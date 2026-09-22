ŞIRNAK

Kuzey Mezopotamya... Milat öncesine uzanan bir tarihi miras... Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinden (1534) sonra Osmanlı'nın hâkimiyetine geçen topraklar.

Dağlar... Cudi... Gabar... Altın... Namaz.

Ovalar... İdil... Silopi... Cizre.

İstanbul'dan 1635 kilometre uzaktayım.

Eski adı Şehri-i Nuh olan Şırnak'tayım.



Cizre, Güçlükonak, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Uludere... Dolaşacağım.

Terörsüz Türkiye... Ekonomi... Tarım, hayvancılık... Petrol... Nabız tutacağım.

İlk ziyaret Şırnak Valiliği... "Hoş geldiniz" çiçekleriyle karşılandım.

Teşekkürler... Hoş bulduk.

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HUZURLU BAHÇE

Şırnak Valisi Birol Ekici, Türkiye İstatistik Kurumu verilerini önümüze serdi.

İller itibarıyla suçlu sayısı sıralaması... Suçlunun en az olduğu iller hangileri?

İlk 3 il... Adıyaman... Şırnak... Ve Bitlis.

Şırnak... 100 bin kişi içinde, suçlu sayısı 159.

Terörsüz Türkiye projesi çoktan meyve vermeye başlamış.

Huzur içinde bir coğrafyadayız.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE BEREKETİ

Daha önceki gelişlerimizde, sık sık durdurulurduk... Kontrol noktalarında.

Şırnak genelinde 39 kontrol noktası vardı.

Çoğu kaldırılmış... Terörsüz Türkiye bereketi.

Sadece 6 kontrol noktası kalmış... Doğal... Zira Şırnak bir sınır şehri.

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VALİ... ÖĞRETMEN GİBİ

Şırnak... İl geneli nüfus 574 bin.

İlkokul... Ortaokul... Lise... Toplam öğrenci sayısı 160 bin.

Türkiye'de... En genç nüfus Hakkâri'de. İkinci sırada Şırnak var. Öğle sonu... Okulların önü... Sanırsınız çocuk bahçesi.

Vali Birol Ekici... Şehrin mülki idare amiri... Öğretmen gibi... Şehir merkezi... İlçeler... Köyler... Sürekli dolaşıyor. Halkın içinde.

Okullarda... Öğretmenlerle, öğrencilerle birlikte.

Tebrikler Vali Bey... Ve teşekkürler.

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BİSİKLET OLMAYAN ŞEHİR

Şırnak... İl merkezi... Meydan, bulvar, cadde, sokak dolaştık.

Şehir tertemiz.

Ve... Bir şey dikkatimizi çekti: Şehirde bisiklet göremedik... Bisiklete binen tek kişi yok.

Bisikletçi... Yok.

Şaşırdık mı? Hayır.

Zira... Şırnak il merkezi, ovada değil.

İnişli çıkışlı bir coğrafya... Hem de ne iniş çıkış.

Ne yürüyüş yapabilirsiniz... Ne de bisiklete binebilirsiniz.

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BERBERDEN AL HABERİ

Abdulfettar Tatar... İmaj Kuaför... Bahçelievler Mahallesi'nde.

Her gelişte uğrarım... Tıraş olurum.

Berber... Nabız tutulacak yer... Zira berber, mesleğini icra ederken konuşuyor... Soruyor... Sizin sorunuza yanıt veriyor.

2 çocuk sahibi, 24 yıllık berber Abdulfettar, bir yandan bizi tıraş ederken bir yandan da konuşuyor... Dinleyelim:

Vallahi, kendimizi bildik bileli kavga... Silah... Çatışma... Şehitler.

Barış ne güzel şey... Kürtler olarak destekliyoruz... Gözyaşı olmasın... Analar ağlamasın.

Barışa karşı çıkan olur mu, hiç sanmıyorum.

