ŞIRNAK

Bölgenin etnik ve demografik yapısı... Kürt nüfus ağırlıklı.

Muhafazakâr damar güçlü.

Aşiretler... Şırnak merkez, Uludere, Beytüşşebap, Cizre'de... Sınır bölgesinde ağırlıklı/ etkili.

Birinci parti DEM... 2023 seçimleri... Yüzde 62.67 oy... Üç milletvekili.

AK Parti... İkinci... Yüzde 21.45 oy... Bir milletvekili.

Araçla dolaşıyorduk... Bir üstgeçitteki Kürtçe afiş dikkatimizi çekti:

"Barış ve kardeşlik için gellek spas serok Erdoğan."

Aracın direksiyonundaki Osman Geliş, "İşte" dedi:

"İşte bugün Şırnak'ın da, bölgenin de özeti bu... Barış ve kardeşlik için çok teşekkür ederiz Başkan Erdoğan."

Yol boyunca... Türk bayrağı ve Erdoğan resimleri asılı.

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SERA OSB

Silopi ilçesinde... Bin dönüm arazi üzerinde... Valilik (Özel İdare) ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği.

Parsel dağıtımı başlamış.

Yurdun her yerinden yatırımcı geliyor. Bölge, seracılık için uygun. Dış pazara ulaşım kolay... Habur sınır kapısı az ileride.

İç pazar zaten hazır. Sera Organize Sanayi Bölgesi... Heyecan yaratmış.

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HABUR

Türkiye-Irak sınır kapısı... Şırnak sınırları içinde.

TIR trafiği yoğun... Günde 3 bin 200 TIR giriş-çıkış yapıyor.

Araç trafiği... Günden 1500 araç.

Günübirlik... Bavul turizmi çok önemli.

Her gün... Gelen-giden... 11 bin kişi... Bölge ekonomisine can suyu.

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YAYLALAR... ÇOK CANLI

Tarım, hayvancılık... Bölgenin önemli gelir kaynağı.

Terör olmayınca... İnsanlar köylerine dönmeye başlayınca... Kırsal kesim canlanmış.

Yaylalarda, dağlarda 1 milyon 300 bin koyun.

Arıcılık... Bölgenin olmazsa olmazı.

Terörsüz Türkiye bereketi... Yumruklar gevşeyince, kucaklaşma sürecine girilince insanların yüzü gülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden, dua eden çok.

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MEHMETÇİK KURSU

Eğitimi, okulu, öğretmeni konuşuyorduk... Şırnak Valisi Birol Ekici, Mehmetçik öğrenci kursundan söz etti.

Merak ettik... Nasıl bir kurs?

Vali Bey anlattı... Hoşumuza gitti... Paylaşmalıyız.

Vatani görevini yapanlar arasında öğretmenler de var. Yedek subay... Veya er.

Matematik öğretmeni... Veya Türkçe... Fen bilgisi... Yabancı dil.

Valilik... Kurs yeri veriyor. Askeri otorite öğretmen gönderiyor.

Öğrenciler... Kursta, sınava hazırlanıyorlar. Üniversite sınavı... Lise giriş sınavı.

Ücretsiz kurs... Öğrenci memnun... Öğrenci velisi elbette memnun.

Uygulama... Başarı... Tam puan.

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VAN... VAN... YİNE VAN

Bölgede en çok konuşulan konulardan biri... Şırnak-Van karayolunun bir an önce bitmesi.

İnşaat devam ediyor... 15 kilometre tünel açılacak... Üç kilometresi bitmiş.

Bölgenin büyük ihtiyacı... Bu yolun açılması, ekonomiyi canlandıracak.

Osman Geliş'in söylemiyle... "Şırnak, Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olacak.''

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SICAK GÜNDEM

Nereye gitsek... Çarşıda, lokantada, kahvede... İlçelerde... En çok konuşulan konu... "Terörsüz Türkiye... Süreç... Demir tavında dövülür... Gecikmesin... Herkes destek versin.''

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Görüyorsunuz" dedi:

"Bölgenin özlemi bu olayın bir an önce sonuçlanması."

Osman Geliş'i dinleyelim:

Terörsüz Türkiye çok ama çok önemli... Geç bile kalındı... Herkes heyecanlı.

Biz huzuru görmemiş bir nesiliz... Ama, lakin, fakat demeden, kimseyi ötekileştirmeden, bu devlet ve millet projesini sonuçlandırmak zorundayız.

Ülke hepimizin... Kucaklaşacağız.

Kaybeden olmayacak... Türkiye kazanacak.

Terörle mücadeleye harcanan kaynak, ekonomiye akacak... Yatırım, üretim, istihdam... Teknoloji... Refah gelecek.

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İŞ BİLENİN

İlçeleri, köyleri dolaşırken... Güneş enerji santralleri gördük... Hayli fazla.

Vali Birol Ekici ile konuştuk... Dedi ki:

"134 köyün içme suyu enerji giderini güneş enerji santrallerinden karşılıyoruz... TEDAŞ ile mahsuplaşıyoruz."

Hani, ne derler? İş bilenin, kılıç kuşananın.

Vali Birol Ekici... İşi biliyor.

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ŞANTİYE

Şırnak gözlemlerine devam... TOKİ çok canlı... 1520 TOKİ konutunun inşaatı devam ediyor.

Cizre Kadın Doğum Hastanesi... Açılmak üzere.

İdil Aile Sağlık Merkezi... Açılmış.

Silopi Aile Sağlık Merkezi... Hizmete girmiş.

Şırnak merkez... Bin öğrenci kapasiteli yurt... Yapılıyor.

Bölge... Şantiye gibi.

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GECE DÖNERCİSİ

Şırnak'tan ayrılmadan önce... Meydan Park'ta soluklanma... Çay... Ve yola devam.

Meydan Park kalabalık. Gece dönercisi bile var... İlgi büyük.

Fiyat listesine göz attık. Öğrenci dürüm, ayran 150 lira. Pilav üstü tavuk döner... 240. Zurna döner... 180. Adana döner... 400. Ayran 50, şalgam 60, su 20 lira.

Gece dönercisi demek... Gece rahatça sokağa çıkabilirsiniz demek... Huzur demek... Barış demek.

Çayımızı içtik... Şırnak'a veda.

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YARIN... TARİHİN DERİNLİĞİNE YOLCULUK

Cizre... Nuh Tufanı öncesine uzanan bir geçmiş... Tarih müzesi gibi bir ilçe.

Sokaktaki insan ne diyor? Çarşıda, pazarda neler konuşuluyor?

Kuzey Mezopotamya notlarına devam.