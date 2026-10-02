Türkiye Büyük Millet Meclisi... Milli iradenin merkez üssü... Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin sembolü.

Dün... Meclis'in 28. dönem 5. yasama yılı açılışında... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duvarlarında, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazılı Gazi Meclis'te, yeni yasama yılı açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşması sadece milletvekillerine hitap değil, aynı zamanda ulusa ve dünyaya sesleniş.

Bir irade beyanı.

Yüce Meclis'in, ülkenin temel sorunlarını çözecek güce sahip olduğunun ilanı.

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ANAYASA VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Erdoğan, Başbakan olarak TBMM'de yaptığı ilk konuşmada, "Yeni-sivil anayasa" ihtiyacından söz etmişti.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı Meclis açılışı konuşmalarının tümünde yine "anayasa" vurgusu yaptı.

Dün, bir kez daha "Yeni anayasa" dedi. TBMM artık yeni bir anayasa yapmayı başarabilmeli.

Ve... Terörsüz Türkiye. Toplumun yükselen özlemi.

Erdoğan'ın vurgusunu paylaşmakta yarar var:

"Terör bitme noktasına geldi... Terör örgütlerinin, Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir; fakat Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, oyaladığı, kaynaklarını tükettiği açıktır... TBMM'de 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken; Türkiye'nin hasımlarını da üzmüş, hayal kırıklığına uğratmıştır..."

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ANAHTAR SÖZ

Erdoğan'ın dün üzerinde durduğu/vurgu yaptığı konu... "Birlik ve beraberlik."

Terörsüz Türkiye... Milli dayanışma ve bütünleşme... Ateş çemberi bir coğrafyada, bölgenin lider ülkesi konumunda, güçlü Türkiye... Dünya ile rekabet... Yeni ve sivil bir Anayasa... Hepsinin anahtarı birlik ve beraberlik.

Erdoğan... Daha önceki yasama yılı açılış konuşmalarında da aynı anahtardan... Birlik ve beraberlikten söz etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledikten sonra... Atatürk'ün, yeni yasama yılı açılış konuşmalarına göz attık.

Ve... Daha sonraki cumhurbaşkanlarının. Aynı sözler... Aynı vurgu... Birlik ve beraberlik.

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FON VE ÖTESİ

Önce... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu... Sıcak gündem maddesinden söz etmeyi de unutmadı.

Fon krizi... Fon rezaleti... Fon soygunu.

Numan Kurtulmuş'un sözlerinin gereği mutlaka yerine getirilmeli: "Usulsüz ve haksız kazanç iddiaları araştırılmalı. Kime kadar giderse hesap sorulmalı..."

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde.

Ülkenin bütün sorunlarından söz etti... Atatürk'ü, Kurtuluş Savası kahramanlarını, demokrasi şehitlerini unutmadı. Tam bir vefa.

Erdoğan da konuşmasında, sıcak gündemi ihmal etmedi: "Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz... Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, meseleyi süratle çözüyoruz..."

Fon edepsizliği... Açgözlülüğü.

Türkiye, gecikmeden bu kanayan yarayı sarabilmeli. Toplum çok öfkeli.

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2014'TEN 2026'YA

Recep Tayyip Erdoğan... Doğrudan, halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı... 10 Ağustos 2014.

Ve... TBMM'nin 24. dönem, 5. yasama yılı açılış konuşmasını yapıyor... 1 Ekim 2014.

Erdoğan'ın 2014 konuşması ile dün yaptığı konuşma arasında, iki önemli benzerlik var.

Biri... Birlik ve beraberlik vurgusu. İkincisi... Yeni anayasa.

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HUZUR... SÜKÛN... VE KALKINMA

Atatürk... Tam 19 kez, Meclis'te yeni yasama yılı açılış konuşması yaptı.

21. konuşmayı da yapmak istedi. Bizzat kaleme aldı. Ama... Sağlık durumu kötüye gidince... Vazifeyi Başbakan'a verdi.

Atatürk'ün ölümünden 9 gün önce... 1 Kasım 1938... Meclis yeni yasama yılına giriyor... Kürsüde Başbakan Celal Bayar:

"Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun (Anayasa) 36. maddesi hükmüne göre Cumhurreisimiz Atatürk'ten aldığım emir üzerine bu seneye ait nutuklarını okuyorum."

Konuşmanın ilk cümlesinde huzur... Sükûn... Ve kalkınma vurgusu var.

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'EN BÜYÜK GÜVENCE'

Atatürk... Meclis'in yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapıyor... 1 Kasım 1930:

Arkadaşlarım! Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir.

Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlendi.

Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. (Bravo sesleri... Alkışlar.)

Türk milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisi'ne yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar.)

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ÖZAL... 'BİRLİK VE BERABERLİK'

Türkiye Büyük Millet Meclisi... Kürsüde Cumhurbaşkanı Turgut Özal... Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapıyor... 1 Eylül 1990.

"Birlik ve bütünlüğümüzü her şeyin üstünde tutan bir yaklaşım içinde olmamız elzemdir."

Özal, Cumhurbaşkanlığı süresi dolmadan öldü... 17 Nisan 1993. Cumhurbaşkanı olarak, Meclis'te yaptığı son konuşması bir vasiyet gibi... Birlik ve beraberlik vasiyeti:

"Sayın milletvekilleri, çok sevgili vatandaşlarım... Israrla üzerinde duruyorum; istikrar, milli birlik ve beraberlik, hepimizin dört elle sarılmamız gereken hususlardır... Milli birlik ve beraberliğimizi gözbebeğimiz gibi korumalıyız."

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DEMİREL... 'YENİ ANAYASA'

Süleyman Demirel... Cumhurbaşkanlığı döneminde 7 kez, TBMM'nin yeni dönem yasama yılı açılış konuşması yaptı.

İlk konuşması... 1 Eylül 1993. Son konuşması... 1 Ekim 1999.

Demirel'in ilk konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da var, yeni anayasa ihtiyacı da. Son konuşmasında yine aynı konuları tekrarlıyor... "Birlik... Beraberlik... Yeni bir anayasa."

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MECLİS'TE BİR İLK

TBMM... Yeni yasama yılı açılış konuşmaları... Ve Cumhuriyet döneminde yaşanan bir ilk... Önemli... İlginç. Darbe... 27 Mayıs 1960... Silahlı Kuvvetler ülke yönetimine el koydu. Demokrasiye dönüş... 15 Ekim 1961... Milletvekili seçimleri. Sonra... Yemin töreni... Ve silahların gölgesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi. Darbenin lideri Cemal Gürsel... Cumhurbaşkanı.

25 Ekim 1961... Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, orgeneral üniformasıyla Meclis kürsüsüne çıkıyor ve yeni dönem açılış konuşmasını yapıyor. Böyle bir şey ilk kez yaşanıyor. Gürsel, konuşmasına şu hitap sözüyle başlıyor: "İkinci Cumhuriyet'in, birinci Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri......" İşte bu da bir ilk. Cemal Gürsel... Cumhuriyet'i numaralayan ilk Cumhurbaşkanı. Biliyor muydunuz?