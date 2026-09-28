Almanya'da... Önemli/ kapsamlı bir konu Parlamento gündemine gelecek olursa;

Federal Meclis'te en az 120 milletvekilinin imzasıyla anket komisyonu kurulur.

Komisyonda, milletvekillerinin yanı sıra Parlamento dışından uzmanlar da bulunur.

Ülke çapında kamuoyu araştırması/anket yapılır.

Alınacak karar/çıkarılacak yasa konusunda, önerilerini bir rapor haline getirir.

Ve Meclis Başkanlığı'na sunar.

Nokta.

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GÜNÜN SORUSU

Bugün... Terörsüz Türkiye... Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ülkenin/siyasetin/ Parlamento'nun en önemli gündem maddesi.

Neden, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Almanya'da olduğu gibi, bir anket komisyonu kuramıyor?

Kamuoyu yoklamasını/anketi neden, bizzat Meclis yapamıyor?

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AKİL İNSANLAR KURULU

Almanya... Federal Meclis'te, Akil İnsanlar Kurulu vardır. Anayasal bir organdır.

Nasıl kurulacağı ve çalışacağı Alman Anayasası'nda yazılıdır.

· Kurulun üyeleri en yaşlı milletvekilleri değildir... Tecrübe ve liyakat esas alınır.

· Kurul, 30 üyeden oluşur.

· 7 kişi... Meclis Başkanlık Divanı üyeleri.

· 23 kişi... Partilerin milletvekili sayılarına göre belirlenir.

· Kurul başkanı... Meclis Başkanı'dır.

Keşke, bizde de böyle bir Akil İnsanlar Kurulu olsaydı... Ve... Terörsüz Türkiye... Milli dayanışma... Toplumsal bütünleşme konusunu görüşseydi... Önerilerini Meclis'e sunsaydı. Ne dersiniz?

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TATİL SONA ERERKEN

Meclis, yoğun bir çalışma döneminin ardından tatile girdi... 10 Ağustos 2026.

Bu hafta yeni yasama yılı başlayacak... 1 Ekim Perşembe.

Acaba... Kaç milletvekili tatil süresinde seçim bölgesinde... Yurdun değişik bölgelerinde dolaşabildi?

Kaç milletvekili halkın arasına girip, terörsüz Türkiye konusunda kamuoyu yoklaması/anket yapabildi?

Ve kaç milletvekili, bu konuda, kendi partisinin yönetimine sunacağı bir rapor hazırladı?

Merak ediyoruz.

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YETMEZ AMA EVET

Kanalizasyon patladı... Skandal... Fon rezaleti... Bakalım altından daha neler ve kimler çıkacak.

Fatma Betül Sayan Kaya... Eski Bakan... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.

Eşi İlyas Kaya ile birlikte... Nisan ayında "63 milyon liralık" hisse almışlar.

Eylül ayında... Satmışlar... "1 milyar 300 milyona."

Hani... Ne derler?... "Vay anasını sayın seyirciler."

Eski bakan, siyasetteki bütün görevlerinden çekildi... "Yetmez ama evet... Hesap da sorulmalı."

Siyasetçi veya bürokrat... Partisi ve unvanı ne olursa olsun... Kime ve nereye kadar uzanırsa uzansın... Hesap vermeli... Hemen... Gecikmeden.

Millet bunu bekliyor.

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ATATÜRK'TEN BUGÜNE

Atatürk... Bölgeyi çok iyi biliyordu... Güneydoğu'yu.

İsmet İnönü'den rapor istedi.

İsmet Paşa, bölgeyi dolaştı... Döndü ve raporunu yazdı.

Atatürk bu raporla yetinmedi... Celal Bayar'dan da rapor istedi.

Bayar, bölgede incelemelerde bulundu.

İşte Atatürk'ün Kürt konusuna verdiği önem.

Dönemin iki önemli isminden... Ki ikisi de sonra Cumhurbaşkanlığı yaptı... Kürt sorunu raporu istedi... Çözümle ilgili önerilerini.

Günümüzde... Bir devlet/millet projesi gündemde... Terörsüz Türkiye... Milli dayanışma... Kucaklaşma... Bütünleşme.

