Bayram değil seyran değil... Gündemde yerel seçim yok... Milletvekili seçimi yok... Cumhurbaşkanlığı seçimi yok.

Öyleyse... Ankara'nın bulvarları, caddeleri, kavşakları, üstgeçitleri neden Mansur Yavaş afişleriyle dolu?

"Ankara'mıza çok yakıştı" afişleri.

Yapılanların... Etkinliklerin... Hizmetlerin... İcraatın listesi.

Bir kez daha soralım... Neden?

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Dikkat! Dikkat!

Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday değil... Bunu herkes biliyor... Yüksek sesle söyledi... Sağır sultan bile duydu:

"Bu benin ikinci dönemim... Üçüncü dönem aday olmayacağım... Ankara'ya hizmet edip Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliği görevini öğretip bırakacağım."

Dikkat! Burası çok önemli:

Mansur Yavaş, "belediyeciliği bırakmaktan" söz ediyor.

Siyaseti bırakmaktan değil.

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'Mansur'

Çankaya... Kavaklıdere... Çukurambar... Çayyolu... Kızılay... Ulus... Cebeci... Keçiören... Altındağ... Gezelim... Ve afişlere göz gezdirelim:

Altınpark Emekliler Lokali... Hizmetinize açtık.

27 adet yeni alt, üstgeçit ve köprülü kavşak.

Türkiye'nin en kapsamlı, tüm dünyada geçerli ilk şehir kartı Başkent Kart.

26 adet Çocuk Etkinlik Merkezi'ni başkente kazandırdık.

255 bin haneye bugüne kadar toplam 2 milyar 368 milyon TL genel ihtiyaç desteği verildi.

Afişlerin altında... "Mansur" yazılı... Kalın harflerle... Altında ise... "Yavaş."

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Partiler üstü

Mansur Yavaş... Biliyorsunuz... MHP kökenli.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise... CHP'den seçildi.

Ama... Dikkatinizden kaçmamıştır...

Afişlerin hiçbirinde "CHP" yok...

"Altı ok" yok.

Afişlerdeki mesaj... Partiler üstü.

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Üslup farkı

Mansur Yavaş, üslup yönünden... Ve siyaset yapma tarzı bakımından... CHP'nin klasik çizgisinden çok farklı.

Bir... Polemikten... Ağız dalaşından uzak durmaya çalışıyor.

İki... Devlet geleneği... Devlet protokolü konusunda dikkatli... Duyarlı.

27 Ocak 2022'de yazmıştım... O yazıdan birkaç satır başı:

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la polemiğe girmiyor.

Cumhurbaşkanı, bir yere gidiyorsa... Mansur Yavaş, Esenboğa Havalimanı'nda uğurluyor.

Erdoğan, Ankara'ya geliyor... Mansur Bey, yine havalimanında: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım.

Cumhurbaşkanı: Mansur Bey nasılsınız, bana bir diyeceğiniz var mı?

Mansur Yavaş: Var Sayın Cumhurbaşkanım.

Ve... Mansur Bey, taleplerini içeren dosyayı Erdoğan'a veriyor.

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Protokol yolu

Çankaya'dan Esenboğa Havalimanı'na uzanan güzergâh... Ve yol boyunca... Üstgeçitlerdeki yazılar:

Genç akademi... Bahçelievler... Ulus... Sıhhiye... Çayyolu.

50 bin 697 öğrenci için bugüne kadar toplam 26 milyon 86 bin 855 TL sınav desteği (YKS, KPSS, LGS).

Geçmiş dönemden kalan 6 milyar TL metro borcunun tamamını ödedik.

2019-2025 yılları arasında toplam 22 milyon metrekare yeşil alan.

160 bin öğrenciye bugüne kadar toplam 255 milyon 341 bin 850 TL kırtasiye desteği.

440 adet yeni kırmızı otobüs.

Ankara'nın her yerindeki... İlçelerindeki... Bu "Mansur" yazılarının, herhalde bir anlamı olmalı.

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Mesaj

Hatırlarsınız... Üçlü görüşme... Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Cumhurbaşkanlığı konusunu konuşmuşlardı... Önseçim olayı.

O görüşmede... Mansur Yavaş, kenara itilmişti... İncinmişti.

Sonrasında... Mansur Bey'in yol haritasına dair iki yazı yazmıştım... Özeti:

1. Mansur Yavaş CHP'den istifa etmeyecek... Kesinlikle.

2. Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme gelince de... CHP onu aday göstermezse... Bağımsız aday olacak.

3. Adaylık için 100 bin seçmenin imzası gerekli... O kolay.

Bugün... Başkenti süsleyen, Mansur afişlerine... Yazılarına bakınca... Düşünüyoruz ki...

Mansur Yavaş, "Yıkılmadım, ayaktayım... Yarışta ben de varım" diyor... CHP Genel Merkezi'ne mesaj yolluyor.

Ve... Bir mesaj da Ankaralılara... "İhtiyacım olursa sizden 100 bin imza isteyeceğim."

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Ağrısız başa çaput sarmak

Türk siyasetinin özeleştiri... "Ben nerede yanlış yaptım?" ayağı... Kısadır... Topaldır.

Kemal Kılıçdaroğlu dönemi... Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Lider mi? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? Anketler... Açıklamalar... Tartışmalar... CHP enerjisini boşa harcadı.

Ve... Özgür Özel dönemi başladı.

Yeni lider... Şunu söyleyebilmeliydi:

- Herkes işine baksın... Cumhurbaşkanı adaylığı zamanı gelince konuşulur... Bugünden bu konuya odaklanmak makama saygısızlıktır... Ve o makamda oturana saygısızlıktır.

Makamda oturana saygı duymayabilirsiniz.

Ama... Makama saygı çok farklıdır.

CHP... Böyle bir siyaset izleseydi... Bugün, bu sıkıntıları çekmezdi.

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse... Diğer düğmeler da yanlış iliklenir.

CHP... Askeri deyimle... Yığınakta hata yaptı.

Yığınakta yapılan hata, savaşın sonuna kadar sürer.

Anadolu'da bir söz vardır... "Ağrısız başa çaput sarmak" diye.

CHP... Ağrısız başa çaput sarıyor... Yıllardır... Sonucu ise ortada.