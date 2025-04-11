Suat Hayri Ürgüplü... Eski Gümrük ve Tekel Bakanı... Yolsuzluk gerekçesiyle Yüce Divan'a verildi.

1 Mart 1948'de başlayan mahkemede yargılandı... Aklandı.

Yıllar sonra Başbakan oldu... 20 Şubat 1965.

Koalisyon hükümeti idi... Bağımsızlar... Adalet Partisi... Yeni Türkiye Partisi... Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi... Millet Partisi koalisyonu.

Süleyman Demirel... Adalet Partisi Genel Başkanı'ydı... Ama henüz milletvekili değildi... Ve... Ürgüplü'nün kurduğu... Türkiye Cumhuriyeti'nin 29. Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı'ydı.

Latin atasözüdür:

"Adalet, erdemlerin kraliçesi."

Siyaset bu... Başına bir iş de gelebilir, ayağına bir taş da değebilir.

Çare... Hukukun işletilmesidir.

***



'Evrenin ruhu'



Bülent Ecevit... Eski Başbakan... 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Hamzakoy'a gönderildi...

Demirel ile birlikte.

Ecevit... Darbe döneminde dergi çıkardı... Arayış.

Yabancı medyaya demeç verdi... Darbeyi eleştirdi.

Sen misin eleştiren? Hapse atıldı... 1982.



Nâzım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Deniz Gezmiş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yattığı Ulucanlar Cezaevi'ne.

Ve... Aynı Bülent Ecevit... Türkiye Cumhuriyeti'nin 57. Hükümeti'nin Başbakanı'ydı... 28 Mayıs 1999-18 Kasım 2002.

Demokratik Sol Parti... Milliyetçi Hareket Partisi... Anavatan Partisi... Ve Bağımsızlardan oluşan koalisyon hükümeti.

Başbakan yardımcıları ise... Devlet Bahçeli ile Mesut Yılmaz.

Unutmadan... Başlıktaki söz Ömer Hayyam'dan... Altın sözler:

"Adalet, evrenin ruhudur."

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'Mülkün temeli'



Recep Tayyip Erdoğan... Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.

Danıştay kararıyla başkanlıktan düşürüldü... 6 Kasım 1998.

Sonra yargılandı... Hapis cezası aldı.

Kırklareli... Pınarhisar Cezaevi'ne konuldu... 26 Mart 1999.

O şimdi Cumhurbaşkanı.

Hazreti Ömer'in unutulmaz sözü:

"Adalet, mülkün temelidir."

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Sokakta aranmaz



Mesut Yılmaz... Eski Başbakan. 3 Kasım 2002... Milletvekili seçimi... AK Parti, tek başına iktidar.

Anavatan Partisi, seçim barajının altında kaldı... Yılmaz, milletvekili seçilemedi. Ve... TBMM'nin aldığı kararla...

3 kez Başbakanlık yapan Mesut Yılmaz, Yüce Divan'a gönderildi... 14 Temmuz 2004.

Suçlama:

"İhaleye fesat karıştırmak... Devleti zarara sokmak."

Cumhuriyet döneminde, Yüce Divan'da yargılanan ilk Başbakan.

Yargılama 16 Şubat 2005 tarihinde başladı. Karar... Mesut Yılmaz aklandı.

Sonra... İlk seçimde... Rize, hemşerileri Mesut Yılmaz'ı bağımsız milletvekili seçti ve Meclis'e yolladı.

Adaletin aranacağı yer sokak değildir.

Hukuktur... Bağımsız yargıdır.

Adalet... Ağır yürür ama gideceği yere mutlaka ulaşır.

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Başbuğ



Alparslan Türkeş... İdamla yargılandı... İlk duruşmasını izledim... Mamak'ta... Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde.

11 yıl 10 ay hapis cezası aldı. 4 yıl 7 ay 25 gün tutuklu kaldı. 9 Nisan 1985... Tahliye edildi.

Devletine küsmedi.

Devleti eleştirmedi... Devleti kötüleyecek tek söz etmedi. 4 Nisan 1997... Bir başka âleme göçtü.

Cenaze töreninde on binlerce insan vardı.

***



Kavga



Turgut Özal, rahmet istedi... Bir sözü var, hiç unutmayız:

"İnsanlar, kavgayı seyretmeyi severler... Fakat kavga edenleri hiç sevmezler."

Günümüzde... Kavga reyting yapıyor. Meydanlarda kavga... Ekranlarda kavga... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavga.

Seyircisi çok.

Ya kavga edenleri sevenler? "Çok" diyen parmak kaldırsın.

***



Kutsal terazi

Avrupa'dan, Amerika'dan, Afrika'dan... Çin'den, Rusya'dan, hâkim getiremeyeceğimize göre... Türk adaletine... Türk hâkimlerine güveneceğiz.

Adaletin gözü kapalı tanrıçasının elindeki hassas teraziye.

***



Ey siyasetçi!

Televizyonlarda izliyorsunuz... Bağıran bağırana. Aynı şey... Maalesef... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yaşanıyor... Kavga... Küfür... Yumruk... Güç gösterisi.

Eskiden... "Güç" denilince... Akıllara "Kurtdereli Mehmet Pehlivan" gelirdi.

Malkoçoğlu... Köroğlu... Karacaoğlan... Muhammed Ali... Mike Tyson... Naim Süleymanoğlu... Cihan pehlivanı Mersinli Ahmet... Olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık... Seyit Onbaşı gelirdi. Günümüzde ise... Güç... Eşittir bilgi. Dünün en zenginleri... Petrol krallarıydı... Toprak ağalarıydı... Silah tüccarlarıydı. Bugün... Bilgiye... Bilişim teknolojisi... Yapay zekâya... E-ticarete yatırım yapanlar.

Sözümüz... Şu partiliye bu partiliye değil... Ortaya:

Ey siyasetçi... Yumruk sallamamışsa, tansiyonu yükseltmeyi bırak.

Dünya dönüyor... Artık gücün kaynağı bilgi. Bunu unutma.

***



Fıkra ve ötesi

Boğazda... Biri denize düşmüş... Çırpınıyor. Millet... Deniz kenarında... Seyirci. Derken... Kalabalıktan biri denize atlıyor... Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarıyor... Alkışlar, kurtarıcıya.

"Yaşa... Varol... Bravo..."

Kahraman... Öfkeli... Kalabalığa dönüyor:

- Kim beni arkamdan denize itekledi? Saraçhane gösterilerinde gözaltına alınan ve sonra tutuklanan gençlerimiz için üzülmemek imkânsız. Dünkü tahliye kararlarına da sevindik. Sözümüz asıl onları sokağa çağıranlara... Sokağa dökenlere. Genç yaşta cezaevi ile tanıştılar... Eserinizden memnun musunuz? Onlar içeride çile çekerken... Maşallah... Sizin keyfinize diyecek yok.