Şırnak... Silopi... Habur... İdil... Gabar... Ve bölgeden son notlar.

Erken seçim diye bir gündem... Yok.

Yeni Parti... Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Terörsüz Türkiye projesine/sürece destek vermesini isteyen... Çok.

Herkes işinde gücünde.

Kahvede konuşulan konular... Ekonomi... Emekli maaşları... Yeni yatırımlar; hastane gibi, yol gibi.

Beklenti... Hangi partiden olursa olsun, milletvekillerinin bölgeye gelmesi... Halkın içine girmesi... Dinlemesi.

***



Altın

Kuyumcu çok... Adım başı kuyumcu.

Öyle 14 ayar, 18 ayar falan değil... Vitrinler 22 ayar altınla dolu... Kolye, bilezik, yüzük... Çeşit çeşit.

Altın dışarıdan geliyor... Sınırın ötesinden... Irak'tan... Dubai'den.

Elbette riskli iş. Yakalanan... "Hem altından oluyor hem de hapsi boyluyor."

"Bunları kim söylüyor?" diye soracak olursanız...

Sokakta konuşuluyor.

***



Terörsüz Türkiye

Cizre'de... Kuyumcular Odası'na kayıtlı 116 kuyumcu var.

Sedef Kuyumculuk... İhsan Güneş, Kuyumcular Odası Başkanı.

"İşler nasıl?" dedik.

Bölgede herkesin dilindeki sözü dinledik: "Allah'a şükür."

Sohbet... Terörsüz Türkiye... Süreç.

İhsan Güneş dedi ki:

Allah razı olsun... Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den, Meclis'te destek veren milletvekillerinden, Allah razı olsun.

Dileğimiz eski günlere dönülmemesi... Huzur ortamının devam etmesi... Süreç uzamamalı.

Reis inşallah bu işi yapacak.

***



İnanç turizmi

Tarihi eser çok... Camiler... Türbeler... Köprüler... Medreseler... Hangi birini sayalım?

Ulu Cami... Mem-u Zin Türbesi... Hazreti Nuh Camii... Nuh Peygamber Kabri... Kırmızı Medrese... Şeyh Seyda Camii... Abdaliye Medresesi... Şeyh Sıraç Camii... Sefine Camii... İbnül-Esir El Ceziri Camii... Şeyh Muhammed Türbesi... Kul Mustafa Türbesi... Yafes Köprüsü... Saklan

Köprüsü... Kâtip Yusuf Evi... Mehmet Ağa Kasrı...

Cami sayısı 300'ün üzerinde.

İnanç turizmi... Oldukça hareketli.

***



Canlı tarih

Cizre'ye yolunuz düşerse eski çarşıda (Pekmez Çarşısı) Kahve Celu'ya mutlaka uğramalısınız.

Celu, mekân sahibi Celal Kazım'ın lakabı.

81 yaşında... 13 çocuk sahibi. 67 yıllık kahveci.

Tanıştık:

"Özbeöz Cizreliyim... Kürt oğlu Kürt'üm... Kürt'ün âlâsıyım... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım... Türk oğlu Türk'üm... Şanlı, ay yıldızlı Türk bayrağının gölgesindeyim... Ben Cizre'nin canlı tarihiyim."

***



Çay 10 lira

Cizre'de kime sorsanız Celal Kazım'ı tanır.

- Askerliğim sırasında Adapazarı'nda... Tümen komutanlığında kahvecilik yaptım... Süleyman Demirel'e... Ordu komutanlarına kahve yaptım... Demirel, sade kahve içerdi.

Amerika'dan, Filipinler'den, Kore'den müşterilerim var.

Kahveyi saat 05.30'da açarım... 19.00'da kapatırım.

Kahvaltı da var... 2 kişi 300 lira... Yumurtalı kavurma... Ve yöresel peynir.

Kahve Celu'da... Çay 10 lira.

***



Allah razı olsun

Sohbette söz barış, kardeşlik, kucaklaşma konusuna geldi... Terörsüz Türkiye.

Celal Kazım dedi ki:

Allah, Erdoğan'dan ve Bahçeli'den razı olsun... Kimse kusura bakmasın, Allah, Abdullah Öcalan'dan da razı olsun.

Ne yani, bu yangın, bu terör devam mı etmeliydi?

Bizde ayrım yok... Ateşe su dökenin ellerinden öperim.

Mekândakilerden ses yükseliyor:

- Yaşa Celu Dayı... Varol Celu Baba.

***



Celu'dan siyaset dersleri

Celu... Celal Kazım bizi bırakmadı.

Gitti, fırından sıcak pide getirdi.

Ve yanında da yöresel peynir... Otlu.

- Yemezseniz hakkımı helal etmem.

Biz peynir, ekmek yerken... Çay içerken...

Celu, konuştu da konuştu:

Allah'ın bildiğini sizden saklamam, ben solcuyum.

Bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş değilim.

Şimdi, Allah kısmet ederse, Erdoğan'ın şahsına oy vereceğim.

Muhalefete amin demem... Atatürk'ün kurduğu partiyi ikiye böldüler... İki taraf birbirine neler söylüyor neler.

Senelerce birlikte idiler... Şimdi birbirlerine güvenmiyorlar.

Açık ve net söylüyorum... Siz birbirinize güvenmezseniz, ben size nasıl güveneyim?

Evlilikte de öyle değil mi? Kadın kocasına veya kocası karısına güvenmiyorsa evlilik yürümez.

***



'Bir dakika'

Milletvekili... Kaymakam... Hâkim... Savcı... İş insanı... Öğretmen... Polis... Esnaf... Kahve Celu uğrak yeri.

Müzik derseniz... Yüzlerce kaset var... Plak var.

Zeki Müren'den Ferdi Tayfur'a... İbrahim Tatlıses'ten Orhan Gencebay'a kadar.

Kahvaltıyı yazdık... Ucuz... 2 kişi 300 lira.

Celal Kazım... "Bir dakika" dedi: Evet... 2 kişilik kahvaltı 300 lira ama... Gelirken, ekmeğini yanında getirecek... Ayrıca çayın da parasını verecek... Her bardak çay için 10 lira.

***



Bir başkadır benim memleketim

Şırnak'ta... Gece insanlar dışarıdaydı... Parkta.

Cizre... Aynı şekilde... Gece yarısından sonra bile... Cıvıl cıvıl.

Türk... Kürt... Sorun yok.

Kime selam verseniz, çay ikram ediyor... "İçmezseniz gücenirim" diyor.

Otelde kalmamızı istemeyen, evinde misafir etmek isteyen... O kadar çok ki.

Havasıyla... Suyuyla... Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'üyle... Bir başkadır benim memleketim.