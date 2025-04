Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açmaya karar verince...

Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Senatosu'nu topladı.

Önce... Kınama. Ardından... "Bu dört ülkeyle ilişkilerin dondurulması" kararlaştırıldı. Prof. Haberal, dünya çapında bir değer... Saygın bir bilim adamı.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'da... Konferanslar verdi. Böbrek ve karaciğer ameliyatları yaptı. Ama... Dört ülke yönetimleri, Kıbrıs Türklerini inciten bir karar alınca... Haberal Hoca dayanamadı... Tepki gösterdi.

Gazze saldırıları... Filistin davasında da Prof. Haberal tepkisini bütün dünyadaki çevresiyle paylaştı.

6 Şubat 2023... Asrın depreminde... Reklamsız, gösterişsiz, bütün imkânlarıyla depremzedelerin yanındaydı.

Teşekkürler... Alkışlar... Prof. Mehmet Haberal'a.

***



Geçmiş olsun

Siyasette... İnsan ilişkileri... Güler yüz... Ölçülü söz... Toplumun bütün kesimleriyle diyalog... Bağırıp çağırmaktan, hakaretten, kavgadan uzak durmak... O kadar önemli ki.

Sırrı Süreyya Önder, bunu başaran siyasetçilerden.

Öyle olmasaydı... Aort damarında yırtılma, kalp krizi ve ameliyattan sonra böylesine büyük ilgiyle karşılaşmazdı.

Milletvekili... TBMM Başkanvekili... Terörsüz Türkiye görüşmelerini yürüten... İmralı'ya giden... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM heyetinde... Sanatçı...

Meclis'te... En gerilimli oturumlarda bile... Esprili... Şakacı... Tansiyonu düşürmekte başarılı.

Hastalığı... Sokaktaki insanı da üzdü, Meclis'te her partiden temsilcileri de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kadar... Liderler, sağlık durumunu sürekli takip ettiler.

Geçmiş olsun... Allah, şifasını versin.

Kızı var... Torunu var... Sevenleri var... Ve ülkeye yapacağı hizmetler var.

***



Özal... Ve bir Türkiye gerçeği

Törenler yapıldı... Mevlitler okundu... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, törenlerle anıldı.

Dün... Törenleri izlerken... Aklımıza, bir dönemin Anadolu fırtınası, ünlü siyaset insanı Osman Bölükbaşı dostumuzun bir sözü geldi.

"Biz... Adamı kâfir diye asar, sonra da şehit diye namazını kılarız."

Bölükbaşının bu sözü; bir Türkiye gerçeği... Ve Türk siyaseti klasiği.

Adnan Menderes... İdam sehpasında can verdi... Şimdi adı havalimanında... Üniversitede... Meydanlarda... Bulvarlarda... Okullarda... Süleyman Demirel... Muhtıra... Darbe... Hamzakoy... Zincirbozan... Bugün Isparta'da... Üniversitede adı yaşıyor.

Profesör Necmettin Erbakan... Başına gelenleri yazsak, kitap olur... Adı, Konya'da üniversiteye verildi.

Alparslan Türkeş... İdamla yargılandı... Cenazesinde on binler tabutunun arkasındaydı.

Ve... Dün, rahmetle andığımız Turgut Özal... Aleyhinde az mı gösteriler yapıldı... Az mı sloganlar atıldı:

"Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı."

Keşke... Ölümünden sonra üniversiteye adını vereceğimize... Sağlığında değerini bilseydik. Ama... Huyumuz kurusun... Osman Bölükbaşı'nın dediği gibi, kâfir diye asıp şehit diye namazını kılmasak.

***



Terörsüz Türkiye

Geçen hafta... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon konuşmamızı yazmıştık.

"Birlikte Diyarbakır'a gitme" önerimizi... Ve... Devlet Bey'in memnuniyetini... "Neden olmasın?" sözlerini.

Gördük ki... Bahçeli'nin aylardır izlediği siyaset, DEM Parti'ye uzattığı zeytin dalı, bize söylediği, Diyarbakır'a özlem sözleri...



Bölgede heyecan yaratıyor. Ülkede karşılık buluyor.

Mürsel Acar... Diyarbakırlı gazeteci dostumuz... Bölgenin yerel gazetelerini gönderdi.

Bahçeli'yi bekleyen... MHP liderinin izlediği yol haritasına alkış tutan manşetler... Köşe yazıları.

Terörsüz Türkiye... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahiplendiği bir devlet politikası.

Kolay iş değil... Uzun ince bir yol... Ama sonunda barış güneşi doğacak... Milletin beklentisi.

***



Ticaret savaşı... Ve beklenti

Türkiye'de... 12 Organize Sanayi Bölgesi olan kaç il var acaba?

Konya... 150 ülkeye sanayi ürünü ihraç eden şehirlerden. Fabrika yapan fabrika bile ihraç ediliyor. İhracatta... Türkiye 10'uncusu.

2025 hedefi... 4 milyar dolar ihracat. Sanayicilerle konuştuk... Söylemleri, beklentileri özetle şu:

"Amerika-Çin çekişmesinden... Ticaret savaşından... Türkiye olarak kazançlı çıkacağız."

***



İyilik destanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a sormuş:

- Hatay için... Devrem bölgesi için... Ne harcadınız? Kaç para?

Başkan... Rakam söylememiş. "Bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanım" demiş ve eklemiş:

- Elimizden geleni yaptık... Konya'ya yakışanı yaptık... Kimin, ne ihtiyacı varsa karşılamaya çalıştık.

Konya... Asrın depreminde, iyiliğin destanını yazan şehirlerden.

***



Nerede kalmıştık?



Konya izlenimlerimizi yazıyorduk... Yarıda kaldı... Devam edelim. Siyaseti, seçimi konuşuyorduk... Çarşı, pazardakiler ne diyor? Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen dedi ki: "Dünya ile birlikte aynı ekonomik sıkıntıları yaşadığımız bir dönemde, erken seçim diye bir gündemimiz yok... Hiç yok."

Büyükeğen'in sözleri... Her yerde dinlediğimiz sözler.

Muhalefet... Elbette erken seçim ister... Doğaldır... Her zaman böyledir.

Ama... Muhalefet istiyor diye de hiç erken seçime gidilmemiştir.

Ne demişler? Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var.

***



Konya... Vefalı diyar



Hatay... Anadolu'nun ilk camisi... Habib-i Neccar Camii... Tarihin hazinesi.

Deprem... Bu değerli hazineyi de yıktı.

Tarihi ayağa kaldırma görevini Konya üstlendi. Başkan Uğur İbrahim Altay, "Çoğu bitti azı kaldı" dedi:



"Yaz aylarında restorasyon bitecek... Camimizi ibadete açacağız."

Konya... Gerçekten kendisine yakışanı yapıyor.

***



Örnek olsun

Konya... Milat öncesine uzanan tarihi bir derinlik... Selçuklu başkenti... Mevlana'nın memleketi.

Şehir merkezinde düzenleme yapılmış... Mevlana Türbesi yakınındaki bölgede.

Türbeönü Çarşısı... Bedesten... Konya'nın kalbi olacak bir konuma getirilmiş.

Demek... Belediye yönetimi çalışınca her şey oluyor.

Ne rüşvet... Ne ihaleye fesat... Ne işçiye borç... Ne soruşturma... Keşke bütün şehirler/belediyeler böyle olsa.