Merak ediyoruz... Ülkemizdeki 189 siyasi partiden kaçının Kürt sorunu araştırması... Kürt raporu var.

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HANGİ ÜNİVERSİTE?

Üniversitesi olmayan ilimiz yok... Toplam 206 üniversite.

129'u... Devlet üniversitesi. 79'u... Vakıf (özel) üniversitesi.

Terörsüz Türkiye süreci, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te, TBMM'nin yeni döneminin açılışında DEM Parti milletvekillerinin ellerini sıkmasıyla başladı. Aradan 2 yıl geçti.

Hangi üniversitemiz devletin, milletin önüne terörsüz Türkiye araştırması veya anketi ya da raporu koydu?

Bilen, duyan, gören, okuyan var mı?

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KÖPRÜ

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü var.

Muş Alpaslan Üniversitesi'nde de var.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde, 14 yıldır var.

Terörsüz Türkiye sürecinde bu 3 üniversitemiz ile sürecin Ankara'daki mimarları arasında bir köprü kuruldu mu?

İletişim köprüsü... Araştırma köprüsü.

Ne gezer.

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BİLİM OLMADAN ASLA

Biliyor muydunuz? Rusya'da Kürdiyoloji diye bilim dalı var.

1950 sonrası... Sovyetler Birliği (SSCB) dönemi... Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nde Kürt Kurulu kuruldu... Petersburg (Leningrad).

Araştırma yapıldı... Üzerinde çalışıldı... Raporlar yazıldı... Türk, Irak ve İran Kürtleri... Siyasi ve sosyal tarihi.

1994... Kürt Araştırmalar Merkezi kuruldu... Moskova'da.

Bitmedi... Rusya Bilimler Akademisi'nde... Kürdologlar Grubu kuruldu. Amerika, Almanya, Rusya, Kürt sorunu üzerine bilimsel çalışmalar yaparken... Araştırma merkezleri kurarken...

Bizim bilim adamlarımız... Akademi dünyamız... Ne yaptı, söyler misiniz?

Korku... Sessizlik... Ya başımıza bir şey gelirse?

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MEH... 8 RAPOR

Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti... MİT'in eski adı... 1925 ile 1965 yılları arasında görev yapan, Cumhuriyet döneminin ilk istihbarat kurumu.

MEH... 1925 ile 1938 yılları arasında... Doğu, Güneydoğu, Kürt sorunu hakkında 8 rapor hazırladı.

Raporlarda... Üzerinde en çok durulan 3 konu:

Eğitim... Ekonomi... Ve gelişmişlik.

Türkiye... Zaman içinde bu 3 sorunu da önemli ölçüde çözdü.

Ama... Darbe... JİTEM... Diyarbakır cezaevi... İşkence... Terör... Batı desteği... Sonrasını söylemeye gerek yok.

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FİKİR TARTIŞMASI

İmralı cezaevi yerleşkesi içinde Abdullah Öcalan için 250 metrekarelik ev yapılıyor. Buna "ev" mi denilecek, yoksa "villa" mı?

Abdullah Öcalan, bu yeni konuta geçecek mi, geçmeyecek mi?

Dikkatinizi çekmiştir... 15 gündür bunları konuşup duruyoruz.

İmralı'daki ev konusu... Terörsüz Türkiye'nin de... Çerçeve yasanın da... Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin de önüne geçti.

Ne diyelim? Burası Türkiye... "Fikir tartışması" dediğiniz böyle olur.

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VE... SON TARTIŞMA

Önemli... Hem de çok... Günlerdir konuşuluyor.

Abdullah Öcalan evlenecekmiş.

Peki, kiminle evlenecek?

Millet meraktan ölüyor.

Olayı gündeme taşıyan siyasetçimiz ise... "Biliyor ama söylemiyor."

Haydi işin içinden çıkın çıkabilirseniz.

Gelinimiz kim? Nereli? Mesleği ne?

Kına gecesi olacak mı?

Düğün yapılacak mı?

Nikâhı kim kıyacak?

Kimler şahitlik yapacak?

Düğün yemekli mi? Yoksa kokteyl mi? Şarkıcı, türkücü bulunacak mı?

Halay çekilecek mi?

Ne demiştik? Biz bilimsel(!) tartışmanın böylesini severiz.