İsmet İnönü... Milli Şef... Cumhurbaşkanı... Tek parti dönemi. Sonra... Çok partili döneme geçiş... Demokrat Parti kuruluyor... 1946.

Celal Bayar... Atatürk'ün son Başbakanı... Demokrat Parti Genel Başkanı... İzmir'e geliyor... Muhteşem karşılama... İnsan seli... Büyük sevgi... 1947. Ve... Mizah dergisi... Sayı 40... Cilt 2... 11 Nisan 1947.

Kapak... Karikatür: Ramiz Gökçe.

Celal Bayar, saz çalıyor.

CHP'li zeybek oynuyor.

Bir ok... Zeybeği vuruyor... Karnını yarıp geçiyor.

Karikatürün hemen üstündeki yazı:

"Yedinci ok... İzmir'in içinde... Civanım aman vurdular beni."

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ATAM! İŞTE İZMİR 2026

Kurtuluş Savaşı... "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

9 Eylül 1922... Cumartesi... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, İzmir Belkahve'de.

Akşama kadar oturuyor... İncir ağacının altında... Şanlı ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı İzmir'i seyrediyor.

10 Eylül Pazar... Atatürk üstü açık bir otomobilde... Araç kırmızı beyaz kurdelelerle... Beyaz güllerle süslenmiş.

Konak'ta... Ata'nın aracının az ilerisinde... Bir kuzu, kurban edilmek üzere bekletiliyor.

Atatürk haykırıyor:

- Aman! Koşun, çabuk söyleyin... Kuzuyu kesmesinler.

Koskoca Başkomutan... Savaşların içinden gelen kahraman... Öyle hassas yürekli ki... Kuzunun kesilişini, kanını görmek istemiyor... Kıyamıyor.

Ama artık çok geç.

Kasap... Görevliler yetişene kadar... Atatürk'e armağan... Kuzuyu kesiveriyor.

Ve 2026... Ey büyük Atatürk!

Bugün... İzmir'de... CHP'liler... CHP'den doğan Yeni Partililer taraftarları... Kuzu ne kelime, birbirlerini doğruyorlar.

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GÜZEL İZMİR

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşundan 4 gün sonra... 13 Eylül 1922'de... Edirne Milletvekili Şeref Bey (Mehmet Şerafettin Aykut) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir kanun teklifi veriyor:

- İzmir'in adı Güzel İzmir olsun.

Kanun teklifi... İçişleri Komisyonu'na gönderiliyor.

Sonra... Gündem yoğun... Araya başka işler giriyor. Şeref Bey'in önergesi kanunlaşmıyor.

İzmir... Gerçekten dünyalar güzeli İzmir... Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresi İzmir.

Ne kadar acıdır ki... Bugün bir sorunlar yumağı. Kirli, pis kokulu körfez... Çöp yığınları... Trafik arapsaçı... Belediyeler, borç batağında.

Güzel İzmir, böyle mi olmalıydı?

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ATATÜRK'E RAPOR

Atatürk, İzmir'i çok severdi.

Sevilmeyecek gibi mi? İzmir'i kim sevmez ki?

Atatürk... Dedi ki:

"Ben İzmir'in tamamını tanırım... Tamamını severim."

Atatürk... Dedi ki:

"Karşıyakalılar! Annem sizin sinenizde, sizin topraklarınızda yatıyor."

Ey büyük Atatürk!

İzmirliler de sizi çok seviyor... Kalplerinde yaşatıyor.

Ama çok sevdiğiniz İzmir'de bugün... Sizin kurduğunuz partiden çok kişi... Üstelik belediye yöneticisi... Mahkemelerde yargılanıyor. Rüşvet... Yolsuzluk... İhaleye fesat karıştırmak... Say sayabildiğin kadar.

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BU NASIL FOTOĞRAF BÖYLE?

Buca... Güzelbahçe... Menderes... Gözaltılar... Tutuklamalar.

Daha dün sabah, yeni operasyonlar.

Etkin pişmanlıklar... İtiraflar. Yolsuzluklar... Rüşvetler. Öyle bir kirli fotoğraf ki... İzmir'e yakışmıyor.

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ÇIKMAZ SOKAKTA SİYASET

Kavga... CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga.

Bitmedi.

CHP'de... Hiç bitmeyen ve bugün de devam eden iç çekişme.

Yeni Parti'de... Daha dün bir, bugün iki... Kazan kaynıyor... Fokur fokur.

Kayıkçı kavgası deseniz... Değil.

İdeolojik... Fikir kavgası deseniz... Hiç değil.

Tam bir kısır çekişme... Seçime dönük koltuk hesapları... Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesleri... Trol savaşları.

Çıkmaz sokakta siyaset... Kendin söyle kendin dinle... Kendin pişir kendin ye.

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NEREDEN NEREYE?

Yakın tarih... Daha dün gibi... "Mahallede" iç çekişme... Genel başkanlık yarışı başlayınca...

İzmir'de... "Özgür Özel'den yana açık ve net tavır koyan ilk kişi" Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay.

Ve yerel seçim... Cemil Tugay'ı "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı" ile ödüllendiren kim?

Elbette... Genel Başkan Özgür Özel.

Daha sonrası ise... Televizyon dizisi gibi.

O onu dedi... Bu bunu söyledi... Yönetilemeyen kriz... Partiden istifa... Bağımsız başkanlık... Ve dün... 7 Ekim 2026 Çarşamba:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde.

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DNA MESELESİ

Zaman tünelinden bir not daha... CHP'nin 24. Kurultayı... 24-26 Mayıs 1979.

Ankara Atatürk Spor Salonu.

Divan Başkanı Erol Köse... Kocaeli İl Başkanı.

Kürsüde... Karaoğlan... Genel Başkan Bülent Ecevit:

"İçe dönük parti çekişmelerinden kurtulup topluma yönelmeliyiz."

Ama... Ne mümkün?

İçe dönük çekişme mahallenin DNA'sında... Kimyasında... Genlerinde var. Mahalle dün neyse... Bugün de öyle.

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İZMİR HİZMET BEKLİYOR

Ajda Pekkan'ın söylediği gibi... "Olan oldu sonunda."

Cemil Tugay... AK Parti'de... Hayırlı olsun.

İzmir... Güzel İzmir... Ege'nin incisi İzmir... Hizmet bekliyor.

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TEKERRÜR EDEN TARİH... VE İKİ HEDİYE

Cumhuriyet Halk Partisi... 14. Kurultay... 12-15 Kasım 1959.

Kurultay mekânı: Alemdar Sineması.

Divan Başkanı: Şemsi Günaltay.

Delege sayısı: 1474.

Genel Başkan İsmet İnönü, açılış konuşması yapıyor.

Konuşmalar... Tartışmalar... Uzun... O konuyu geçelim.

Sadece... Kurultay'dan bir sahne... Bir haber... Paylaşmamız şart.

Cumhuriyet Gazetesi... Birinci sayfa... Başlık:

"Kurultay'ın Bayar'a hediyesi."

Haberi okuyalım:

"Bir delegenin yaptırdığı, tutamağı ay yıldız olan ince bastonun Cumhurbaşkanı'na armağan edilmesi Kurultayca oybirliği ve alkışlarla onaylandı."

Hani... "Tarih tekerrür eder" denilir ya... Gerçekten de öyle.

1959... CHP'den, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a hediye... Baston. Ve 2026... Bu kez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı.