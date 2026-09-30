Televizyon programları... Gazete haberleri... Fon skandalı... Kimler kaybetti, kimler kazandı?... Fon krizinde adı geçenler... Siyasetçiler... Bürokratlar... Magazin dünyası... Sosyal medya... Hangi milletvekili parti değiştirecek? Rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama... Yarın sabah kimler gözaltına alınacak? Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ve daha neler neler.

Doğru... Yalan... Dedikodu... Borsa gibi... Çok hareketli.

Ve maalesef... Alıcısı çok.

***

'SOKAK' BURNUNDAN SOLUYOR

Sokaktaki insan kızgın... Sokakta öfke tırmanıyor.

Fon olayına "hırsızlık, rezillik, soygun, skandal" gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi... Kime ve nereye kadar uzanıyorsa üzerine gidilsin.

Teşhir edilsin... Gözünün yaşına bakılmasın... Hesap versin.

Bayburt da bunu bekliyor... Rize, İzmir, Konya, Mersin de... Bütün Türkiye.

***

ÖZAL YAŞASAYDI

Ankara... Atatürk Orman Çiftliği Merkez Lokantası.

Turgut Özal... Rahmetli... Orayı çok severdi.

1993... Mart ayı... Ramazan... İftar.

Cumhurbaşkanı Özal, iftar sonrası bir konuşma yaptı... Hayattaki dostları hatırlayacaktır.

O konuşmadan birkaç satırbaşı:

Lüzumsuz bir kavganın içindeyiz.

Türkiye kadar dedikodusu çok bir ülke yoktur.

Dinimize göre, dedikodu yapmak yasaktır.

Dedikodu... İnsan eti, ölü eti yemek demektir.

Canım sıkıldıkça şer cephesi diyorum... Türkiye'de şer cephesi var.

Özal yaşasaydı... Bugünleri görseydi? Acaba neler söylerdi?

***

'DEDİKODU YAPMA SPOR YAP'

Beypazarı... Ankara'nın ilçesi... Eski bir yerleşim yeri... Hititler... Frigler... Galatlar... Roma... Bizans... Selçuklu... Osmanlı... Ve Türkiye Cumhuriyeti.

Tarihi İpek Yolu (İstanbul-Bağdat) üzerinde.

Ve... Gelelim konumuza:

Beypazarı Halkevi'nin temeli atılır... 25 Mart 1936.

Açılış... 29 Ekim 1939... Ünlü şair bir şiir okur:

"Tarih, örnek kasaba diye adını yazar

Böyle ilerledikçe, kaynaştıkça Beypazar.''

Halkevi önünde toplu fotoğraf çekilir... Açılış hatırası.

Fotoğraf... Balkondan sarkan Türk bayrağı... CHP'nin 6 oklu flaması... Ve bir de afiş: "Dedikodu yapma spor yap."

İlginç değil mi? 1939 Türkiye'sinin sorunu... Dedikodu.

***

HALKEVİ... ŞİMDİ MÜZE

Beypazarı Halkevi binası... Harabeydi... Yıkık dökük.

Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı iken... Restore ettirdi... Müze yaptı... İlçe tarihinin yaşatıldığı bir eser.

Müzeyi... Mansur Yavaş ile birlikte gezmiştik.

Fotoğraf müzenin duvarında asılıydı.

Açılış günü çekilen... Sözünü ettiğimiz fotoğraf.

***

1921... AYNI SORUN

İsterseniz... Zaman tüneli makarasını daha da gerilere sarabiliriz.

Ocak-1921... Diyarbakır Milletvekili Ahmet Kadri Bey (Kürkçü) bir kanun teklifi veriyor:

"Tezviratın (Yalan... Laf taşıma... Arkadan konuşma... Dedikodu) Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi.''

(TBMM... Birinci dönem tutanakları... Cilt 7.)

Evet... 1921... Sorun aynı... Dedikodu.

***

ŞAKA GİBİ... AMA GERÇEK

Kozan Milletvekili Ali Saip Bey (Ursavaş) Meclis kürsüsünde konuşuyor... 30 Ocak 1924:

"Şeref ve haysiyeti zedelenen kişinin, karşısındakini düelloya davet edebilmesi için kanun çıkaralım."

İyi ki böyle bir kanun çıkarılmamış.

Çıkarılsaydı... Bugün kan gövdeyi götürürdü.

***

HUCURAT SURESİ

Ayet 12... "Ey iman edenler" diye başlıyor:

Zannın çoğundan sakının... Çünkü bazı zanlar günahtır.

Gizlilikleri araştırmayın... Birbirinizin gıybetini (Arkadan çekiştirmek... Tahmine dayalı hüküm vermek) yapmayın.

Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?

Rahmetli Turgut Özal da böyle demişti. Dedikoduyu... "Ölü eti yemeye" benzetmişti.

***

HANİ KAÇACAKTI?

Eskiden... Turgut Özal'dan önce... Cumhurbaşkanının... Başbakanın uçağı yoktu. Tarifeli uçağa binerlerdi.

Özal... Başbakan olunca uçak aldı.

Önce ANA uçağı, sonra da GAP.

O dönemde... Pilotluğa heveslenen... Ders alan çoktu. İçlerinde bakan bile vardı... Rahmetli Ekrem Pakdemirli. Bakan eşi de vardı... Mehmet Yazar'ın eşi Kübra Hanım.

Başbakan'ın büyük oğlu... Ahmet Özal... O da uçak kullanmayı öğrenmek istedi... Ders aldı.

O dönem Özal'ın yakınında olanlar... Çok iyi hatırlarlar... Ortalıkta bir dedikodu dolaşmaya başladı: "Turgut Özal, bir gece hazinedeki paraları bavullara dolduracak... Ailece yurtdışına kaçacaklar... Uçağı da oğlu Ahmet kullanacak."

Çok kişi... İnandı. Hatta... Dedikodu oldu, Meclis'e taşındı. Evet... Rahmetli sonunda uçtu uçmasına ama... Çankaya'ya... Cumhurbaşkanlığı'na uçtu.

***

ACI GERÇEK

Günümüzde... Dedikodu öyle bir hâl aldı ki... Siyasetin... Günlük hayatın vazgeçilmezi... Olmazsa olmazı. Siyaset üretmek için kendini yorma... Araştırma... At ortaya bir yalan... Herkes inansın... Sen bile inanırsın.

Konya'da bir söz vardır: "Kapı Camii'nde bir yalan uydurdum... Uydurduğum yalanı Aziziye Camii'nde duydum... Sultan Selim Camii'ne gidince, yalanıma ben de inandım."