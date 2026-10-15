Kahvaltı... Tarihi Paçacı Sülfettin Usta'da yaptık... Lokantada bayraklar asılı... Ve Atatürk'ün fotoğrafı.

Öğle yemeği... Tarihi Seher Lokantası. Duvarda bayrak... Ve Atatürk.

Dostumuz Cengiz Durular ile çarşı pazar... Kahve... AVM... Palandöken... Cağ kebapçı... Dolaştık.

Her yerde bayrak... Her yerde Atatürk.

Ve Taşhan (Rüstem Paşa Kervansarayı...) Uğramazsak olmaz.

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış... 1561.

Erzurum'un nabzının attığı yer... Tespih, yüzük, kolye... Kuyumcular çarşısı gibi.

Bir dükkâna girdik... Duvarda bayrak... Duvarda Atatürk. Ve... Yüzükler dikkatimi çekti... Atatürk'lü yüzükler.

Kalpaklı Atatürk... Kalpaksız Atatürk... Altın da var, gümüş de. Atatürk'ün renkli fotoğrafı da var, siyah beyaz da.

Alıcısı çok... Dadaş da alıyor, Erzurum'u gezmeye gelenler de.

İşyeri sahibi dedi ki: "Atatürk hepimizin."

İşte sözün bittiği yer.

***

GÖNÜLDEN DESTEK

Hakkı Hınıslıoğlu... Erzurum'un canlı tarihi... 30 yıl Ticaret Borsası Başkanlığı yaptı.

Çayını içtik... Sonra şehri birlikte gezdik. Söz... Terörsüz Türkiye'den açıldı. Hınıslıoğlu dedi ki:

Türkiye'nin menfaatine olan her şeyin yanındayız... Gönülden destekliyoruz.

Herkes terörsüz bir Türkiye'de yaşamak istiyor... Herkes bu devlet/millet projesini destekliyor.

Kaynak ekonomiye harcansın... Ticaret... Tarım... Sanayi... Türkiye'nin önünde kimse duramaz.

***

'ATATÜRK MİLLETİNDİR'

Cumhuriyet Halk Partisi... 9. Kurultay... 26 Kasım 1951.

Gündem: Tüzük değişikliği.

Önerge: Parti tüzüğüne, "Atatürk CHP'nin ebedi şefidir" maddesi eklensin.

Tüzük Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta, kürsüye çıkar... Eski Ekonomi Bakanı... Eski Çalışma Bakanı:

"Atatürk sadece CHP'nin değil, bütün partilerindir... Milletindir... Böyle bir maddenin tüzüğe girmesi doğru değildir... Reddedilmelidir."

Önerge reddedilir. Sonra... Aynı önerge bu defa 120 imzayla yeniden verilir... Genel Başkan İsmet İnönü'nün de imzası vardır.

Ve... Önerge kabul edilir.

Erzurum... Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi için kongreyi topladığı şehir.

Erzurum... Demokrat Parti'nin... Adalet Partisi'nin... Anavatan Partisi'nin... AK Parti'nin kalesi olan bir şehir.

2023 seçimleri... CHP tek milletvekili bile çıkaramadı. Ama... Erzurum'da... Atatürk baş tacı... Kalplerde... Duvarlarda, hatta yüzüklerde... Kolyelerde... Her yerde fotoğrafı var.

Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta rahmet istedi: "Atatürk milletindir."

***

SEHER LOKANTASI

Gürcükapı... 1946'dan bugüne hizmet veren Tarihi Seher Lokantası. Cağ kebap... Sulu yemekler... Diyet yemekleri... Tıklım tıklım dolu.

Saat 04.00'te açılıyor... 21.30'da kapanıyor.

Mehmet Dursun Geçikli... İkinci kuşak... Dedi ki:

Gündem ekonomi... Gündem geçim.

Terörsüz Türkiye hepimizin isteği... Millet huzur istiyor.

Terörsüz Türkiye ile ekonomi canlanacak... Piyasa rahatlayacak... Emeklinin de, çiftçinin de yüzü gülecek... Herkes buna inanıyor.

***

HALUK AKÇELİK

Tarihi Çarşı'da... Taşhan'da... Antika... Takı... Semaver... Tespih... Müze gibi bir işyeri.

Haluk Akçelik, "2011'de... Başbakan iken Erdoğan da buraya geldi" dedi:

- Üniversite Kış Oyunları vardı... Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile birlikte Taşhan'ı gezdi... Benim dükkânımda çay içtiler.

- İşler nasıl? Halk ne konuşuyor?

- Gündem ekonomi... Gündem terörsüz Türkiye... Kan akmasın, anneler ağlamasın... Göreceksiniz turizm şaha kalkacak, ekonomi rahatlayacak.

***

ABDÜLKERİM DEMİRCİ

Aynı çarşıda... Taşhan'da... Vitrinde yüzlerce çeşit yüzük, tespih, kolye, bileklik var.

Atatürk fotoğraflı yüzük... Tam altı çeşit.

İşler... "Allah'a çok şükür."

Erzurum'da herkesin dilinden düşmeyen sözcük... Şükür.

Ve beklenti... Seçim... Siyaset... Gündem... Erzurumlu ne diyor?

Abdülkerim Demirci, "Her şeyin başı huzur" diyerek söze başlıyor:

Seçim... Siyaset... Şu parti, bu parti... Bugünün gündemi değil.

Sosyal medya... Siyasi tartışmalar... Kimsenin umurunda değil.

Arzumuz... Talebimiz... Terörsüz Türkiye.

Ülkemin parası terörle mücadeleye harcandı... Anneler ağladı... Çok muzdarip olduk.

Terörsüz Türkiye ile... Allah'ın izniyle... Kalıcı huzur olacak... Milletin yüzü gülecek... Sıkıntılar sona erecek.

***

ERZURUM SİZİ BEKLİYOR

Yaşar Kemal... "Şu Anadolu insanı" diyor:

"Misafirperver... Asil... Kahraman... Yoksul... Yiğit."

Anadolu... Dedikodudan, kısır çekişmelerden uzak... Herkes işinde gücünde.

Tarlasında... Dükkânında... Fabrikada.

Ve... İstanbul'dan... Ankara'dan, İzmir'den... Bodrum'dan, sahillerden çok daha ucuz... Kat kat ucuz.

Erzurum sizi bekliyor.