... İşçilerimiz... 7/24 çalışıyorlar.

Şırnak petrolü demek... Devletin kasasına her gün 6 milyon doların akması demek.







Ama bu henüz başlangıç... Rezervin büyüklüğünün yanında devede kulak.

Hele yeni kuyular açılsın... Yüzlerce... Binlerce petrol kuyusu... Ki hayal değil... Elbette gerçekleşecek.

Şırnak'ı... Gabar'ı, Cidu'yi, Kato'yu o zaman görün... Dağlar, para basacak.

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ARKASI YARIN



Gece... Saat geç oldu... Hava güzel, şehir hala hareketli.

Ama... Yorulduk... Bugünlük bu kadar yeter.

Yarın uzun bir gün olacak... Üniversite... Belediye... Sokak... Halkın nabzı... Siyaset... Terörsüz Türkiye.

Hepsini anlatacağız.