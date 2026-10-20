Büyükşehir... Nüfusu 2 milyon 265 bin... Etnik yapı Kürt ağırlıklı... Yüzde 65.

Arap yüzde 30... Türk nüfus sadece yüzde 5.

Abdullah Öcalan'ın memleketi... Öcalan, Halfeti ilçesi Ömerli köyü doğumlu.

Aşiretler... Bir bölge gerçeği.

Aşiretlerin çoğu Kürt... Birkaçı da Arap.

Bucak aşireti... İzol aşireti... Karakeçili... Şeyhanlı... Acem... Bini Muhammed... Ubada... Bazıki... Sedadi... Dinay... Mersav... Ketikan...

Aşiretler, siyaseten güçlü... Özellikle Viranşehir, Siverek, Harran'da.

Şanlıurfa... Terörsüz Türkiye konusunda bir laboratuvar.

Bu hafta... Buralardayım.

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AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ ŞEHİR

Tarihin başladığı kadim şehir... Uygarlığın doğduğu topraklar... Göbeklitepe... Karahantepe... Kurttepe... Taşlıtepe... Gürcütepe.

Peygamberler şehri... Hazreti Eyyüb... Hazreti İbrahim... İnanç turizminin önemli kavşağı.

Camiler... Medreseler... Kiliseler... Nereye baksanız tarih... Açık hava müzesi gibi bir şehir.

Ve hanlar... Ticaret hayatının merkezi... Gümrük Hanı... Mercek Hanı... Barutçu Hanı... Hacı Kamil Hanı.

Anket/kamuoyu yoklaması yapmak ve halkın nabzını tutmak istiyorsanız...

Şanlıurfa'ya geleceksiniz... Viranşehir, Siverek, Harran, Halfeti, Ceylanpınar... Gezeceksiniz.

Hanlarda bir gün geçireceksiniz.

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'ORTAM ÇOK İYİ'

Hasan Şıldak... Şanlıurfa Valisi... "Ortam çok iyi... Terörsüz Türkiye sürecini halk destekliyor" dedi:

İl merkezi... İlçeler... Kırsalda yaşayanlar... Huzur içinde... Sürece destek her geçen gün yükseliyor.

Şehit aileleri... Gaziler... Siyasi partiler... Sivil toplum kuruluşları... Sokaktaki insanlar... Teröre karşı ortak bir tavır sergilediler.

Herkes biliyor ki bu bir devlet projesi... Millet projesi... Dostluk ve kardeşlik projesi.

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TEKNOFEST RÜZGÂRI

TEKNOFEST Güneydoğu... Şanlıurfa'da gerçekleşti... 30 Eylül-4 Ekim.

Aradan 2 haftadan fazla zaman geçti.

Hâlâ festival konuşuluyor... Ekonomiye büyük katkısı olmuş.

İnsanların TEKNOFEST ile ilgili o kadar çok anısı var ki... Anlatmakla bitmez.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın anısı... Mutlaka paylaşmalıyız:

- Yaşlı bir amcaydı... Sakallı... Kıyafetinden köylü olduğu anlaşılıyordu... Bir uçağın altındaydı... Uçağı seviyordu... Okşuyordu.

Vali Bey, ihtiyara yaklaşmış:

- Amca ne yapıyorsun?

- Bizim uçağımız... Yerlimiz... Millimiz... Yapanlara dua ediyorum.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE BEREKETİ

Anadolu Jet... Uçak dolu... Reşat Uzun dostumuz, "Terörsüz Türkiye bereketi" dedi:

- İsterseniz önce Balıklıgöl'e gidelim... Kalabalığı görün... Sabahtan akşama kadar ana baba günü.

Ve devam etti:

- Oteller de öyle... Çarşı, pazar da.

Balıklıgöl'e gittik... Reşat haklı... Türkiye'nin her yerinden insan var.

Hava güzel... Yerli turist... Uzakdoğu'dan gelen turist çok.

Otel de çok...

Hilton, 2 tane... Nevali... El Ruha... Dedeman... Akgöl... Kilim... Janset... Ve devam eden otel inşaatları.

Bitmedi... Tarihi Şanlıurfa konakları... Turistlerin tercih ettiği yerler.

Reşat Uzun'un dediği gibi... "Terörsüz Türkiye bereketi."

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MUTLU... NEŞELİ... VE DİNAMİK

Nüfus Kürt yoğunluklu... Fakat çarşılarda Kürtçe tabela görmedik.

Esnaf, Kürtçe tabelaya itibar etmiyor.

Arapça tabela... Hayır, o da yok.

Gündüz gezdik, gece gezdik... Üç şey dikkatimizi çekti:

Saat 24.00... Balıklıgöl'ün etrafı cıvıl cıvıl.

İnsanlar... Mutlu... Neşeli.

Kürtçe veya Arapça konuşan... Yok gibi.

Dinamik bir şehir... Çok canlı, çok hareketli.

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CANEY... DEDİ Kİ

Mehmet Can Akkuş... Gümrük Hanı esnafı... Herkes onu Caney diye biliyor... "Caney" demezseniz kimse tanımaz.

Kürt... Esnaflık baba mesleği... 9 yaşından bu yana çarşıda.

Yöresel kıyafetler satıyor.

- Caney... Anlat bakalım... Şanlıurfa... Siyaset... Terörsüz Türkiye... Çarşı esnafı ne diyor?

Caney, anlatmaya başlıyor:

Şanlıurfa iyidir... Feodal yapı var... Terörsüz Türkiye'yi kim desteklemez? Hepimiz destekliyoruz.

AK Parti'ye hiç oy vermedim... Ama Reis, Reis'tir... Bunu böyle bileceksin.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı iken avantajlıydı... Yeni Parti'yi kurdu, yine havası iyiydi... Ama devam ettiremedi.

Özgür Bey, İstanbul'a takıldı kaldı... Burası muhafazakâr... Anadolu'yu iyi tanımak lazım.

CHP ile Yeni Parti birbirini yiyorlar... Bu da Reis'e yarıyor.

İzmir'den sonra İstanbul da AK Parti'ye geçerse Reis erken seçime gider.

Reis, Cumhurbaşkanı adayı olur... Bana sorarsan üçüncü defa kazanır... Karşısına kimi çıkaracaksın? Ama Meclis'te çoğunluğu alamaz.

Abi, çarşıyı dolaş... Göreceksin çoğunluk benim gibi düşünüyor.

***

GÜMRÜK HANI

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Urfa Valisi Behram Paşa tarafından yaptırılmış... Kervansaray olarak... 1566.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde "Yetmiş Han" diye anlatılıyor.

Dev bir Kapalıçarşı... Yüzlerce dükkân.

"Osmanlı AVM'si" denilse yeridir.

Şanlıurfa'ya yolunuz düşerse mutlaka gezmelisiniz.

Göreceksiniz ki... Her yerde bayrak asılı.

***

FUAR EKONOMİSİ

TEKNOFEST'ten hemen sonra, Şanlıurfa ekonomisine bir can suyu daha... 17. Yöresel Ürünler Fuarı... 9-18 Ekim.

Gıdadan tekstile, el sanatlarından hediyelik eşyalara kadar... Yöresel ürün bakımından zengin bir coğrafya.

Esnaf da memnun... Şanlıurfalı da... Değişik illerden gezmeye gelen ziyaretçiler de.

Yarın... Şanlıurfa notlarına devam.