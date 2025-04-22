Aradan bir asırdan fazla zaman geçti... Tam 105 yıl.

23 Nisan 1920... En yaşlı üye, Sinop Milletvekili Şerif Bey, başkanlık kürsüsünde:

"Ulusumuzun iç ve dış tam bağımsızlık içinde, yazgısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, kendisini yönetmeye başladığını bütün cihana duyurarak Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum."

Başta büyük Atatürk olmak üzere... Ülkenin tam bağımsızlığı için mücadele edenleri... Aziz şehitlerimizi... Gazilerimizi rahmetle, şükranla, saygıyla anıyoruz.

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ATATÜRK... MECLİS KÜRSÜSÜNDE



Meclis'in açılışının ertesi günü... 24 Nisan 1920... Kürsüde Mustafa Kemal Paşa.

Uzun konuşuyor... Ve sözlerini şöyle bitiriyor:







Bu dakikadan itibaren, 700 yıl boyunca onurlu ve yüce bir yaşam sürdürdükten sonra yok olma uçurumunun kenarında ancak ayakta durabilen Osmanlı milletinin geleceğinin sorumluluğu, Sayın Meclis'imizin çalışma gücünü artıran bir sebep olacaktır.

Başarı ümitlerimizin kalplerimizde bir an bile karamsarlığa düşmemesini sağlayacak olan sonsuz gücünüzdür.

Özellikle büyük Tanrı her zaman bizimledir.

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'KÜÇÜK HANIMLAR... KÜÇÜK BEYLER'



Tarih... 23 Nisan 1927... İlk büyük kutlama... Ve... Bayramı, çocuklara armağan eden Atatürk'ün konuşması:

Küçük hanımlar, küçük beyler!

Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız.

Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz.

Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.

Sizlerden çok şey bekliyoruz.

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BAYRAM GÜNÜ



Meclis'in açılışından tam bir yıl sonra... "23 Nisan gününün bayram olması" konuşuluyor.

Kürsüde, Bursa Milletvekili Muhittin Baha Bey:







Millet, 23 Nisan'da sözünü söyledi ve milli davaya atıldı.

Yoktan bir ordu çıkardı... Dağılan halkı bir araya topladı.

23 Nisan günü bu milletin, özgür ve bağımsız Anadolu'nun sonsuza kadar milli bir bayramıdır.

Ve... 23 Nisan gününün bayram olmasına dair kanun teklifi kabul ediliyor.

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İLK KUTLAMA



Yıl 1922... İlk kez, 23 Nisan Bayramı kutlanıyor... Kutlamaya, öğrenciler de katılıyor.

Destek... Elbette Atatürk'ten.

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MECLİS-1920



Birinci Meclis'in açıldığı dönemde... Türkiye nüfusunun yüzde 84'ü kırsalda.

Milletvekilleri... Çiftçi... Öğretmen... Asker... Aşiret reisi... Din adamı... Serbest meslek mensubu... Diplomat... Mahkeme zabıt kâtibi.

İlk Meclis'in tutanaklarına göz gezdiriyoruz...

Küfür yok... Hakaret yok... Yumruklaşma yok.

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VE... MECLİS-2025



Milletvekillerinin 561'i... Yüksek öğretimli.

Meclis'te... 121 kadın milletvekili... Rekor... Daha da artmasını diliyoruz.

Ve... Acı tablo... Milletçe üzüldüğümüz manzara... Parlamento çatısı altında küfürler... Hem de ana avrat... Hakaretler havada uçuşuyor... Yumruklar konuşuyor.

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ESKİ HAMAM ESKİ TAS



Yarın... Çocuklar, devlet büyüklerini ziyaret edecekler... Devlet büyüklerinin makam koltuklarına oturacaklar.

Yıllar önceydi... Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı.

Çocuklar... Meclis'e geldiler.

Bir kızımız... Henüz ilkokul öğrencisi... Sembolik Meclis Başkanı oldu... Ve Cemil Bey'in makam koltuğuna oturdu. Oda kalabalık... 40 kamera... 50 gazeteci.

Öğrencimiz... Dedi ki:

"Sayın milletvekilleri... Meclis kürsüsünde yaptığınız konuşmaları evinizde annenizin, kız kardeşinizin, kızınızın dinlediğinin farkında mısınız?"

Daha dün gibi hafızamızda... Cemil Çiçek, gazetecilere döndü:

- Benim söylediklerimi boş verin... Yayımlamasanız da olur... Ama bu güzel yavrumuzun... Meclis'in bugünkü sembolik başkanının sözlerine televizyon ekranlarında, gazetelerinizin birinci sayfalarında yer verin.

Aradan geçen yıllarda... Söyler misiniz, ne değişti?

Eski hamam eski tas... Hakaret... Yumruk... İtiş kakış... Ve bolca küfür.

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1920 RUHU



İlk Meclis... Ancak, Meclis'e gelmeyen milletvekilleri de var... İstifa edenler. Örneğin... Adana Milletvekili İbrahim Bey.

İstifa gerekçesi:

"Cepheye gidip savaşacağım için Büyük Millet Meclisi'ne gelemeyeceğim."

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MECLİS... İŞTE BÖYLE AÇILDI



Biliyor muydunuz? 23 Nisan 1920'de açılan ilk Meclis'te...

Milletvekillerinin oturduğu tahta sıralar, Ankara Öğretmen Okulu'ndan.

Meclis'in aydınlatılması için gerekli olan gaz lambaları, kahvehanelerden.

Kalorifer ne gezer... Soba lazım... Sobacılardan.

Başkanlık kürsüsü şart... Bu iş için para almayan bir marangozdan.

Gazi Meclis... İşte böyle açıldı.

Milletvekili sayısı... Oturulacak sıra sayısından fazla.

Erken gelen oturuyor... Diğerleri ayakta.

Gazi Meclis... İşte böyle çalıştı.

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KUTLU OLSUN



Sevinin çocuklar... Övünün büyükler... Çok büyük bayram bu bayram... Kutlu olsun.







Cumhuriyet kolay kazanılmadı... Allah'ın rahmeti, bu vatan için, mücadele edenlerin... Ve bir gül bahçesine girercesine kara toprağın altına giren aziz şehitlerimizin üzerine olsun.

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SABAH... 40 YAŞINDA



Bugün... Yaş günü... 40 yıl geride kaldı... 26 yılında ben de varım.

SABAH Gazetesi... 22 Nisan 1985... Cesur bir girişim... Deneyimli bir kadro... Ve 40 yıllık yürüyüş.

Kayıplarımız oldu... Toprağa verdiklerimiz.

Rahmetle anıyoruz.

Ve... Daha nice nice yıllara diyoruz.