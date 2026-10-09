İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemler dosyasına el attı ve... Kanalizasyon patladı.

Gözaltına alınanlar... Tutuklananlar... Ev hapisleri... Yurtdışına çıkış yasakları.

Atatürk, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" diyor.







Sporla ilgili kurum ve kulüp yöneticilerinden söz etmiyor.

Demek ki... Onların ahlak dışı işlere bulaşacağını düşünmüyor.

Atam... Maalesef... Onların içinde de çürük elma var... Hem de hayli çok.

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Türkiye... Ve dünya gerçeği

Yeşil sahalara düşen lekeler... Bir Türkiye gerçeği.

Sadece Türkiye mi? Dünya gerçeği.

Ama... Dünyanın pek çok ülkesinde... Futbolu kirletenlerden hesap soruluyor. Yanlış yapanlar... Cezalandırılıyor.

Bizde ise... Geçmişte şike, teşvik, yasadışı bahis gibi olaylara bulaşmaktan yargılanan ve ceza alanlar oldu... Örneğin 2011'de.

Ama... Kimi FETÖ kumpasına kurban gitti... Kiminin suçu ise gerçekti.

Sonra... Her şey unutuldu. Yeşil sahadaki pislikler... Birikti de birikti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyonun kapağını açana kadar.

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Bochum skandalı

Almanya... Nisan 2011... Avrupa'da 50'nin üzerinde futbol maçında şike yapanların yargılandığı davada... Mahkeme cezaları açıkladı.

Almanya'da... Bochum skandalı diye anılır. Sanıkların içinde Türkler de var.

Bahis bürosu işleten Stefan R. 3 yıl 11 ay hapis. Tuna A. 3 yıl 8 ay... Nurettin G. 3 yıl hapis.

Savcı Andreas Bachman, sanıklar için şöyle dedi: "Futbolun düşmanları."

Ve şikeciler... Cezalarını çektiler.

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Hakem ve bahisçi

Almanya... Hakem Robert Hoyzer, Hırvat iş insanı ve bahis şirketinin başkanı Ante Sapina'dan 80 bin dolar aldığını itiraf etti... 2005.

Ante Sapina'nın, hakem Robert Hoyzer ile yaptığı işbirliği sonunda kazandığı para... 2 milyon dolar.

Savcının iddianamesi... 2004 Aralık ile 2005 Nisan arasındaki 23 maçta şike yapıldı.

Sanıklar... Elbette cezalandırıldılar.

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İngiltere

Maçlarda şike... 2 iş insanı ve bir futbolcu hapse mahkûm edildi... 2014.

Operasyonu, Ulusal Suçla Mücadele Birimi yürüttü. Dava... Birmingham Crown Mahkemesi'nde görüldü.

İş insanları Chann Sankaran ve Krisna Ganeshan... Rüşvet vermekten 5 yıl hapis. Eski futbolcu Michael Boateng... 16 ay hapis.

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Fransa

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, şike skandalına karışan Nimes kulübüne ceza verdi... Küme düşürdü... 2015.

Kulübün başkanı Jean-Marc Conrad... Ceza... 7 yıl sahalardan men.

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Ömür boyu hapis



Chen Xuyuan... Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı.

Ömür boyu hapis. Suçu... Rüşvet almak. Aldığı rüşvetin tutar... 11 milyon dolar.

Ayrıca... Mal varlığına el konuldu.

Yasadışı kazançlarının hazineye devrine karar verildi.

Chen Xuyuan, 2019'da federasyon başkanı olmuştu.

Tutuklandığı tarih 26 Mart 2023.

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Çin

Şike davası... Tam iki yıl sürdü... Ve mahkeme 2017'de kararını açıkladı.

60 kişiye ceza yağdı.

Süper ligden...

Hakem... Futbolcu... Menajer... Antrenör... Ceza alan çok.

2012 Kulüpler Dünya Kupası'nda maç yöneten hakem Lu Jun... 5.5 yıl hapis.

Ayrıca 3 hakeme daha... 3.5 yıl ile 6 yıl hapis cezası.

56 futbolcu... Antrenör... Menajer... Rüşvetten 7 yıla kadar hapis cezaları.

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Rusya

İçişleri Bakanlığı, dokuz futbol hakemi hakkında soruşturma başlattı... 2026.

Konu... Maç sonuçlarını etkilemek... Ve rüşvet.

Birinci lig hakemleri... Yegor Tegerov... Ivan Saraev... Vladislav Tselovalnikov... Ve diğerleri...

Savcı... Yedi yıl hapis cezası istedi.

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Brezilya

İnternet üzerinden bahis... Savcı Roberts Polo, olaya el koydu.

FIFA kokartlı hakem Edilson Pereira de Carvalho, gözaltına alındı.

İş insanı Nagib Fayat... İnternet üzerinden bahis... Gözaltına alınanlardan biri de o.

Her maç günü oynanan bahis, 87 bin 300 dolar ile 174 bin 600 dolar arasında.

Hakem Carvalho, her karşılaşmada yaklaşık 4 bin 366 dolar almış.

İş insanı ile hakem... Kimi zaman görüşmelerini stadyumda yapmışlar... Hakemlerin soyunma odasına.

Sonuç... Tutuklama.

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100 yıl önce

Futbolun beşiği... Bahis yasası var... Şike konusu, yasanın hile başlıklı bölümünde yer alıyor.

Yasaya göre... Şikenin cezası 2 yıla kadar hapis... 5 bin sterlin para cezası... Ve... Futboldan men.

İngiltere... Geçen yüzyılda da şikeyle sarsılmıştı.



1915... Manchester United-Liverpool maçı... Şike... Ev sahibi takımdan 3, konuk ekipten 4 oyuncu futboldan men cezası aldı.

1964... Bahis skandalı... Olaya karışan 4 futbolcu hapis cezası aldı.

Ve içinde bulunduğumuz yüzyıl... 2008... İkinci ligdeki Accrington Stanley ile Bury maçı... Şike... 5 futbolcuya para cezası... Ve uzun süre futboldan men.

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Hesap zamanı

İspanya... Şike... İddia oyunları... Kamuoyunda konuşulunca, yasa çıkarıldı... 2010.

Spor karşılaşmalarında şike... Teşvik... Ve benzeri suçlar... Hapis cezası... Para cezası... Spordan men cezası.

İtalya... 2 yıldan az olmamak üzere futboldan men... 25 bin eurodan az olmamak üzere para cezası.

Ayrıca... Şike ve benzeri olayları bilip de savcılığa haber vermeyenlere de ceza... En az 3 ay futboldan men... 15 bin euro para cezası.

Özetleyecek olursak...

Şike, yasadışı bahis ve benzeri olaylar, dünyanın her yerinde var.

Ama... Pislik, halının altına süpürülmüyor... İddialar aydınlatılıyor... Suçlulara ceza yağıyor.

Türkiye'de de... Hesap sorma zamanı... Kimsenin gözünün yaşına bakmadan.