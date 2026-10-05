LONDRA

Türk Hava Yolları... Pegasus... AJet... British Airways de eklenince, her gün İstanbul'dan Londra'ya 20'nin üzerinde uçuş var.

Bir de İngiltere'nin diğer şehirlerine uçuşlarını eklersek... Uçuş sayısı 30'u aşıyor.

Ankara'dan uçuş... İzmir'den uçuş... Çukurova'dan uçuş... Bodrum ve Antalya'dan charter/ turist taşıyan uçaklar... Bunları da hesaba katarsak... Sayı 40'ın üzerinde.

Bu kadarını bilmiyorduk... Türkler... İngiltere'yi komşu kapısı yapmışlar.

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ALMANYA GİBİ

Londra'da 4 havalimanı var.

Heathrow... Gatwich... Stansted... Luton.

Uçağımız Stansted Havalimanı'na indi.

İlginç... THY... AJet... Pegasus... Aynı havalimanında.

Havalimanı... Pasaport kuyruğu... Bagaj alım noktası... Taksi durağı... Otel... Sokak... Lokanta... Çarşı... Türkçe konuşan o kadar çok ki.

Tıpkı... Almanya gibi.

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BEYAZ TÜRKLER

İngiltere'de Türk çok ama... Türk'ten Türk'e de fark var.

Örneğin;

"Beyaz Türkler" var.

Son 10 yıl içinde gidenler... İngiltere'de mülk edinenler... Mülk dediysek apartman dairesi değil elbette.

Sokağın tamamını satın alanlar.

Saray misali malikane sahibi olanlar. Türkiye'nin en zengin ilk 100 ismi arasındakiler.

Ne diyelim? Güle güle otursunlar.

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DOSTLUĞA AÇILAN SAYFALAR

Yalnız değildik... Heyet olarak gittik... Küresel Gazeteciler Konseyi... Türkiye-İngiltere medya buluşması... Küresel medya dostluk ödülleri... Tören... Sergi... Dostluğa açılan sayfalar. Eski gazete kupürleri. Vatan Öz... 25 yıldır İngiltere'de gazete çıkarıyor... Avrupa. Aynı zamanda... Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Ödülünü ben verdim.

Londra'da nereye gittiysek... Gördük ki... Her yerde Vatan Öz'ün izi var... Ülkesini onurla, gururla temsil eden bir vatansever.

Tebrikler Vatan kardeşim.

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BURSA İSKENDER

İngiltere'deki Türkler'den söz ediyorduk... Çok... Binlerce.

Kimler mi? Otel sahibi olan da var, hastane açan da... Okulu olan da.

Türk lokantası... O kadar çok ki. Son açılan lokantadan söz edelim... Diğerlerini yarın anlatırız.

Yavuz İskender.... Dededen toruna, nesilden nesile... Sektörde bir marka. Londra'daki lokantası Bursa İskender.

Tebrik için uğradık... Tıklım tıklım... Müşterinin tamamı İngiliz.

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FETÖ... HİMAYE... VE GERÇEK

FETÖ'cüler... Bir gerçek... Lokanta... Market... Her yerdeler.

Okulları... Öğrenci yurtları... Camileri... Kursları... Hepsi var... Ve daha fazlası. İsim isim... Adres adres... İngiliz devleti hepsini biliyor.

Açık ve net himaye altındalar.

Öyle olmasa... İngiltere'ye vize almak... Oturma izni almak... Buralara demir atıp kalmak... Kolay mı?

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SICAK SİYASET

Halkın arasına girdik... Tabii ki bizimkilerin.

Otel lobisinde... Lokantada... Markette... Sokakta sohbet.

"CHP... Partideki bölünme... Butlan... Bundan sonra neler olacak?" konusu/sorusu herkesin dilinde.

Dikkatimizi çekti;

"Özgür Özelciyim" diyen, CHP'de kalanlardan daha çok.

Ama... Yeni Parti ismi sanki tutmamış gibi.

Özgür Özel'in adı partinin önünde.

CHP... Önemli bir marka... "Öldü... Bitti... Gitti" diyeni görmedik.

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FON... "MİLLET KELLE İSTİYOR"

İngiliz gazeteleri... Ve televizyonlar... Gündemlerinde bizim fon olayı var.

Financial Times ... Türkiye ile ilgili olumsuz haberleri yayınlamasıyla bilinir. Ama günlerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon konusundaki konuşmalarını yayınlıyor.

Erdoğan'ın, "Adaletsiz kazanç sağlayanların... Manipülatif işlem yapanların... Fon üzerinden piyasa istikrarını bozanların... Kim olursa olsun üzerine gideceğiz" sözlerine geniş yer veriyor.

Bizimkilere gelince; "Fon işinde benim de param gitti... Canım yandı" diyeni görmedik.

Ama herkes öfkeli... "Sonuna kadar gidilsin" deniliyor. Daha açık söylemek gerekirse... Millet "kelle" istiyor.

"Erdoğan kimseye acımasın... Kim/kimler bulaştıysa kellesini alsın."

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KARARNAME

Sergi... "Dostluğa açılan sayfalar... Belgelerden hayata Türk-İngiliz ilişkileri."

Londra Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş açılışını yaptı... Sergi büyük ilgi gördü.

Sergide o kadar çok belge var ki.

İki belge dikkatimi çekti... İkisinin de altında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün imzası var.

Ve Bakanlar Kurulu'nun... İsmet İnönü'nün... Kabine üyelerinin.

Bugün... Belgelerden birini paylaşalım... Bir kararname. Diğeri yarına kalsın.

Türk Spor Kurumu tarafından İngiltere'den getirilen futbol Başantrenörünün

40 İngiliz lirasından ibaret aylık ücretinin mevzuatımıza göre dışarıya çıkarılabilecek kısmı için döviz müsaadesi verilmesi;

Türk Spor Kurumu Başkanlığının müracaatına atfen

Dahiliye Vekilliğinin 14.12.1936 tarih ve 54300/16638 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine

İcra Vekilleri Heyetince 18.12.1936'da onanmıştır.

Reisicumhur

K. Atatürk