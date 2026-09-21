Geçen hafta, "Şirket... Turşu... Ve parti" başlıklı bir yazı yazmıştık. (18 Eylül 2026-Cuma.)

Enflasyondan söz etmiştik.

Ama... Ekonomideki enflasyondan, fiyat artışlarından değil... Öteki enflasyondan:

Siyasi parti enflasyonundan.

Arayan çok oldu... Toplumun her kesiminden... Milletvekili... Eski siyasetçi... Akademisyen.

Konuştuklarımızdan biri de Feti Yıldız... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı.

"Kurulu partiler arasında bir sınıflandırma yapılırsa çok renkli kümeleşmezler görebiliriz" dedi.

Bugün... Siyaset... Partiler... Yozlaşma... Feti Yıldız ile sohbetten notlar.

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RENKLİ KÜMELEŞME

Türkiye'deki siyasi parti sayısı 189... Guinness Rekorlar Kitabı'na girse yeridir.

Aralarındaki sınıflandırma ve renkli kümeleşme nasıl? Söz Feti Yıldız'da:

Kitle partileri.

İdeoloji partileri.

Kadro partileri.

Bölge partileri.

Tabela partileri.

Hülle partileri.

Pazarlık partileri.

Kişi partileri.

Silsile partileri.

Kalıntı partiler.

Üyesiz partiler.

Çıkar grubu partiler.

Kümeleşme... Gerçekten de çok renkli.

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ZAMAN İSRAFI

Feti Yıldız'ın sözleri yabana atılır gibi değil... Paylaşalım:

Siyasi parti kurmayı, şirket kurmaktan daha kârlı görenlerin türediği bilinen bir husustur.

Tabela partilerinin siyaset dışı faaliyetlerini anlatmak zaman israfıdır.

Kumar ve bahis mekanlarının siyasi parti adıyla bir tabelanın arkasında nasıl konuşlandıkları... Sırf pazarlık için kurulan organizasyonların demokrasiyi nasıl yozlaştırdığı, üniversitelerde ders konusu olmalıdır.

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FİLM GİBİ... AMA GERÇEK

Sohbette... Feti Yıldız'ın bir sözü dikkatimizi çekti... Kumar, bahis ve siyasi parti tabelası.

Rica ettik... Konuyu açmasını istedik.

"Meclis'te anlattım... MHP'nin Kızılcahamam kampında da anlattım... Herkes kahkahayı bastı" dedi.

Ve... Bir kez daha anlattı... Acı ama gerçek... Duymayan kalmasın.

Adana'da bir parti kurulur... Tabelası asılır... Demokrasi, Özgürlük, Eşitlik, Emek ve Milliyetçi Toplum Partisi.

Tabela bahane... Mekânda kumar oynanmaktadır.

Polis baskın yapar... Ama direnişle karşılanır.

Direniş... Burası bir siyasi partidir... Demokrasinin vazgeçilmez unsurudur... Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından denetlenebilir... Ve Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılabilir... Buraya girmekte ısrar ederseniz suç işlemiş olursunuz... Görevden alınırsınız.

Polis, partiye(!) giremez... Ve bu olay birkaç kez tekrarlanır... Sonuç aynı... Parti(!), polise kapalı.

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ANAYASAL GÜVENCE

Merak ettik... Olayın sonrasını sorduk... Feti Yıldız anlattı.

Partiye(!) baskın olunca... Genel başkan(!) ve üyeler(!) direnince... Polis, masalardaki kumarhane fişlerini, oyun jetonlarını gösterir... Kağıtlar... Kumarda kim kazanmış? İsimler... Notlar... Ne ararsanız var.

Parti başkanı(!) direnişi sürdürür:

- Bunlar kamuoyu yoklaması notları... Anket sonuçları... Onları değerlendiriyoruz... Karışamazsınız... Anayasa güvencesi altındayız.

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DUYMAYAN KALMASIN

Sorduk... Daha sonra... Daha daha sonra... Neler oldu?

Polis... Partiye(!) birkaç kez baskın yapmış.

Ve nihayet... Güç de olsa... Parti(!) kapatılmış.

Feti Yıldız, bunları mutlaka televizyonda anlatmalı... Canlı yayında.

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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Türkiye'de 189 siyasi parti var ama... Bunlardan kaçı seçime katılabilir?

Feti Yıldız'ın yanıtı:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun 2026/159 sayılı kararına göre seçime katılma şartlarını taşıyan siyasi parti sayısı 41."

Ya geriye kalan 148 parti? Seçime katılmaları imkânsız.

Öyleyse... Bu kadar parti neyin nesi?.. Ne partisi?

İlginç değil mi?

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ADI PARTİ AMA...

Feti Yıldız... Yılların siyasetçisi... Yine ilginç bir şey söyledi:

"Son milletvekili seçimlerine katılan 24 siyasi partiden 14'ü, binde bir ile binde iki arasında oy almıştır."

Partinin adı var ama... Hepsi o kadar.

"Ses var, görüntü yok" misali.

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SÖZ GÜZEL... AMA...

Feti Yıldız'ın bir sözünün altını çizdik... Paylaşmak isteriz:

"Türk milleti demokrasiyi evrensel kurallarıyla tam olarak özümsemiştir."

Güzel söz... Ama sistemin gizli efendilerine ne demeli?

Kimler mi? Biliyorsunuz.

Özde değil, sözde demokrat olanlar.

Darbelere davetiye çıkaranlar... Darbelere alkış tutanlar.

"Ordu göreve" diye pankart açanlar.

Kendileri gibi düşünmeyenleri, "Cahil oy sürüsü" diye aşağılayanlar.

Demokrasinin nimetlerinden yararlanıp, demokrasiyi yıkmak için yarışanlar.

Yalan mı?

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SADECE TABELA

Binayı kirala... Tabelayı as... Gerisini boş ver.... Şanın yürüsün yeter.

Sözü yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a bırakalım:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına bakıldığında, bazı partilerin 100-200 üyesinin dahi bulunmadığı görülecektir."

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YA TUTARSA

Cumhuriyet döneminde kurulan partileri tek tek yazmaya kalksak yerimiz yetmez.

Yüzlerce parti kuruldu.

Çoğu... Tabela partisi... "Ya tutarsa" partisi... Kapandı gitti.

Ufak Parti diye bir parti kurulduğunu bugün kim hatırlar acaba?

Ya da "Bizim Parti."

Veya "Medeniyet ve Hayvanseverler Ekonomi ve Tarım Partisi."

İsterseniz devam edelim... Birkaçını daha söyleyelim:

İlerleme ve Koruma Partisi.

Yüce Görev Partisi.

Öz Adalet Partisi.

Yeter Söz Milletindir Partisi.

Bayrak Partisi.

Atılım Partisi.

Say say bitmiyor.

Zira... Muharrem İnce'nin dediği gibi... "Türkiye'de parti kurmak, turşu kurmaktan daha kolay."

Feti Yıldız'ın dediği gibi... "Parti kurmak, şirket kurmaktan çok daha kolay."

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UZUN SÖZÜN KISASI

Türkiye'nin... Yeni/sivil bir Anayasa'ya ihtiyacı var.

Yetmez... Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu... Şart.

Yeni bir Seçim Kanunu... Şart.

Ve... Yeni bir TBMM İçtüzüğü... Şart.