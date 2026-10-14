Samandıra Belediye Başkanlığı... Ardından iki dönem Kartal Belediye Başkanlığı... Sonra iki dönem milletvekilliği.

Ve... 30 Mart 2014'ten bu yana, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı. Türkiye'de ilk ve tek.

Sordum... Bu işin, başarının, her seçimde sandıktan çıkmanın sırrı, formülü nedir?

Mehmet Sekmen'in yanıtı:

Bir... İşini seveceksin.

İki... Halka hizmet etmekten zevk alacaksın.

Üç... Her gün kendini yenileyeceksin.

Dört... İşi takip ve kontrol edeceksin.

Beş... Devletin malına el uzatmayacaksın.

Altı... Halka tepeden bakmayacaksın... Halktan kopmayacaksın.

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TEBRİKLER, TEŞEKKÜRLER

Çarşı pazar... Fiyat etiketleri... Belediye ekipleri sürekli kontrolde.

Başkan Mehmet Sekmen sık sık çarşıda... Denetimde.

Halk Pazarı var... Belediye açmış... Şehrin değişik yerlerinde... Piyasayı/fiyatları dengeliyor.

İnsanlar çarşıda, pazarda... Yolda... Çorbacıda... Çocukların arasında... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i görmekten memnunlar.

Başkanda... Kibir sıfır. Büyükle büyük... Çocukla çocuk.

Tebrik ve teşekkür ettik.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Sokaktaki insanlarla... Kahvede oturanlarla... Çorbacıdaki müşterilerle konuştuk... Terörsüz Türkiye sohbeti yaptık... Dün yazdık.

Aynı konuyu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le konuşmamak olmaz... Elbette konuştuk.

Mehmet Sekmen dedi ki:

Dadaşlar... Terörsüz Türkiye sürecinden çok memnun.

Bölge sakin... Huzurlu... Aklıselim hâkim.

Şehitler verdik... Mekânları cennet olsun... Aileleri başımızın tacı... Artık yeni şehit cenazesi gelmesin.

Şehit aileleri de... Gazilerimiz de... Herkes... Terörün arkasında emperyalist güçlerin olduğunu biliyor.

Başkanın odası kalabalık... Sohbetimizi onlar da dinliyorlar... İçlerinden biri, "40 yıldır çok acı çektik... Artık annelerin gözyaşları dinsin" diyor.

Diğeri: "Allah'a şükür huzur var... Böyle devam etsin... Terörsüz Türkiye projesini gündeme getirenlerden ve destek verenlerden Allah bin kere razı olsun."

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ŞEFFAFLIK... VE DÜRÜSTLÜK

Kentsel dönüşüm... Parklar... Alt-üst geçitler... Sanayi sitesi... Hayır çarşısı... Yatırımcı bir belediye.

Bütçede en büyük pay, yatırıma harcanıyor. Ve... Borçsuz bir belediye.

Ne vergi borcu var ne sigorta borcu... Personel maaşları zamanında ödeniyor.

Şehir temiz... Temizlik işçileri sabahın köründe işbaşında.

Sokakta, başıboş köpek yok.

Dilenci... Hayır, dilenci de yok.

Belediyede yolsuzluk... İhaleye fesat karıştırma... Rüşvet... Gözaltı... Mahkeme... Tutuklama... Erzurum'da, bunların hiçbiri yok. Başkan Mehmet Sekmen'in sloganı: "Şeffaflık ve dürüstlük."

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'HEMŞERİMİZ ADNAN MENDERES'

Atatürk, 1 Kasım 1937'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılış konuşmasında, "Doğu Anadolu'da bir üniversite kurulmalı" dedi. Sonra... 1 Kasım 1950... Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis'in yeni yasama yılı konuşmasında aynı konudan söz etti. "Doğu Anadolu'da bir üniversite."

Ve nihayet... 7 Haziran 1957... Erzurum Atatürk Üniversitesi kuruluş kanunu çıktı... 6990 Sayılı Kanun.

23 Temmuz 1957... Üniversitenin temelini Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes attılar.

Vefalı Erzurum... Kadir kıymet bilen dadaşlar... Adnan Menderes'i Erzurum'un fahri hemşerisi ilan ettiler... Belediye Meclisi oybirliğiyle karar aldı.

Sonrası bir kara sayfa...

Darbe... 27 Mayıs 1960... Darbeciler, Adnan Menderes'in fahri hemşeriliğini iptal ettiler.

Yıllar geçti aradan... Mehmet Sekmen, Erzurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı olunca... Belediye Meclisi'ni topladı:

- Arkadaşlar... Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in ruhuna Fatihalar gönderelim ve onun fahri hemşeriliğini bir kere daha kabul edelim.

Dualar... Gözyaşları... Alkışlar arasında... Menderes yeniden Erzurum'un fahri hemşerisi.

Fahri hemşerilik belgesi... Çerçevelenmiş... Mehmet Sekmen'in makam odasının duvarında.

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AVRUPA'NIN ENTRİKALARI

Birinci Meclis... Henüz Cumhuriyet kurulmamış... 3 Kasım 1922... Kürsüde Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Bey (Güneri) konuşuyor. Avrupa'nın entrikalarını anlatıyor. Ve sonra... Kelimesi kelimesine... TBMM tutanakları:

Öyle bir Türk yoktur ki, damadı veya yeğeni Kürt olmasın.

Veya öyle bir Kürt yoktur ki, damadı, yeğeni veya dayısı Türk olmasın.

Benim annem Kürt... Beni annemden nasıl ayırırsınız?

Avrupa'nın birtakım icatları... Efsaneleri... Entrikaları... Uydurmaları.

Ne Türk Kürt'süz, ne Kürt Türk'süz yaşayabilir.

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YARIN... ÖTEKİ TÜRKİYE

Ankara'nın gündemi... İstanbul'un, İzmir'in gündemi... Ve Doğu'nun gündemi... Gündemler arasında büyük fark var. Buralarda ne trol birlikleri var... Ne sosyal medya kirliliği... Ne de yalanlı dolanlı, iftiralı, belden aşağı siyaset.

Yarın... Erzurum'dan son notlar.