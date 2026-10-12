İngiltere'de Kürt çok... Türkiye pasaportlu Türkler... Suriyeli Kürtler... Iraklı, İranlı Kürtler... Zazalar... Kırmançiler.

Hayatın içindeler... Her sektörde varlar.

Geçen hafta Londra'daydık.

Markette... Otelde... Lokantada... Sokakta... Parkta... Kürt esnaf, Kürt garson, Kürt taksi şoförü sordu:

"Terörsüz Türkiye... Süreç... Bu konu ne zaman sonuçlanacak? Cumhur İttifakı... Muhalefetin tavrı.''

Söz verdik:

- Sorularınızı İmralı'ya giden... Sürecin her safhasında izi olan iki milletvekiline ileteceğiz... Yanıtlarına da köşemizde yer vereceğiz.

Türkiye'ye döner dönmez de Cumhur İttifakı'ndan iki milletvekili ile konuştuk.

Hüseyin Yayman... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.

Feti Yıldız... MHP Genel Başkan Yardımcısı.

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KIRMIZI ÇİZGİLER

Hüseyin Yayman, "Bu işler konuşarak yapılan işler değil... Susarak yapılan işler" diyerek söze başladı.

Ve... "Kırmızı çizgilerimiz var" diyerek devam etti:

Bu bir devlet politikası... Ve millet politikası... Silahlar bir an önce bırakılsın... Mağaralar bir an önce boşaltılsın.

Eylül ayında yapılan kamuoyu araştırmalarında, sürece verilen destek yüzde 73.4.

Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının Meclis'te 467 oy ile kabul edilmesi, sürecin sigortasıdır.

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MUHALEFET VE SÜREÇ

İngiltere'de... Ve Türkiye'de muhalefetin tavrı konuşuluyor... Soruluyor. Soruya, Hüseyin Yayman'dan aldığımız yanıt:

Meclis'te verilen 46 kabul oyundan sonra hiç kimse 'Ben bu işin/ sürecin içinde yokum' diyemez... Hepimize düşen görev bu sorunu çözmek ve önümüze bakmaktır."

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TÜRKİYE BÖLÜNMEZ

Hüseyin Yayman, "Beni de arayan çok" dedi... Yurt içinden... Yurt dışından. Sürece destek veren de aramış, karşı çıkan da.

Yayman... "Onlara da söylediğimi size de tekrar edeyim" dedi:

Süreç tam iki yıl önce başladı... Sayın Devlet Bahçeli'nin Meclis'te, Dem Parti milletvekillerine zeytin dalı uzatmasıyla.

İki yıldır konuşuluyor... Tartışılıyor... Herkes düşüncesini söylüyor... İmralı'ya gidip, geliniyor... Ama görüyorsunuz, Türkiye bölünmüyor.

Türkiye'nin birlik ve beraberliği zerre kadar zarar görmedi.

Ve en büyük kazanımlardan biri... Yuvalara, şehit cenazesi gelmiyor... Anneler ağlamıyor.

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ATATÜRK'TEN ERDOĞAN'A

Hüseyin Yayman, masasındaki kitabı gösterdi... Kendi yazdığı kitap:

"Türkiye'nin Kürt sorunu hafızası."

Ve... Zaman tünelinden sahneler anlattı:

Atatürk'ten, bir zamanların TBMM Başkanı Abdülhalik Renda'ya... İsmet İnönü'den Celal Bayar'a... Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a... Mesut Yılmaz'dan Tansu Çiller'e kadar bütün yöneticiler konuştular.

Söylenmedik söz kalmadı.

Ve... AK Parti dönemi... Sorun, konuşulmakla kalmadı, çözüm için düğmeye basıldı.

