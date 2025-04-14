Konsere gitmiştim, eşimle birlikte... Telefonumu kapatmıştım... Konser sona erdi... Alkışlar... Telefonumu açtım.

Bir not... Sayın Devlet Bahçeli tarafından aranmışım.

Hemen dönüş yapamadım.

Orkestra şefini ve sanatçıları tebrik... Salondaki okuyucular ile ayaküstü de olsa sohbet... Ve eve dönüş.

Saat 22.00... Devlet Bey, istirahate çekilmiş olabilirdi... Yine de aramalıydım... Telefonun tuşlarına bastım.

Sesi... Her zamanki gibi... Sakin... Nazik... Sıcak.

Karşılıklı hal, hatır sorma... Sağlık dilekleri... Ve sohbet... Vakit geç olmuştu.

Ama MHP Genel Başkanı, çalışmaya devam ediyordu.

Dünyada ve Türkiye'de yaşananlar... Güncel siyasetteki gelişmeler... Ve elbette... Terörsüz Türkiye dosyası... Yurtta barış, dünyada barış... Birlik beraberlik, kucaklaşma, kardeşlik.

***

'ARKA BAHÇE' OLMADAN ASLA!



Siyasette... Arka bahçe çok önemlidir.

Arka bahçe bilimdir.

Araştırma merkezi... Siyaset okulu... Üniversite hocaları... Deneyimli siyasetçiler.

Devlet Bey, bir projeden söz edecekse... Akşamdan sabaha, aklına geliverenleri söylemiyor.

Üzerinde çalışıyor. Okuyor... Araştırıyor... Soruyor.

Yıllar önceydi... 2014... Dün gibi hatırlıyorum.

Devlet Bahçeli... Süleyman Demirel'i evinde ziyaret etmişti... Kafasında/ajandasında bir proje vardı:

"Cumhurbaşkanlığı makamı için çatı projesi."

Arka bahçe... Ve altyapı çalışması yapmıştı... Bilim adamları ile konuşmuştu... Ama;

Siyasette bir deneyim küpü olan... Eski Başbakan... Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in birikimlerinden de yararlanmak istiyordu.

***

'İSİMSİZ' YOL ARKADAŞLARI



Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın, arka bahçelerinde, araştırma merkezleri, bilim insanları ve danışmanlar yanısıra okul arkadaşları da vardı.

Üniversite arkadaşları... Sonra kimi profesör olmuş, kimi doktor, mühendis, sanayici, müteahhit.

Onlar, kadrolu danışman değildi elbette.

Ama... Demirel'den, Özal'dan, Erbakan'dan, kişisel beklentisi olmayan, düşüncesini ve eleştirisini çekinmeden söyleyen isimlerdi.

Yıllardır... MHP Genel Başkanı seçildiği tarihten bu yana... Dikkat ediyorum... Devlet Bahçeli de aynı yoldan yürüyor.

İsimsizler... Hayli çok... İçlerinde hayatta olanlar var... Belki bir gün, bu dosyayı açarız.

Demirel... Özal... Erbakan... Ve Bahçeli'nin okul arkadaşları dosyasını.

Bugün... Bir örnek vermemizi ister misiniz?

***

ALTIN KURAL



Eskiden... Osmaniye... Adana'nın ilçesiydi. Osmaniyeli Devlet Bahçeli, üniversitede asistan iken... 01 plakalı bir otomobili vardı... Renault.

Asistan arkadaşlarıyla dolaşırdı.

Yıllar geçti... Sonra;

Devlet Bahçeli, milletvekili oldu... MHP Genel Başkanı oldu... Başbakan Yardımcısı oldu.

Asistan arkadaşlarından biri... Rıza Ayhan... Profesör oldu... Gazi Üniversitesi rektörü oldu.

Devlet Bey... Ondan elbette yararlanacaktı... Düşüncesini, eleştirisini, önerilerini soracaktı.

Siyasetin altın kurallarından biri: Kibirin... Tepeden bakmanın... İstişareye önem vermemenin sonu çıkmaz sokaktır.

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ANKARA-DİYARBAKIR HATTI



Meclis... 1 Ekim 2024... DEM milletvekillerine uzatılan zeytin dalı... Bahçeli'nin ilk söylemi: "Dünyada barış isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamalıyız."

Ve... Uzun, ince yola, Bahçeli'nin döşediği ilk taşlar... Kilitli kapıları açmak için:

"Diyalog... Sıkılmış yumrukların açılması... Gergin yüz hatlarının yumuşaması... İyi niyetli ilişki... İrtibat ağlarının tesisi... Bunlar, kilitli kapıları açacak en makul anahtar."

Aradan... 6.5 ay geçti... Ve... Devlet Bahçeli'ye dedim ki:

-Hayırlısı ile sağlığınıza tamamen kavuşun... Havalar da ısınıyor... Önümüzdeki haftalar... Mayıs... Haziran... Diyarbakır'ın tam zamanı... Bölge sizi bekliyor... Birlikte gidebilir miyiz?

Devlet Bey... "Neden olmasın?" dedi. Soruma memnun olmuştu.

"Olabilir" diyerek devam etti.

Olmalı... Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte, bölgeye gitmeliler. Keşke... Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel de onlarla birlikte olsa.

***

'ÇATI PROJESİ'



Nerede kalmıştık? Devlet Bahçeli'nin, Süleyman Demirel'i ziyaretinden söz ediyorduk... Tarihi buluşmadan. Devlet Bey, Güniz Sokak 31 numaraya bir projeyle gelmişti... Üzerinde uzun süre çalıştığı bir hazırlıkla:







"Çankaya için bir çatı projesi... Anayasa'nın Cumhurbaşkanlığı maddesinde anlatılan bir Cumhurbaşkanlığı... Birlik, beraberlik, huzur, sükûn, barış, kardeşlik... Halk-devlet kaynaşması."

O tarihte... Mayıs 2014... Külliye yoktu.

Makam, Çankaya idi.

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TARİHİ TUTANAKLAR



Devlet Bahçeli... Projesinden söz etti... Demirel dinledi. Ayrıntılıydı... Üzerinde hayli çalışılmıştı. Bu projenin tamamının gün ışığına çıkmasını dileriz... Önemli bir belge... Devletin arşivinde mutlaka olmalı. Akademi ve siyaset dünyası yararlanmalı. Tarihi buluşmada Süleyman Demirel'in söyledikleri de önemli... Hayli uzun... Bugünlük, birkaç notla yetinelim:

Devlet Bey... Sizi tebrik ediyorum... Böyle bir projeye kimsenin itirazı olamaz.

Ancak... Seçimin mekaniği ile matematiği var... Bunlar göz ardı edilerek sonuç alınamaz.

Öneriniz demokratik siyaset için çok saygın ve değerli... Ama nasıl sonuç alınacak? Kamuoyu çok önemli... İşte seçimin mekaniği.

Ayrıca... Siyasi güç gerekli... Bu da seçimin aritmetiği.

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TUTANAKLAR VE BÖLGEDEN İZLENİMLER



Konu derin... Ve uzun... Terörsüz Türkiye bir devlet projesi.

Sayın Devlet Bahçeli, ameliyat sonrası... Dinlenirken... Proje üzerindeki çalışmalarını sürdürmüş.

Bugün... Gelişmeleri yakından izliyor.

Dilerseniz... Demirel-Bahçeli görüşmesinden birkaç not... Ve bölgeden izlenimlerle bu yazıyı bitirelim... Yarın devam etmek üzere...