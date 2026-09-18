Feti Yıldız... Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili.

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Anayasa Komisyonu Üyesi.

Siyasi parti enflasyonundan söz etti... Ve dedi ki: "Türkiye'de siyasi parti kurmak, şirket kurmaktan daha kolay."

Bu sözlere itiraz eden yok. "Feti Yıldız doğru söylüyor" diyen ise çok.

***

MUHARREM İNCE

Milletvekilliği yaptı... CHP TBMM Grup Başkanvekili oldu... Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi, kaybetti... CHP Genel Başkanı olmak için iki kez Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştı... Kazanamadı.

CHP'den istifa etti.

Memleket Partisi'ni kurdu... 2021.

Memleket Partisi kapandı... 2025.

Ve Muharrem İnce, baba ocağı CHP'ye döndü.

Birikimlidir... Deneyimlidir.

Geçenlerde, "Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez" dedi. Bu söze itiraz eden çıkmadı. "Muharrem İnce doğru söylüyor" diyen ise çok oldu.

***

TURŞU 2004

Yıllar önce... 30 Ağustos 2004 Pazartesi günü "Parti ve turşu" başlıklı yazı yazmıştım.

"Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez... Bu sözlerimizden inşallah turşucular alınmaz" demiştim.

O yazımdan birkaç satırbaşı:

Alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkanın, mevcut yapıyla temel düşünce farkını söylemesi lazım.

Birisi çıkıp dünyadaki değişimin, yeni çağın, küreselleşmenin, Türkiye analizinin doğru yapılmadığını söylese... Kendi analizini, vizyonunu ortaya koysa... Ciddiye alacağız.

Ama böylesini göremiyoruz.

Unutmadan... O tarihte, Türkiye'de 50'den fazla siyasi parti vardı.

***

SEÇMEN, UMUDA OY VERİR

Kamuoyu önüne bir sivil toplum projesiyle... Demokratikleşme programıyla çıkamayan siyasi hareketin başarılı olma şansı yoktur.

Bir siyasi parti için en tehlikeli yol, intikam duygusuyla hareket etmektir.

Bağırarak, kavga ederek kalabalıkları toplamak mümkündür... Ama heyecan yaratmak kolay değildir.

Sokak kıpır kıpır... Sosyal medya canlı mı canlı... Fakat sokağı tahrik ederek yol alabilmek güç.

Tek yol siyaset üretmek... Umut olabilmek.

***

DÜNÜ UNUTMA

Düne takılıp kalma... Önüne/geleceğe bak... Fakat dünü de unutma... Dün, derslerle dolu.

Dün... Bir "Demokratik Parti" olayı yaşandı... 1970.

İktidardaki Adalet Partisi'nden kopanlar kurdu... 69 kurucu.

İçlerinde... Teşbihte hata olmasın... Deve dişi gibi isimler vardı... Ağır toplar... Yıldızlar.

Ferruh Bozbeyli... Sadettin Bilgiç... Faruk Sükan... Mehmet Turgut gibi şöhretler.

Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in iki oğlu... Yüksel ve Mutlu Menderes.

Talat Asal... Yassıada'da Menderes'in avukatlığını yaptı. 14 Ekim 1973 seçimleri... Celal Bayar, Demokratik Parti mitinginde konuştu.

Demokratik Parti... Yüzde 11.89 oy aldı... 45 milletvekili çıkardı.

Sonra... Gerileme dönemi... Celal Bayar, desteğini çekti... Çekmekle de kalmadı... Demokrat Parti milletvekillerine, "Yuvaya... Adalet Partisi'ne dönün" dedi.

Döndüler... Sadettin Bilgiç... Faruk Sükan... Mutlu Menderes... Ve daha pek çok milletvekili.

Demokratik Parti... Bir yıldız gibi doğdu... Yıldız kayması gibi eridi, bitti.

***

KUR BABAM KUR

Yıllar yılları kovaladı... Siyasi parti sayısı 100'ü geçti... 2021'de 21 parti daha kuruldu... Oldu 121.

Ve... 3 Ocak 2022 Salı.

Turşu konusunu bir kez daha yazdım:

"Madem seçim (14 Mayıs 2023 seçimleri) yaklaşıyor... Öyleyse kur babam kur... Nasıl olsa parti kurmak turşu kurmaktan kolay."

***

BU DA PARTİ ENFLASYONU

Bugün... Türkiye'deki siyasi parti sayısı 186.

Sahi... Kaçını sayabilirsiniz?

Ya daha önce kurulanlar... Kapananlar.

İster misiniz? Birkaçını sayalım mı?

Türkiye Sultan Partisi... Yeni Yüzler Partisi... Büyük Kuvvet Partisi... İslam Koruma Partisi... Müsavat Partisi... İleri Ülkü Partisi... Ayyıldız Partisi... Memleketçi Serbest Parti... İdealist Parti.

Hatırlayan var mı?

***

SÖZ TURŞUCUDA

Ankara... Çubuk ilçesi... Esenboğa Havalimanı'nın az ilerisinde... Turşusu meşhur... Özellikle badem salatalık.

Çubuk'ta... 100'e yakın turşucu var. 30'dan fazlası... Tescilli... Profesyonel işletme... Marka.

Hasan Işık... İyi tanıyorum... Sektörde üçüncü kuşak... Dedesi de turşucuydu... 1969'dan bugüne.

Takıldım: Parti kurmak mı kolay? Turşu kurmak mı?

Kahkahayı bastı:

- Siyasi Partiler Kanunu'na göre... 30 kişiyle parti kurulabilir... Ama turşu kurmak için en az 40 çeşit sebze, meyve gerekir... Üstelik bizde bu sebze- meyvenin 7-8 çeşidi endemik.

Ve... Saymaya başladı:

"Salatalık... Yeşil domates... Havuç... Beyaz lahana... Çağla... Erik... Bamya... Taze fasulye... Acur... Sarımsak... Arpacık soğan... Patlıcan... Bebek mısır... Armut... Elma... 10 çeşit biber turşusu... Devam edeyim mi?"

"Yeter" dedim.

Unutmadan... Hasan Işık, 11 ülkeye turşu ihraç ediyor.

***

SABIR... YİNE SABIR

Siyasi partiler... Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Siyaset... Parti yönetimi... Saygın ve ciddi bir iştir. Sabır gerektirir.

Siyasi parti kurmuş olmak için parti kurulmaz... İntikam için parti kurulmaz... "Ya tutarsa" diye parti kurulmaz.

Unutmayın... Siyasi partiler mezarlığı tabelalarla dolu.

Tabela partilerinin tabelalarıyla.

***

OLACAK O KADAR

Tiyatro sanatçısı Levent Kırca... Milyonların sevgilisiydi... Rahmet istedi.

Ne kadar da güzel söylerdi:

"Niyetimiz kimseyi kırmak değildir,

Oradakini buraya koymak değildir,

Arada bir zülfüyâre dokunduk,

Tam yerine rast geldi, manzara koyduk."