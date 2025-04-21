Ölümü her canlı tadacak... Baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmak.

Volkan Konak... Ölümünün üzerinden 20 gün geçti.

Geride... Hoş bir sada bıraktığı, mezarına akın akın gelen sevenlerinden belli... Kadın, erkek... Çocuk... İnanılmaz bir sevgi seli.







Mezarının başındaki anı defterlerinin sayfaları gözyaşları ile ıslanmış.

Yaren Sesli... "Maçka'nın hırçın deresinin asi çocuğu, nurlar içinde uyu" diye yazmış.

Nurcan Alperen... "Volkan Abi... Bugün benim doğum günüm... Kendime hediye olarak sana geldim."

Kuzeyin Oğlu... Mezarında rahat uyu... Gönüllerde yaşamaya devam ediyorsun.

***

TEVAZU İNSANI YÜCELTİYOR



Lokman Konak... Ağabey... "Volkan, en küçüğümüzdü" dedi... Ve ekledi:

"Trabzon'dan... Maçka'daki hiç kopmadı."

Mezarın başında oturduk... Rahmetlinin hemşerileri etrafımıza toplandı.







Biri... "Şöhret onu şımartmadı" dedi.

Diğeri... "Düzgün bir aile yaşamı vardı... Adı, hiçbir skandala karışmadı."

Öteki... "Kibirlenmedi... Kimseye tepeden bakmadı... Ne oldum delisi olmadı."







Volkan Konak, insanlara dokunmuş... İyilik etmiş... Çocuk okutmuş... Kavgadan, polemikten uzak durmuş.

Şöhret... Taşıyamayan için afettir... Felakettir.

Taşıyabileni ise yüceltiyor... Volkan Konak gibi.

***

GÜNDEM



Eyyüp Ergan... Ticaret Borsası Başkanı... Gündemi konuştuk... Ekonomi... Erken seçim... Bölgenin durumu... Sokağın beklentisi... Siyaset... Erdoğan... İmamoğlu.

Eyyüp Başkan, "Zirai don" diyerek söze başladı:

Nisan'ın 10'unda yükseklere kar yağdı... Hiç beklemiyorduk... Allah, üreticinin yardımcısı olsun.

Ekonomik programdan umutluyuz... Trump'ın aldığı kararlar Türkiye'nin işine yarayacak.







Siyasi çekişmeleri, mitingleri izliyoruz... Yargıya güvenmek lazım... Devleti yıpratmayalım... Önce devlet.

Milletin erken seçim diye bir derdi yok... Zamanı değil.

Ekrem İmamoğlu, hemşerimizdir, elbette sevilir... Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok sevilir.

Eyyüp Ergan, gündeme devam edecekti... Ama birden konuyu değiştirdi.

Ve sözü Trabzonspor'a getirdi: "Gündemin değişmez birinci maddesi."

Sonra da bize bir hediye verdi... Trabzonspor kaşkolü... Üzerindeki yazı:

"Bize Paris de Trabzon... Paris Trabzonlular Derneği."

***

DEVLET BABA



Okulun önünden geçiyorsunuz... Vali Aziz Yıldırım'ın makam aracı orada.

Çarşıda geziyorsunuz... Vali Yıldırım, esnafla sohbet ediyor.







Kadın erkek... Yaşlı genç... Vali herkesle kucaklaşıyor.

Kemençeci... Vali için türkü yakıyor. Budur... Vali devlettir. Devlet de baba.

***

MİLLET HAMSİYE DOYMUŞ



Hamsi... Karadenizlinin vazgeçilmezi.

Özgür Özdemir ile... Çarşı, pazar... Of, Sürmene, Arsin, Yomra, Maçka dolaştık.

Bu kış, hamsi bereketi yaşanmış... Kilosu 75-150 lira arasındaymış.

Şimdi ise istavrit ve mezgit mevsimi... Yine 75-150 lira arasında... Karadenizli memnun.

***

KARADENİZ VEFASI



Boztepe... Seyir terası... Ve yürüyüş yolu... Gezmelisiniz... Şehir ve deniz ayağınızın altında.

Metropol ilçe Ortahisar'da, Belediye Meclisi bir karar aldı.

Ve... Seyir terasına, yürüyüş yoluna Volkan Konak adı verildi.

Karadeniz insanı... Sevdi mi böyle seviyor.

Volkan Konak... Bölgede kalplerde yaşıyor.

***

VALİ... 'AÇIK KAPI'



Aziz Yıldırım... Trabzon Valisi... Ona ulaşmak kolay... Kapısı açık.







İl merkezinde... İlçelerde... Sürekli dolaşıyor.

Özellikle, şehit aileleri ile sürekli temasta.







Esnafın arasına giriyor... Yetimin başını okşuyor... Engellilere babalık yapıyor.

Trabzonlu... Kentin mülki idare amirini yanında görmekten memnun.

***

KAMUOYU



Uzun Sokak... Maraş Çarşısı... Meydan... Kemeraltı... Kamuoyu yoklaması... Konu, "terörsüz Türkiye."

1. Bölgeniz özelliği... Buralarda, DEM Parti yok.

2. Terörsüz Türkiye... Herkesin beklentisi... Yoğun destek.

3. İnsanlar, sürecin meyve vereceğine inanıyorlar... Beklenti yüksek.

4. Bölge insanı bu konuda Özgür Özel'i, Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti'nin yanında görmek istiyor.

***

TRABZONSPOR



Trabzonlu için... Kadın, erkek fark etmiyor... Taraftarlık beşikte başlıyor.

Trabzonspor tesislerindeyiz... Sohbet... Asbaşkan Zeyyat Kafkas, 5 yıllık programı anlatıyor.

Sürdürülebilir ekonomik model.







Bankalar Birliği'nden çıkılmış... Kulüp, yılda 700 milyon lira faiz yükünden kurtulmuş.

20 yıllık vergi borcu, gelecek ay kapatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle iki arsa... Projeleri hazırlanıyor... Kulübe sürekli gelir.

Hedef... 5 yıl içinde şampiyonluk.

***

VE RİZE... ÇAYIN BAŞKENTİ



Bölgede... Kiminle konuşsak "Çay" diyor... Ankara'dan yeni ürün çay için fiyat bekliyor.







En iyisi Rize'ye uzanmak... Çayın başkentine.

Bayram Ali Kavalcı... 40 yıllık gazeteci... Bizi bekliyor.







İlk sözü:

- Mayıs ortasında, birinci sürüm yaş çay kampanyası başlayacak... Millet, Reis'in ağzının içine bakıyor... İyi bir fiyat bekliyor.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de... Çay Çarşısı'nda.

Şehirde çarşı çok... Manifaturacılar çarşısı... Peynirciler Çarşısı... Bakırcılar Çarşısı... Çay Çarşısı.

- Ey çarşı esnafı... Terörsüz Türkiye için ne diyorsunuz?

Esnaftan önce Bayram Ali Kavalcı yanıt veriyor:

- Rize'de çatlak çıkmaz... Reis ne diyorsa o.

Rize'de... Karadeniz'in bütün il ve ilçelerinde terör şehidi var.

Terörsüz Türkiye projesine halk desteği büyük.

Veda... Son soru... Erken seçim... Sokaktaki insan ne düşünüyor?

Seçimi değil, çaya verilecek fiyatı düşünüyor.