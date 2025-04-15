Günün ilk telefonu Güney doğu'dan... Diyarbakır'dan... Bölgenin lider kuruluşu... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'dan...

Sayın Devlet Bahçeli'ye, "Sağlığına tam kavuşunca birlikte Diyarbakır'a gitmeyi" önermiştim.

"Neden olmasın?" demişti.

Ve dün yazmıştım.

Arayan arayana... Hakkâri'den... Şırnak'tan... İstanbul, İzmir, Muş, Batman'dan.

Diyarbakır... Mehmet Kaya... Dedi ki:

- Sayın Devlet Bahçeli'yi, Diyarbakır'da misafir etmeye hazırız... Bölgemizin deyimiyle başımız, gözümüz üstünde yeri var.

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'Geç olsun da güç olmasın'

Arayanları teker teker sayamayacağız... Yerimiz yetmez.

Mehmet Kaya'nın sözleri, dün aldığımız telefonların özeti:

DEM Parti, oldukça doğru bir yol haritası izliyor.

Bazı adımların çok hızlı atılmaması... Böylesine önemli bir konuda acele edilmemesi... Akıllıca bir politika.

Zira... Provokatörler devreye girebilirler.

Bir önceki çözüm sürecinde ne tür provokasyonlar olduğunu gördük.

Meşhur bir söz var... Geç olsun da güç olmasın.

Ülkemizin kalıcı barışa ihtiyacı var.

Geçmiş olsun dileklerimizi ve kendilerini dört gözle beklediğimizi Sayın Bahçeli'ye iletirseniz, sevinirim.

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Büyülü söz

Terörsüz Türkiye... Sihirli bir söz... Huzura susamış bölge için... Sadece bölge mi? Bütün ülke için büyülü bir söz.

Eğri oturalım, doğru konuşalım...

Bir yıl önce Devlet Bahçeli, Muş'a, Batman'a, Hakkâri'ye gitmeye kalksaydı... Çevresinde koruma ordusu gerekirdi.

Bugün... Bölge insanı, Devlet Bahçeli'nin gönüllü koruması.

Dün... Bizim üzerimizden Devlet Bey'e, o kadar çok insan selam... Ve sağlık dileklerini gönderdi ki.

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Reel siyaset

Dünkü yazımızda... Süleyman Demirel ile Devlet Bahçeli arasındaki özel bir görüşmeden söz etmiştik.

O görüşmede... Demirel ile Bahçeli, reel siyaset... Siyasette başarı konularını da konuşmuşlardı.

Demirel... "Reel siyaseti belirleyen temel unsur, siyasetin matematiğidir" demişti.

Siyasetin matematiği... Ve başarıya giden yol... Demirel şunları söylemişti:

"Siyasette başarılı olmak isteyen, düşüncesini ve projesini halka anlatacak... Siyasetçi, halkı hazırlayacak... Halka yol gösterecek... Başarının başka anahtarı yok."

Demirel-Bahçeli görüşmesinin üzerinden 11 yıl geçti.

Bugün... Gözlemimiz...

Terörsüz Türkiye projesi halka iyi anlatılıyor... Proje halkta karşılık buluyor.

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Devlet politikası

Söylemezsek olmaz... Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti'ye zeytin dalı uzatması düşünülmüş... Üzerinde çalışılmış bir proje.

Bahçeli'nin söylemiyle:

"Gelişigüzel... Keyfe keder... Anlık dürtülerle... Dümenden... Düşünmeden atılmış bir adım değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye" sloganıyla birlikte... İzlenmekte olan yol haritası, tam bir devlet politikası. Konuya günlük siyasetin penceresinden bakan, hata eder.

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Özel'i soran çok

Telefonlar... Elektronik posta mesajları... Soran sorana:

"Özgür Özel, bu olayın neresinde?"

Olay... Terörsüz Türkiye.

Gözlemimiz:

Adına "kamuoyu" dediğimiz büyük güç için, terörsüz Türkiye projesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in destek vermesi çok değerli... Çok önemli.

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Dürbünün tersi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra, Kürt siyasetinin Meclis'teki temsilcisi DEM Parti heyetiyle konuşuyorsa...

Bu... Önemli bir olay.

Ve bu olay, iktidar meselesi... Muhalefet meselesi değil.

Devlet meselesi.

Terörün artık ülke gündeminin dışına itilmesi meselesi.

Olaya... Şu veya bu partinin penceresinden bakmak... Günlük parti kavgalarının gözlüğüyle bakmak...

"Dürbünün tersiyle bakmaya benzer."

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Gözlem

Soranlara... "Özgür Özel'in şu aralar başını kaşıyacak vakti yok" dedik.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu... Tutuklamalar... Ekrem İmamoğlu'na destek... Mitingler... TV programları... Demeçler... Özgür Bey'in gündemini kilitliyor.

Gözlemimiz:

Kamuoyu, "siyasette yumuşama, normalleşme söylemlerini... El sıkışan, birbirlerini ziyaret eden Erdoğan-Özel görüntülerini" çok sevmiş.

Bugün... Aynı havayı yakalamak biraz zor... Herkes farkında.

Ama... Toplum, siyaset ipinin daha fazla gerilmesini istemiyor.

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Ne dersiniz Özgür Bey?

Telefonla soranlara... Ziyaretimize gelenlere... CHP lideri Özgür Özel'in, terörsüz Türkiye projesine yaklaşımını merak edenlere... Şunları söyledik:

Yurtta barış, dünyada barış... Anneler ağlamasın... Bu konuda Özgür Bey'in çizgisi çok net... Başka bir düşüncesi yok... Olamaz.

Devletin izlediği yol haritasına Özgür Özel engel olmaz... Takoz koymaz.

Proje samimi ve şeffaf bir şekilde yürüdüğü sürece, Özgür Özel de gereken katkıyı yapar.

Özgür Bey'in bir kırmızı çizgisi var; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışlanmaması... Buna da kimsenin itirazı olacağını sanmam.

Terörsüz Türkiye gibi, ülke için çok önemli bir proje yürütülürken... Ana muhalefet partisi liderine zaman zaman... Kapalı devre de olsa... Bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum... Özgür Özel, sürecin dışında olmamalı.

Sayın Özgür Özel...

Soranlara, ben bunları söylüyorum... Bilmem yanılıyor muyum?