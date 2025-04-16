Siyaset... Erken seçim... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu ve benzeri konular gündem dışı.

Merkezde... İlçelerde... Köylerde... Gündem:







"Kar yağmadı... Yağmur yok... Üründe rekolte düşecek... Hayvancılık da çok etkilenecek."

Halil İbrahim Altay... Büyükşehir Belediye Başkanı... Dedi ki:

"Gündemimizin birinci maddesi susuzluk... Ve zirai don... Bu yıl, gıda konusu, Türkiye'yi zorlayacak."

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ERKEN SEÇİM... 'GEÇİNİZ'



Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 10'u Konya'dan.

4 şeker fabrikası var... Türkiye'nin şeker üretiminin yüzde 25'i.

Bitmedi... Başka illere/fabrikalara şeker pancarı yollanıyor... Onlar da hesaba katılırsa... Konya'nın şekerdeki payı yüzde 35.

Ekmeklik buğdayda Konya... Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 11'i.

Makarnalık buğdayda... Yüzde 25.

Tablo böyle olunca... Erken seçim kimin umurunda.

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ÇATLAYAN TOPRAKLAR



Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığında... Konya ilk sırada.

Küçükbaş... İkinci sırada.







Kanatlı hayvan... Üçüncü sırada.

Yağış yok... Ovada toprak çatlamış... Hayvanlar nerede otlayacak?

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TASARRUF ÇAĞRISI



Konya'nın içme suyunu sağlayan Altınapa Barajı'nda su seviyesi yüzde 11'e düştü.

Büyükşehir Belediyesi, "su tasarrufu" çağrısı yapıyor.

Yeni kuyular açılıyor... İçme suyu sorunu yaşanmasın diye.

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DERT KÜPÜ



Konya'nın ihracatında tarımın da önemli yeri var.

Kayısı... Elma... Kiraz... Alıcısı çok.

Ama... Zirai don... Üretimi vurmuş... Üretici dert küpü.

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GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ



Bedesten... Melike Hatun Çarşısı... Aziziye Camii çevresi... Kültür Park... Alaaddin Tepesi... Yorulana kadar gezdik.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Büyükşehir Belediye Başkanı Halil İbrahim Altay'ı tebrik ettik.

Belediyecilik... Gönül işidir... Particilik değil.

Belediyecilik... Zengin olunacak... Kamu kaynakları ile para depolanacak yer de değildir.

Kayseri'de... Mehmet Özhaseki... Dr. Memduh Büyükkılıç.

Eskişehir'de... Prof. Yılmaz Büyükerşen.

Samsun'da... Yusuf Ziya Yılmaz.

Erzurum'da... Mehmet Sekmen.

Yemediler... Yedirmediler... Kurumlarını borç batağına saplamadılar.

Gönül belediyeciliği yaptılar.

Keşke, böyle başkanların sayısı artsa.

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BİLİYOR MUYDUNUZ?



Büyük Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul'da... Sarayburnu, Gülhane Parkı'na yerleştirilen heykel.

Atamızın ikinci heykeli ise... Konya'da.

Ata... 12 defa Konya'ya gelmiş... Toplam 33 gün kalmış.

Atatürk Evi'ni... Müzesini gezmelisiniz.

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KAPLANA VEFA



Rahim Özkaymak... Bir Anadolu kaplanıydı... Rahmetle anıyoruz.

İş insanı... Ticaret Odası Başkanlığı yaptı... Oteller... Fabrikalar... Binlerce kişiye istihdam.







Hayır işleri... Garip gurebaya destek... Öksüzün, yetimin başını okşadı... Yüzlerce çocuk okuttu.

Ölüm yıldönümünde, dostlarla birlikte mezarındaydık... Vefa, erdemlerin en güzeli... Mezarının başında o kadar çok Konyalı vardı ki.

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NECATİ BEY'İN AĞAÇLARI



Necati Çetinkaya dostumuz, Konya Valiliği yaptı.

Valilik döneminde, şehirdeki anıt ağaçları tek tek saydırmış.

Tescil ettirmiş.

Üzerlerine tabela astırmış... Ne ağacı? Kaç yıllık? Kimin döneminde dikilmiş?

Ağaçlar... Zamana meydan okuyorlar.

Teşekkürler... Allah, razı olsun Sayın Necati Çetinkaya.

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DÜNYANIN EN ESKİ OTELİ



Müze Otel... 1220 yılında yapılmış bir kervansaray... Asırlara meydan okuyan tarihi yapı.

Şimdi: Obruk Kervansaray.







13 odası var... Gecelik konaklama 5 bin ile 15 bin lira arasında.

Yabancı turistlerin ilgi odağı.

Metropol ilçe Karatay'ın Belediye Başkanı Hasan Kılcı'yı kutladık.

Kervansarayı, "dünyanın en eski oteli" olarak Konya'ya kazandırdığı için.

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MEVLANA DİYOR Kİ...



Mevlana'nın diyarına gelip de bazı sözlerini paylaşmamak olmaz... Eskimeyen... Altın sözler:

Her şeyi bilmene gerek yok, haddini bil yeter.

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.

Ümitsizlikten sonra nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var.

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KONYA SİZİ BEKLİYOR



Cemil Çiçek, Abdulkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Saffet Arıkan Bedük, Yaşar Öncan... Dostlarla birlikte gezdik.







110 yıllık Taş Bina... Dijital Tanıtım Merkezi... Payitaht Müzesi... Panorama... Tarihin mirası Çatalhöyük... Hangi birini sayalım?

Havalar ısınıyor... Gezip görmenin tam zamanı... Konya sizi bekliyor.

Tropikal Kelebekler Vadisi... Mevlâna Müzesi... Arkeoloji Müzesi... Hanlar... Kervansaraylar... Görünce hayran kalacaksınız.

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BİTMEDİ



Konya notları bir güne sığacak gibi değil.

Anadolu'nun ortasında örnek sanayi şehri.

Yazmaya devam edeceğiz.