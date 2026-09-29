Hacıbayram Camii... Birinci Meclis... Özgür Özel'in liderliğinde 91 milletvekili... Ve Yeni Parti kuruldu... 24 Temmuz 2026... Büyük heyecan.

TBMM grup toplantısı... Özgür Özel Genel Başkan... Anıtkabir ziyareti... Rüzgâr, Yeni Parti'nin yelkenlerini şişiriyor... Heyecan dorukta.

67 gün geçti aradan.

Özgür Özel'in popülaritesi sürüyor... Ama... Yeni Parti rüzgârı durdu... Hava sakin.

Sonuç:

Ne CHP eski CHP.

Ne de Yeni Parti, 67 gün önceki Yeni Parti.

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İŞLERİ ZOR

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Özgür Özel/Yeni Parti ilk havayı iyi verdiler.

CHP örgütlerinde... İl ve ilçe belediyelerinde istifalar... Yeni Parti'ye kayıt yaptıranlar... Bağışlar.

Sonra... Arkası gelmedi.

CHP'de çöküş bekleniyordu... Çökmedi.

Ve... Uzun sözün kısası:

Yeni Parti'nin de işi zor... CHP'nin de.

Daha düne kadar, "Erken seçim de erken seçim" diye meydan okuyanlar, bugün erken seçim sözünü ağızlarına almıyorlar... Alamıyorlar.

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MAHALLENİN VİCDANI

Adnan Keskin... CHP'de bir ömür... Genel başkanlık dışında yapmadığı görev kalmadı.

Denizli'de... 14 yıl il başkanlığı. 5 dönem milletvekilliği. Bakanlık. Genel başkan yardımcılığı... Genel sekreter yardımcılığı... Genel sekreterlik.

Şimdi üzgün... Arayanı soranı çok... Gazeteciler demeç istiyorlar... Televizyoncular canlı yayına davet ediyorlar... Ama o sessizliğini koruyor.

Yılların dostu... "Paramparça olduk" diyor:

Butlan, mutlan... Bunlar yaşanmamalıydı... CHP dipdiri olmalıydı.

CHP bölünmemeliydi... Çok yazık oldu.

Kişisel hırslar... Duygusallıklar... Yaşananlar akıl işi değil... Söyleyecek söz bulamıyorum.

Adnan Keskin, merkez sol siyasetin vicdanı... Mahallesinde onun gibi düşünen, onun üzüntüsünü paylaşan o kadar çok insan var ki.

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MERSİN

Seçim 2023... CHP birinci... 5 milletvekili çıkardı.

Biri... Yeni Yol Partisi'ne geçti.

Diğeri... AK Parti'ye gitti.

İkisi... Yeni Parti'de.

CHP'nin tek milletvekili kaldı.

Ve gelelim belediyeye...

Vahap Seçer... Büyükşehir Belediye Başkanı... CHP'den seçildi... Hâlâ CHP'de.

Özgül ağırlığı yüksek... Bölünme sonrası etkinliği daha da arttı... Sosyal demokrat mahallenin dilindeki söz: "Vahap Seçer ne derse olur.''

Mahallede... Kimine göre, "CHP'nin Genel Başkanı olacak."

Kimine göre de... "Cumhurbaşkanı adayı."

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MUĞLA

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras... CHP'de.

Eşi Gonca Köksal Aras... Menteşe Belediye Başkanı... CHP'den seçilmişti... Yeni Parti'ye geçti.

Muğla'nın en büyük ilçesi Bodrum... Belediye Başkanı Tamer Mandalinci... CHP.

Genel seçim 2023... CHP, 3 milletvekili çıkardı... Gizem Özcan... Cumhur Uzun... Süreyya Öner Derici... Şimdi hepsi Yeni Parti'de.

Hayati Nizamoğlu... HAMLE Gazetesi sahibi... Muğla'ya geldiğimizde ilk uğradığımız adres... Sordum:

- Neler oluyor?

Gülmeye başladı:

- Recep Tayyip Erdoğan'ın şansı... Herkes Erdoğan'a çalışıyor.

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DENİZLİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi kurultayının öncesi... Genel başkanlık yarışı... İki aday var: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel.

Denizli... Kurultay gününden çok önce tavrını belirleyen ilk şehir:

"Özgür Özel'e tam destek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu... CHP'den seçilmişti... Şimdi Yeni Parti'de.

19 ilçe var... Belediye başkanlarının çoğu... Yeni Parti'de.

Seçim 2023... CHP, 3 milletvekili çıkardı.

Şimdi... Biri yine CHP'de.

Diğeri... Yeni Parti'de.

Üçüncüsü... Yeni Yol Partisi'nde.

Sokakta... Babadağlılar Çarşısı'nda... Kapalı Çarşı'da... Herkes bölünmeyi konuşuyor.

Evet... Yeni Parti daha önde... Ama CHP'nin de oyu var... Parti bölündüğü gibi, oylar da bölünecek.

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GÜNEYDOĞU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten zayıf olduğu bölgeydi.

Seçim 2023... Hakkâri, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak... CHP'nin aldığı oy yüzde 10'un altında.

Bugüne gelince...

Zaten az olan oy, bölünüyor.

Terörsüz Türkiye... İyi Parti ve CHP net bir duruş sergilemiyor... "Evet... Süreci destekliyoruz" diyemiyor.

Kürt kökenli seçmen... Daha da uzaklaşıyor.

Şırnak'ta tıraş olduğumuz berber Abdülfettar Tatar'ın söyledikleri... Her şeyin özeti:

"CHP de... Yeni Parti de... Kürt sorunu, barış ve terörsüz Türkiye konusunda güven vermiyor."

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İNTİKAM... ÇIKMAZ SOKAK

Siyasetin yazılı olmayan kanunu: "Bir siyasi parti için en tehlikeli yol, intikam duygusuyla hareket etmektir."

İntikam duygusu... Siyasette, çıkmaz sokaktır. Bugüne kadar, intikam duygusunu rehber edinerek yola çıkıp da başarılı olanı hatırlıyor musunuz?

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GÜNÜN SÖZÜ

Uganda'dan bir atasözü... Paylaşmanın tam yeri ve zamanı:

"Eti çiğneyebilecek dişler, birlikte olan dişlerdir."

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SİYASET... NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Siyasette hedef... Sadece kurultay kazanmak... Genel başkan olmak ya da genel başkanlığı korumak değildir.

Hedef... Türkiye'yi yönetmeye talip olmaktır... Türkiye'yi dünyayla yarıştırmaktır.

Aynı siyasi çizgide olan ama değişik partilerde bulunanları bir araya getirebilmeyi başarmaktır.

Ve... Siyasetçi, iktidara gelince ne yapacağını değil, nasıl yapacağını da söylemek zorundadır.

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KARTAL HİKÂYESİ

Gezdik... Dolaştık... Yeni Partili... CHP'li... Çok kişiyi dinledik... Ve aklımıza kartal hikâyesi geldi.

Kartala bir ok saplanmış.

Kartal, oka bakmış... Ve demiş ki: Eyvah! Benim kanadımdanmış.

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SICAK GÜNDEM

Türkiye konuşuyor... Türkiye soruyor.

Fon rezilliğine, pisliğine bulaşan eski/ yeni siyasetçi/milletvekili, bürokrat, sivil toplum lideri... Kaç açgözlü, kaç fırsatçı, kaç sanatçı, kaç iş insanı var?

Bunlar kimler? Türkiye merak ediyor.