Güneydoğu'da, özgül ağırlığı yüksek bir isim... Sözü hem devlet yetkilileri hem de DEM Partililer tarafından dinlenen bir kişi... Halkta karşılığı var... Mehmet Kaya.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.







Terörsüz Türkiye... Silahlara veda... Ve bugün gelinen aşama için dedi ki:

Yüzde 100 yerli ve milli bir proje.

Türkiye'nin kendisi yapıp, sorunu bizzat çözmeye yönelik ve dünyaya örnek olacak bir yöntem.

Güvene dayalı ve üçüncü bir tanığa/arabulucuya ihtiyaç duyulmayan bir çözüm siyaseti.

Bölgede hava durumu... Son bir hafta... Ve geleceğe bakış... Nedir?

Mehmet Kaya'nın yanıtı: "Barış havası... Mutluluk rüzgârları... Meyvesini vermeye başladı bile... Piyasaya yansıdı... Turizm canlandı."

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ÖZET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin... Ve DEM Parti yönetiminin bir haftadır yaptıkları konuşmaların... Sergiledikleri tavrın özeti... Mehmet Kaya'nın söylemiyle:

- Geri dönüşümü olmayan bir yol... 'Biz bu işi kendimiz bitirdik... Artık demokrasi' diyen bir yaklaşım.

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'ACABA...'



Terörsüz Türkiye projesi yürütülürken...

"Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne verdi?"

"Acaba Devlet Bahçeli ne verdi?"

Kimi siyasetçilerin seslendirdikleri... Ve çok kişinin kafasındaki soru.

Sürecin her aşamasıyla yakından ilgilenen Mehmet Kaya'nın yanıtı:

Şeffaf bir yol haritası izlendi... Her şey milletin gözü önünde oldu.

Ve kimseye hiçbir şey verilmediği de görüldü.

Suyu bulandırmaya gerek yok.

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DEVLETİN GÖREVİ



Günlerdir Mehmet Kaya'nın geleni gideni, arayanı soranı çok... Toplantılara, televizyonlara davet ediliyor. İş dünyasından da... STK'lardan da ziyaretçileri var.







Mehmet Kaya'nın söyledikleri şu:

Eğer bir örgüt silah bırakacaksa... Bu bir ilk değil... Dünyada örnekleri yaşandı.

Böyle bir sorunu kim çözecek? Elbette devlet... Devlet olmanın gereği.

50 yıldır ellerinde silah vardı... Büyük acılar yaşandı.

Dünyanın birçok yerinde örgütlenmişler.

Bunları şimdi topluma nasıl kazandıracağız? Siyasi kanallara nasıl çekilecekler? Devletin görevi bu.

Sonuçta... Açık konuşalım... Bunların hepsi de bu ülkenin vatandaşları... Öyle veya böyle.

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ÖNEMLİ KONU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık, "Doğum hızımız düştü" diyor... Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir sorun. Soru... "Güneydoğu'da doğum hızı nedir?"

Mehmet Kaya, "Araştırma yaptırdık" dedi:

- Diyarbakır'da da düştü... 10 yıl önce 3.5'e yakın olan oran, şu anda 2.3'ün altında... Yani... Arkadan gelen genç nüfus yok... Eğer, elimizdeki gençleri de Batı'ya yollarsak, yarın kurulacak fabrikalarda çalışacak eleman bulunamayacak... Onun içindir ki... Terörsüz Türkiye... Barış... Tam da zamanında.

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MEMNUNİYET ENDEKSİ



Batman'da, Mardin'de, Diyarbakır'da... Komşu illerde, ilçelerde bayram havası... Ya bundan sonrası? Mehmet Kaya'nın penceresinden neler görünüyor?

Yanıt uzun... Birkaç satırbaşı:

Görüyorsunuz... Bölgede acayip bir sevinç var... Düğün gibi.

Mağdur aileler memnunlar... Çocuklarına kavuştukça daha da memnun olacaklar.

Dağdakiler... Cezaevindekiler... Yakınları... Yükselen bir memnuniyet endeksi.

Bölge, terör nedeniyle sosyoekonomik gelişmişlikte geride kaldı.

Artık durum değişecek... Bölge gelişecek... Yurdun batısına göç olmayacak.

Genç nüfusun en fazla olduğu coğrafyayız... Yatırım gelecek... Genç nüfus iş bulacak.

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ZAMAN... ÇOK DEĞERLİ



Bölgede hangi sivil toplum lideriyle görüştüysek... Beklentileri aynı... Yarın anlatacağız. Mehmet Kaya... Yine aynı beklenti. Nedir mi? Şu:

"Artık güven artırıcı açıklamalar yapılmalı... Olağanüstü ileri ve hızlı adımlar atılmalı... Ülke, çok zaman kaybetti... Kaybedilen zamanı telafi etmek zorundayız... Zaman, çok değerli."

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ERDOĞAN... BAHÇELİ... VE ÖZEL



Dolaştığımız yerlerde... Taksiciden, lokantacıdan, otelciden... Ulu Cami önündeki kalabalıktan dinlediklerimizi... Mehmet Kaya da seslendirdi:

Allah, emeği geçenlerden razı olsun... Başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sayın Bahçeli olmak üzere.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duruşundan herkes memnun... Helal olsun.

Mehmet Kaya... Özgür Özel ile bire bir görüştüğünü söyledi... Ve Özgür Bey'in bir cümlesini bizimle paylaştı... Sevinerek:

"Terörsüz Türkiye projesinin siyasi rantını kimin alacağından bağımsız olarak... Bu konuyu hiç düşünmeden... Projeyi sonuna kadar destekleyeceğim."

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TÜRKİYE MODELİ



Mehmet Kaya, "Gurur duymalıyız" dedi: "Terörsüz Türkiye projesinin arkasında ne Birleşmiş Milletler var, ne Avrupa Birliği, ne Amerika, ne Rusya, ne de NATO."

Ve... Devam etti:

Zaten açıklamalar onlardan geliyor... 'Süreçle hiçbir bağlantımız yok... Türkiye bu işi kendi içinde çözdü' diyorlar.

Türkiye modeli... Dünya literatürüne girecek bir örnek.

Kendi halkımız... Kendi liderlerimiz... Hiçbir protokole gerek kalmadan, birbirlerine güvenerek çözümü başarıyorlar... Bununla gurur duyulmaz mı?

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UÇUŞA DOĞRU



Bölgede belki 40 kişiden, "Türkiye'yi artık kimse tutamaz" sözünü dinledik.

Mehmet Kaya... Uzun sohbetimizi, aynı şeyleri söyleyerek bitirdi:

"Ülkemiz bu süreci başarılı bir şekilde götürürse... Doğru yönetirse... Üstüne basa basa, altını kırmızı kalemle çize çize söylüyorum... Türkiye'yi kimse tutamaz... Kalkınmada uçuşa geçeriz."