Bugün gelinen nokta... Herkes silahların bırakılmasını, verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

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TÜRKİYE YÜZYILI

Hüseyin Yayman ile sohbet uzun... Özetleyecek olursak... Üstüne basa basa tekrarladığı sözler:

21. Yüzyıl, eğer Türkiye yüzyılı olacaksa... Cumhuriyet'in ikinci asrında, terör sorununun çözülmesi şart.

Atatürk'ün sözünü ettiği muasır medeniyet seviyesine ancak böyle ulaşabiliriz.

Herkes şunu bilsin ki... Bu süreç, nakış gibi işlendi... Hata yapmamak için ince elendi, sık dokundu.

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FETİ YILDIZ

Sürecin başından itibaren devrede olan bir isim... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı.

İlk sözü:

- Kürtler bizim akrabalarımız... Öz akraba.

Ve... Sözün devamı:

Suriye'deki... İran'daki... Irak'taki... Avrupa'daki... Özetle dünyanın dört bir yanında bulunan Kürtler bizim akrabalarımız.

Bin yıllık kardeşliğimiz var.

Sultan Alpaslan'ın Anadolu'ya girişinden itibaren bugüne kadar devam eden bir kardeşlik.

Çanakkale Savaşı'nda beraberdik... Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuzaydık.

Kız aldık kız verdik... Komşuluk ettik.

Herkesin şunu bilmesi şart... Türkiye'yi yıllarca rahatsız eden terör olayı, emperyalizmin senaryosu... Bizi birbirimize düşürme oyunu.

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TARİHİN KARANLIK ÇÖPLÜĞÜ

Teröre destek veren... Teröriste kol kanat geren ülke çok... Artık bunu görmeyen, bilmeyen yok.

Ama... Süreçle birlikte gelişen durum... Ve şu andaki nokta...

Feti Yıldız'ın söylemiyle:

Terör belası tarihin karanlık çöplüğüne gönderiliyor.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te DEM Parti'ye attığı adım ve uzattığı el, ülkede yeni bir kapı araladı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, süreci kucakladı... Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Roman... Herkes sürece sahip çıktı.

Yer ile gök arasında her şey söylendi... Herkes konuştu.

Meclis'te... Süreç ile ilgili yasaya verilen 467 kabul oyu, çok önemli bir olay... Milli iradenin çözüm azminin göstergesi.

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KALIN ÇİZGİ

Hüseyin Yayman, kırmızı çizgilerden söz etmişti.

Feti Yıldız... Kırmızı çizgilere, yenilerini ekledi... Kalın çizgiler:

Anayasamızın ilk dört maddesi... Değiştirilemez... Hatta değiştirilmesi teklif bile edilemez.

Meclis'te 21 toplantı yapıldı... Bu maddelerin altı, kalın çizgilerle çizildi... Defalarca.

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MUHTEŞEM SONUÇ

Meclis toplantılarının özeti... Feti Yıldız'ın ağzından:

Her toplantı sekiz saat sürdü.

Herkesi dinledik... Herkes özgürce düşüncesini söyledi.

Şehit aileleri... Gazilerimiz... Sivil toplum örgütleri... Diyarbakır anneleri... Cumartesi anneleri... İş insanları... Akademisyenler... Vakıflar ve dernek temsilcileri... Hepsini Meclis'e davet ettik.

Söyleyecek sözü olan herkes, hiçbir kısıtlama olmadan konuştu.

Sonunda ortaya çıkan ve Meclis'te 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa, muhteşem bir olay... Milletin iradesi.

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ŞİMDİ NE OLACAK?

Konuya nokta koyarken... Sürecin yarınını da sorduk... Feti Yıldız'ın sözleri:

Kasım sonuna kadar sonuç alınır.

Sonra da... Cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar.

Yaklaşık 2 bin 800 kişi yasadan yararlanacak.

Ama... Şunu da herkes bilsin ki... Terör örgütünün kurucu kadrosu... 1984'ten bugüne kadar, sözde örgütün üst düzey yöneticileri... Ki... Sayıları 230 civarında... Kanundan faydalanmazlar.