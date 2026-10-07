LONDRA

Enfield Atatürk School... Hornsey Atatürk School... İngiltere'de Atatürk'ün adını taşıyan okul çok.

Öğretim İngilizce ama... Türkçe eğitim ve kültürel faaliyetler... Türkçe dersleri... Türk halk oyunları... Türk müziği... Türk tarihi... Türkiye'ye ait her şey var.

Türk lokantaları... Türk marketleri... O kadar çok ki.

Hepsinin duvarlarında Atatürk var.

Bir düğün salonuna gittik... Duvarda Türk bayrağı... Yanında da Atatürk.

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DİKKAT!

İngiltere'ye gider gitmez uyarıldık... Hem de birkaç kez:

- Sokakta... Çarşıda... Yolda yürürken... Sakın telefonla konuşmayın... Elinizde telefonla dolaşmayın.

Hırsızlık uyarısı.

Siz telefonla konuşurken... Motosikletli biri, telefonunuzu kapıp kaçabilir.

Kalabalıkta... Aman dikkat!

Biri elini cebinize uzatabilir.

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BİZİMKİLER... HER SEKTÖRDE

Londra'da Türk emlakçılar var.

Türklere... İngiltere'de ev satıyor.

İngilizlere de... Türkiye'de ev... Fethiye'de, Bodrum'da, Alanya'da.

Londra'da Türk doktoru... Kadın... Gözde Arslan... Depresyon... Travma... Uyku sorunları... Anksiyete... Özgüven sorunu... Psikolojik yardım.

Elektrikçi var... Beyaz eşya tamircisi... Tesisatçı... Taşımacı... Kurye... Boyacı, sıvacı, fayans ustası... Otomobil satıcısı... Her meslekte... Her sektörde Türkler var.

Hatta... Hayat arkadaşı arayanlara yardım eden firma bile mevcut.

"Hayatın güzel anlarını paylaşabilecek, birbirlerinin yaşamına mutluluk katacak, maddiyat ve gösterişten uzak" eş arayanlara hizmet veriliyor.

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YAMAN ÇELİŞKİ

İngiltere'ye gidecekseniz mutlaka vize alacaksınız... Kolay değil... Bir sürü soru soruluyor.

Ama FETÖ'cü... Şucu bucu... Kolayca vize alabiliyor... Aylarca değil, yıllarca İngiltere'de kalabiliyor.

Bu ne yaman çelişki.

Bir de vize ücreti konusu var... Dolar üzerinden ödüyorsunuz.

Vize... İngiltere için önemli bir gelir kapısı olmuş.

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BÜLENT ECEVİT OKULU

İngiltere'de... Kıbrıslı Türk çok... Londra'da... Ve diğer şehirlerde.

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Başbakan olan Bülent Ecevit'in adını taşıyan okulu açanlar... Kıbrıslı Türkler.

Harlow bölgesinde. "Bülent Ecevit Turkish School."

Türkiye'den... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan öğretmenler, Türkçe öğretiyor... 3 yaş ile 18 yaş arasındakilere.

Çocukların... Kendi kültürlerini, geleneklerini öğrenerek kimlik duygularını geliştirmelerine yardımcı olunuyor.

Çeşitli etkinlikler... Geleneksel halk dansları... Müzik... Meslek eğitimi.

Ayrıca... Büyüklere de Türkçe dersi veriliyor... 40 yaşına kadar.

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SORU YAĞMURU

Futbol dünyası... Hakemler... Federasyon... Şike... Rüşvet... Bu konularda o kadar çok soruya muhatap olduk ki.

Bir başka soru... Ne olacak Türk milli futbol takımının hâli?

Fon olayı... Göz göre göre soygun... Kimler bulaştı? İşin içinde adı sanı bilinen büyük adamlar var mı? Hepsinden hesap sorulacak mı?

İngiltere'deki Türk, Türkiye'de olup bitenle yakından ilgili.

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MECLİS

İngiliz Parlamentosu... Tarihi bir bina... Genel kurul salonu, bizimkinden küçük.

Merak ettik... İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki ilişkiler nasıl?

Anlattılar... İlginç.

İktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri ile ana muhalefet Muhafazakâr Parti milletvekilleri... Birbirlerine selam bile vermiyorlar.

Oh çok şükür... Bizde durum daha iyi... Hiç olmazsa selam veren, hatır soran çok.

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MİLLETİN EVİ

Londra'daki Türk Büyükelçiliği... Ve İngiltere'deki Türklerin içinde... Lokantasında... Otelinde... Marketinde dolaşan bir büyükelçi.

Yeni bir lokanta açılıyor... Örneğin Bursa İskender... Açılışta Büyükelçi Osman Koray Ertaş da var.

Bizimkilerle konuştuk... Söyledikleri şu:

"Büyükelçimiz, ulaşılamaz biri değil... Kapısı bizlere her zaman açık."

Dinlediklerimizi... Büyükelçi Ertaş'a anlattık... Ve kendisini kutladık.

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İNGİLTERE'DE ÜNİVERSİTE

İngiltere'de Türk öğrencisi... Binlerce.

Üniversiteyi İngiltere'de okumak... Kolay iş değil... Hele bugün.

Okuyanlar... Belirli bir gelir düzeyindeki ailelerin çocukları.

Cafer Erol... Tatlı... Şekerleme... Çay... Kahve... Londra'nın popüler bir yerinde... Buraya gelen Türk öğrenci çok. Örneğin... Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı.

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TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Gittik... Gördük... Gezdik... Dinledik. Organizasyon... Küresel Gazeteciler Konseyi.

Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri.

Türk gazeteciler... Yabancı gazeteciler... Bir araya geldiler.

Ödül alanlar içinde Ahmet Alnaouq da vardı... Gazze doğumlu Filistinli... Gazi bir gazeteci.

Onun ödül alışı... Duygusal bir sahneydi... Bütün salon ayakta alkışladı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim'i kutluyoruz.

Londra'da bir Türkiye rüzgârı estirdi... Ekinlik, İngiliz medyasında da yer aldı.

Böyle bir organizasyon kolay değil... Emeği geçenlere teşekkürler.