Sabah 08.00'de dükkânı açıyorum... Akşam 08.00'e kadar buradayım... Terörsüz Türkiye sayesinde.

Gördünüz... Her yer cıvıl cıvıl... Kepenk kapama devri çok şükür bitti... Korku bitti.

Devlet Bahçeli'ye eskiden güzel bakılmazdı... Şimdi çok sıcak bakılıyor.

CHP... Yeni Parti... Sürece destek vermeliler.

Recep Tayyip Erdoğan abimiz, bir de ekonomiyi rahatlatsa, başka isteğimiz yok... Hayat pahalı, geçim zor... Ev kirası 20 bin liraya çıktı.

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MEYDAN

Atatürk Bulvarı... Meydan... Gündüz de kalabalık, akşam da. Kebapçı... Dönerci... Tantunici... Ciğerci... Helvacı... Tatlıcı... Kahveci... Gezenler... Alışveriş yapanlar... Sohbet edenler... Çay, kahve içenler.

Çoğu Şırnaklı... Yerli turist de var. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile dolaşıyoruz.

Ve soruyoruz: Ey Şırnaklılar, hâliniz nicedir? Terörsüz Türkiye için ne diyorsunuz?

Aldığımız yanıtlardan birkaçı:

Çok iyi oldu... Ama süreç uzamasın.

Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Köyler boşalmıştı... Korkudan köyümüze gidemiyorduk... Ya yolda PKK vuracak... Ya da bizi terörist sanıp asker vuracak diye.

Şimdi... Gece çık, gez... Hayat çok rahat.

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PETROLÜN BAŞKENTİ

Araçla dolaşırken... Osman Geliş, "Duralım mı?" dedi: Belki şu yazının fotoğrafını çekmek istersiniz.

Yazı... Kavşağın ortasında:

"Petrolün başkenti Şırnak'a hoş geldiniz."

Türkiye... Gabar Dağı'nda petrol çıktığını benden öğrenmişti... SABAH-5 Aralık 2022.

Gabar'da petrol bulunduğuna inanmayanlar çıkmıştı.

Bugün... Sondaj kuyusu sayısı 200'e yaklaştı.

Günde 85 bin varil petrol çıkarılıyor... Batman Raman'da çıkan petrolden kat kat fazla.

Beklenti, Şırnak'ta petrol rafinerisi kurulması.

TSO Başkanı Osman Geliş'e takıldım: Hâlâ Gabar'da petrol çıktığına inanmayanlar var mı?

Başladı gülmeye: İnanmayanı Şırnak'a davet ediyorum... Uçak bileti, konaklaması benim aile bütçemden... Ağırlarım... Gezdiririm... Gabar'daki sondaj kuyularını gösteririm.

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'ŞIRNAK... HER ŞEYE LAYIK'

Konakladığım otel Şehr-i Nuh. Akşam... Otelin çevresinde dolaştım... Sabah yine dolaştım... Sokak köpeği yok.

Çarşıda... Caddelerde... Mahalle aralarında... Sokak köpeği yok. Meydandaki kahvede sohbet... Bu konuyu açtım.

Şırnaklılar... "Allah, Vali Bey'den razı olsun" dediler.

Telefon... Vali Birol Ekici'yi aradım.

- Sayın valim... Parktayım... Ortalıkta tek sokak köpeği yok... Halk memnun... Size dua eden çok.

- Sokak hayvanları barınağı yaptık... İl Özel İdaresi bütçesinden... Şırnak, her şeye layık.

Şırnak'ın başarısı, sokak hayvanları sorununu çözemeyen şehirlere örnek olsun... Kapak olsun.

***

YARIN... YİNE ŞIRNAK

Şırnak... Cizre... Silopi... Habur sınır kapısı... Bir günde anlatılır mı?

Yazacak çok şey var.

Yarın... Yarından sonra... Bu hafta buralardayız... Kuzey Mezopotamya'da.