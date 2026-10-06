LONDRA

İngiltere'ye gitmeden önce yazdığımız bir yazıda, siyasi parti enflasyonundan söz etmiştik.

"Türkiye'de 189 parti var... Guinness Rekorlar Kitabı'na girse yeridir" demiştik.

İngiltere'de... Bu yazımıza itiraz edenler oldu.

Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı başta olmak üzere çok kişi.

Dediler ki:

- Birleşik Krallık'taki siyasi partisi sayısı 410.

Ertesi gün önümüze liste getirdiler. Doğru... Tam 410 parti.

İçlerinde... Çöp Tenekesi Partisi bile var.

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ANA AKIM SİYASET

İngiltere siyasetinde, adını herkesin bildiği parti sayısı beşi geçmiyor.

İki ana parti... İktidardaki İşçi Partisi (Labour Party)... Merkez solda... Ve Muhafazakâr Parti (Conservative Party).

Diğerleri... Liberal Parti... Reform Partisi (ırkçı)... Ve oyu yükselen Yeşiller Partisi.

Ötekilere gelince... Tabela... Tabela... Tabela...

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AL SANA PROTESTO

İngiliz halkı, "Bu kadar da fazla siyasi parti olur mu?" diye söylenmeye başlayınca... Halkın tepkisini ülke gündemine taşımak için parti kurulmuş.

Count Binface Party. Yani Çöp Tenekesi Partisi.

Kurucusu... Jonathan David Harvey. Kuruluş tarihi... 18 Mart 2021.

Siyasi parti enflasyonuyla dalga geçen bir parti... Zaten amblemi de uzaylı kaskı giymiş olan ve sistemi protesto eden bir komedyen.

Partinin gücü, oyu, parlamentoda temsilcisi yok ama... Popülaritesi yüksek.

Gazetelerde karikatürleri çıkıyor. Televizyonlarda haber oluyor.

Kimi "Çılgın Canavar Partisi" diyor... Kimi de "Çöp Tenekesi Suratlı Kont Partisi."

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MANAV

Marketlere de uğradık elbette... Manavlara da.

Fiyat etiketlerine göz attık.

Örneğin patates... Kilogramı 1.75 sterlin.

Bizim parayla 113 lira 75 kuruş.

Domates... Soğan... Yeşil biber... Kabak... Patlıcan... Bizdeki fiyatları üçle çarpmak gerekiyor.

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VE MARKET

Bizim ürünleri görmek hoşumuza gitti... Birkaçının fotoğrafını çektik.

Kuru fasulye... Kilogramı 3.99 sterlin... Marka Bodrum... 260 lira.

Leblebi... 1.49 sterlin... 97 lira.

Tütün kolonyası... 7.49 sterlin... 486 lira.

Ülker ürünleri... Eti ürünleri... Lokum... Fıstık... Erikli suyu bile var.

Türk ürünlerini sadece bizimkiler değil... Herkes alıyor... İngiliz... Hindistanlı... Pakistanlı...

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TÜRK MUTFAĞI

Kervan Sofrası... Sahibi Gürsel Aksu... Birkaç şubesi var... Müşterilerin çoğu İngiliz... Diğerleri... Türk... Arap... Hint... Pakistanlı... Fransız... Alman... Rus.

İshtar... Sahibi Engin Selvi.

Olea... Türk mutfağı... Sahibi Kıbrıs Türkü.

Cantina... Özgür Karakaş.

Özgür Karakaş'ın bir lokantası daha var... Nana.

Sofra... Hüseyin Özer.

Antepliler... Ahmet Üstün Sürmeli.

Efes... Kazım Akkuş.

Türk lokantası... O kadar çok ki. Hepsinde de... Her milletten müşteri var.

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HARRODS... VE KOMŞULARI

Harrods... Sadece İngiltere'nin değil, dünyanın en ünlü ve en büyük alışveriş merkezlerinden... Müşterileri arasında kraliyet ailesi de var.

Çok katlı... 90 bin metrekare büyüklük. Londra'nın simgelerinden bir mimari. Lüks tüketime yönelik ürün çeşitleri... Aklınıza ne gelirse.

İşte... Londra'ya gelenlerin alışveriş yapmak ya da gezmek için uğradıkları bu ünlü mekânın... Komşularından söz edeceğiz.

Tam karşısında Hafız Mustafa... Şekerci.

Mazlum... Tatlıcı.

Aynı sırada... Çok yakınında... Cafer Erol... Tatlı... Şekerleme... Kolonya...

Onun karşısında Mantı.

Biraz yürüdük... Bursa İskender.

100 metre mesafede beş Türk lokantası, tatlıcısı, şekercisi.

Yürümeye devam... Londra'nın her yerinde bizimkilerin izleri de var, tozları da.

İşyerlerinde... Türk bayrağı... Türk futbol takımlarının formaları, fotoğrafları... Uzaktalar ama Türkiye'den kopmamışlar.

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BELGE... İMZA ATATÜRK

Londra'da sergi... Dostluğa açılan sayfalar... O kadar çok belge var ki.

Yıl 1935... Bir Türk kadını... İngilizce öğretmeni Hadiye Erturkan İngiltere'ye gidecek... Konferans verecek.

Gidiş-dönüş masrafı... 150 lira karşılığı döviz.

Bakanlar Kurulu izni gerekiyor.

Ve... Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası.

İşte belge... İşte fotoğrafı:

Kararname

Türkiye hakkında Britanya radyosunda bir konferans vermek üzere İngiltere'ye gidecek olan Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce öğretmeni Hadiye Erturkan'a gidiş-geliş masrafına karşılık 150 liralık döviz verilmesi; Maliye Vekilliği'nin 25/12/935 tarih ve 8709 sayılı tezkeresi üzerine İcra Vekilleri Heyeti'nin 25/12/935 toplantısında onanmıştır.

25/12/1935

Reisicumhur

Kemal Atatürk

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ERDOĞAN... AKIN GÜRLEK

Bugünlerde... İngiliz gazetelerinde en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adı geçiyor.

"Fon... Borsa spekülasyonu... Kim olursa olsun mutlaka hesap sorulacak" söylemleri İngiltere medyasında yer buluyor.

Uğradığımız Türk işyerlerinde... Herkesin dilinde aynı konu.

Evet... Mutlaka hesap sorulmalı. Ve hemen... Gecikmeden.

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KÖPRÜ İSTANBUL

Dikkatimizi çekti... Uçağımızdaki yabancı yolcu sayısı, Türk yolcudan fazla... İki katı desek yanılmış olmayız.

İstanbul... Uzakdoğu ve Afrika ile... Batı arasında tam bir köprü durumunda.

İstanbul Havalimanı... İngiltere'de böyle bir eser yok.

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MEHMET ŞİMŞEK'E... BİR ÇİFT SÖZ

Mehmet Şimşek... Hazine ve Maliye Bakanı... Bir çift sözümüz var.

Bakanımız sık sık yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyor... İyi de yapıyor.

Ama... İçimizde... Parasını dışarıya çıkaran o kadar çok ki. Kimi İngiltere'ye... Kimi de bazı körfez ülkelerine.

Mehmet Şimşek, bunları bilmiyor olamaz... Londra'da herkesin dilinde.

Bakanımız... Yabancıları davet ederken... Bizimkilerle de bir konuşsa... Ne dersiniz?

Londra'dan son notlar... Yarın.