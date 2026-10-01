Geçen yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının açılış konuşmasında söylediklerinin altını bir kez daha kalın kalemle çizecek... Bu kesin:

"Terörsüz Türkiye... Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi..."

1 Ekim 2025... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüce Meclis, demokrasinin merkez üssüdür" demiş ve eklemişti:

Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğimizin kuvvetlenmesidir.

Birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenelim.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz.

TBMM bugün, 51 günlük aradan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni dönem çalışmalarına başlayacak.

***

DEMİRBAŞ GÜNDEM

Tarih 18 Mart 2003... Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak ilk kez TBMM kürsüsünde.

Hükümet Programı'nı okuyor... 59. Hükümet:

Artık ülkemize dar gelen yürürlükteki anayasa yerine, katılımcı ve özgürlükçü bir anayasa hazırlayacağız.

Bu anayasanın hazırlanmasında kendi fikirlerimiz kadar, muhalefetteki partilerin ve tüm toplumsal kesimlerin katılımını en etkin biçimde sağlama çabası içinde olmaya söz veriyorum.

Yeni ve sivil anayasa... Türkiye'nin önemli ihtiyacı... Erdoğan'ın demirbaş gündemi.

Ama bir türlü Meclis'in gündemine giremedi.

Zaman zaman girecek gibi oldu... Sonra ipe un serildi.

***

SÜLEYMAN DEMİREL

Anayasa... Defalarca değiştirildi... Yamalı bohçaya döndü... Bütünlüğü bozuldu.

"Yeni ve sivil bir anayasa" yıllardır tartışılıyor... Sadece AK Parti döneminde değil... Daha öncesinde de.

Örneğin... Süleyman Demirel ile anayasa üzerine konuşmuştum... Yazmıştım... SABAH-4 Ocak 2015.

Demirel demişti ki:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir anayasa istikrarı yoktur.

Türkiye, anayasa istikrarsızlığı içinde... İnşallah bu dönem kapanır.

***

BÖYLE YEMİN OLUR MU?

Milletvekili yemini... Anayasada yazılı... Ama...

Kâğıda bakmadan, ezbere yemin edeni gördünüz mü? Duydunuz mu?

Yemin 53 kelime.

Kelimelerin 13'ü yabancı kökenli.

Yemindeki "ve" sayısı 11.

Öyle bir yemin ki... Televizyonda izlemiş olmalısınız... Kâğıttan okuyan bile tekliyor... Hata yapıyor.

***

'YENİ TÜRKİYE'

Tarih 10 Ağustos 2014... İlk defa halk tarafından, doğrudan cumhurbaşkanı seçildi... Recep Tayyip Erdoğan. Tarih 1 Ekim 2014... Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak ilk kez TBMM'de, yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapıyor:

Yeni Türkiye'yi daha güçlü kılacak, yeni Türkiye'yi sağlam bir temele kavuşturacak olan, yeni Türkiye'ye denk düşecek yeni bir anayasadır.

Yeni anayasa daha fazla geciktirilmemelidir.

***

12 EYLÜL KAMBURU

Seçim 2023... Cumhurbaşkanlığı... İkinci tur... 28 Mayıs... Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı. Seçimden 4 ay 3 gün sonra... Erdoğan, TBMM kürsüsünde... 1 Ekim 2023. Yeni yasama yılının açılışında konuşuyor:

Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var.

Bu da ülkemizi, Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından, tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.

Türkiye'yi 12 Eylül darbe yönetiminin milletimizin sırtına sardığı anayasanın kamburundan kurtarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur.

***

TARİHİ ZİRVE

Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı, Hüsamettin Cindoruk'un TBMM Başkanı, Süleyman Demirel'in Başbakan, Erdal İnönü'nün Başbakan Yardımcısı olduğu dönem.

22-23 Şubat 1993... Tarihi zirve. Meclis'te... Başkanlık divanı toplantı salonunda... Liderler bir arada. Konu... Anayasa.

Tutanakları yazacak olsak... Günler yetmez. Sadece birkaç isimden, birkaç cümle... Paylaşalım.

Süleyman Demirel:

"Türkiye'nin bir anayasa sorunu vardır... Ülkenin demokratik bir anayasaya kavuşması lazımdır."

Bülent Ecevit:

"1982 Anayasası'nı Türk toplumunun demokrasi özlemiyle bağdaştırmak olanaksızdır... Tümüyle yeni bir anayasa hazırlanması zorunludur."



Necmettin Erbakan:

"Ülkede huzur istiyorsak anayasa bütün milleti temsil etmeli... Herkes bu anayasa benim anayasam demeli."

Erdal İnönü:

"SHP ilke olarak yeni bir anayasadan yanadır."

Muhsin Yazıcıoğlu:

"Anayasa bütünüyle değiştirilmelidir."

Diğer liderler... Hepsi de yeni bir anayasadan yana.

1993-2026... Aradan 33 yıl geçti. Alınan mesafe... Sıfır.

TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş... Tarihi zirvenin tutanakları kitap olarak basılabilir mi?

Okumayan kalmasın.

***

KENAN EVREN

Mevcut anayasanın mimarı Kenan Evren... 12 Eylül 1980 askeri darbesinin lideri... Yedinci Cumhurbaşkanı.

Temmuz 2010... Kenan Paşa ile konuşuyorduk... Sormuştum... Anayasa... Tartışmalar... Yeni anayasa ihtiyacı... Ne diyorsunuz?

Evren'in yanıtını yazmıştım... SABAH-20 Temmuz 2010:

Bizim yaptığımız anayasa, Allah'ın emri mi?

Mukaddes kitap mı?

Günün şartları neyi gerektiriyorsa o yapılır.

Günümüzde görüyorsunuz... "Kenan Evren'den daha Evren taraftarı" o kadar çok kişi var ki.

İtiraz eden, "Hayır" diyen parmak kaldırsın.

***

HAYIRLI OLSUN

Bugün... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de törenle karşılanacak.

Yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Ve... Yüce Meclis... Gazi Meclis, yeni dönem çalışmalarına başlayacak. Hayırlı olsun.