Şırnak'ın, nüfus bakımından en büyük ilçesi... 166 bin.

Şırnak merkez nüfusu ise... 105 bin. Tarihi İpek Yolu üzerinde... Habur sınır kapısına 46 kilometre. Etnik yapı... Seçim (14 Mayıs 2023) sonuçları her şeyi anlatıyor:

DEM Parti... Yüzde 76.76.

AK Parti... Yüzde 13.08.

Ve bugün... Cizre'de durum... Kamuoyu yoklaması.

Seyithan Direkçi... Cizreli... İlçede herkes tanır... Dedi ki:

Şimdi revaçta iki parti var... AK Parti ile MHP.

Devlet Bahçeli'ye sempati duyan çok.

Kürt sorunu... Çözerse Erdoğan çözer... Zira Kürtlerle masaya oturuyor... Zaten Erdoğan çözemezse kimse çözemez.

CHP bölündü... CHP de, Yeni Parti de Kürtlere mesafeli bakıyor... Cesur hamle yapamazlar.

Sokağa gelince... Çarşı, pazar... Kuyumcu... Kahveci... İsim isim yazacağız... Terörsüz Türkiye projesine destek... Tam puan.

***

HAVA DURUMU

Ahmet Vezir Baycar... Kaymakam... Sorduk... "Cizre'de siyasi hava durumu nasıl?"

Anlattı:

Görüyorsunuz... Huzur havası.

Halk beklenti içinde... Huzur ortamı bozulmasın.

İnsanlar 10 yıldır konfora alıştı.

Tedirginlik var... Aman terörsüz Türkiye baltalanmasın.

***

'HUZUR İÇİNDEYİZ'

Vakıf Pasajı... Kuyumcular Çarşısı... Ahmet Duran... Sohbet ediyoruz.

Senelerdir stres, stres, stres... Hepimiz hasta olduk.

Çatışma... Sıkıntılı yıllar geçirdik.

Huzuru öylesine özlemiştik ki... Çok şükür, şimdi huzur içindeyiz.

Böyle devam etsin... Türkiye hepimizin... Süreç uzamasın... Barış kalıcı hâle gelsin.

***

SANAT SOKAĞI

Gündüz... Hava sıcak... Sokak sakin.

Akşam... Hava serinleyince... Sokak kalabalık... Ana-baba günü.

- Ey Cizreliler... Hâliniz nicedir?

Yanıtlar... Barış, huzur, kardeşlik üzerine.

Biri... "Helalleşmek lazım" diyor.

Diğeri... "Süreç uzamasın... Kimse sürece takoz koymasın."

Üçüncüsü... "Barış gibisi var mı? Türk'ün de annesi ağlamasın, Kürt'ün de."

Dördüncüsü... "Emeği geçenlerden Allah bin kez razı olsun."

Sokakta lokanta da var... "Sanat Et Dünyası."

Lokanta kalabalık.

- Usta işler nasıl?

- Şükür... Çok şükür.

Kapıda fiyat listesi asılı.

Adana dürüm... 150 lira. Tavuk dürüm... 130 lira. Bir kilo tavuk şiş... 380 lira.

***

SINIR TİCARETİ

Karıncalar... Yani Iraklılar... Yanlarında çay, kahve getiriyorlar.

Ve... Sigara... Cep telefonu... Elektronik eşya. Dönerken de... Un... Yağ... Temizlik malzemesi... Sebze, meyve... Hatta yumurta götürüyorlar. Yumurta ticareti öylesine yaygın ki... Cizre'deki yumurta yetmiyor. Konya'dan Cizre'ye yumurta getiriliyor.

***

KARINCA

Habur sınır kapısından günübirlik turizm... Bavul turizmi çok ama çok canlı. Günde 11 bin kişi. Irak'tan gelenler... Ya Habur'a 17 kilometre yakınlıkta bulunan Silopi ilçesine geliyorlar... Ya da... İl büyüklüğündeki... Ticari hayatın çok canlı olduğu Cizre'ye.

Cizre... Iraklı dolu... Günübirlikçi. Cizreli onlara "Karınca" diyor.

Karınca turizmi... Karınca ekonomisi... Cizre çarşısının can suyu.

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KAPALI DEVRE BANKACILIK

Dikkatimizi çekti... Cizre'de döviz bürosu çok. Bu coğrafyaya özgü kapalı devre bir bankacılık sistemi var... Tıkır tıkır işliyor... Ve güvenli. Sistem şöyle işliyor: Iraklı... Irak'taki bir döviz bürosuna dolar yatırıyor. Sonra... Cizre'ye geliyor... Döviz bürosundan dolarını alıyor. Eğer... Cizre'deki birine Irak'tan para gönderecekse... Sistem o konuda da hizmet veriyor.

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BEYTÜŞŞEBAP RAPORU

Dolaşırken Habip Aşar'la karşılaştık... Beytüşşebap ilçesinin eski belediye başkanı... İş insanı. Çoktandır görüşmemiştik... Oturduk... Sohbet ettik.

Habip... Uzun uzun Beytüşşebap'ta, halkın beklentisini anlattı:

Huzur var... Yerli turist gelmeye başladı... Tur otobüsleriyle.

Terörsüz Türkiye... Yılların özlemiydi... O kadar güzel ki.

Köyler boşalmıştı... Herkes köyüne dönmek istiyordu... Dönüp tarım, hayvancılık, arıcılık yapacak... Terörsüz Türkiye konuşulmaya başlanınca, köye dönüş de başladı.

Terörle mücadele için devletin harcadığı para ekonomiye akınca Türkiye şaha kalkar... Bizim buralar Paris olur.

Türk... Kürt... Kardeşiz... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyuyoruz.

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MHP GERÇEĞİ

Nusaybin Caddesi... Çok katlı bir apartman... Ve üst katlarda bir tabela:

"MHP... Milliyetçi Hareket Partisi Cizre İlçe Başkanlığı."

Durduk... Tabelanın fotoğrafını çekmek için.

Yanımıza yaklaşanlar oldu.

Biri... "Bahçeli abimize selamımızı söyle" dedi.

Diğeri... "Bahçeli adammış adam."

Öteki... "Eskiden hoş bakmıyorduk... Ama şimdi Cizre'ye gelse elini öpeceğiz."

Seçim, 14 Mayıs 2023.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cizre'de aldığı oy... 998.

Oran olarak... Yüzde 1.32.

İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin, bu coğrafyada MHP'nin oylarında artış var.

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YARIN... KAHVECİ CELU DESTANI

Dönüş zamanı... Ama Cizreliler bırakmıyor.

Seyithan Direkçi... Kahveci Celu (Celal Kazım...) Ve daha çok kişi... "Gelmek sizden, bırakmak bizden" diyor.

Hele Celu Dayı ısrarlı mı ısrarlı:

- Ben Cizre'nin yaşayan tarihiyim... Mutlaka dinlemelisin.

Yarın... Bölgeden son notlar.