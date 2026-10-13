Dadaşlar diyarı... Yiğidin harman olduğu coğrafya... Cumhuriyet Caddesi... Taş mağazalar... Bakırcılar Çarşısı... Rüstem Paşa Kervansarayı... Herkesin dilinde fon skandalı.

Yakutiye... Aziziye... Pasinler... Tortum... Narman... Fon soygunu konuşuluyor.

Musalla Caddesi... Şehir merkezinde... Kalabalık... Lokantacı, taksici, berber, bakkal... Öğretmen, emekli, kahveci... Sıcak gündem fon rezaleti.

Dadaş... Şeffaflık istiyor. Dadaş... Fon işine bulaşanların, kim olursa olsun, cezalandırılmasını bekliyor.

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LOKANTA VE GÜNDEM

Tarihi Paçacı Sülfettin Usta... Şehrin en popüler mekânlarından.

Lokantayı dede açmış... Sülfettin Barkın... 1960. Oğul ikinci kuşak... Emrullah. Ve torun. Üçüncü kuşak... Taha.

Sabah... Gün doğarken müşteri gelmeye başlıyor.

Saat 08.00 suları... Cengiz Durular dostumuzla birlikte uğradık... Boş masa yok.

Paça çorbasının coğrafi işaret belgesi bile alınmış... Lokantanın duvarında asılı.

Dadaşlarla sohbet... Hatır sorduk... Dinledik.

Terörsüz Türkiye projesi... Destek büyük.

Beklenti... Ekonominin düzelmesi... Emekli maaşlarının artması.

Fon olayı... Herkesin kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'te... Kimsenin gözünün yaşına bakılmasın.

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ERZURUMLU... İŞTE BU

Cumhuriyet Caddesi... Erzurum Semaver Çay Evi... Mekânın sahibi Ercan Tekmanlı bizi durdurdu:

- Çayımı içmeden gitmeyin.

Mekân oldukça büyük. Kapının önünde bir pankart... Bayraklı: "Şehit ailelerinden ücret alınmaz... Onların parası kanla ödendi."

Camide... Şehitler için mevlit okunmuş... Mevlitten çıkanlar, Ercan Tekmanlı'nın çay evinde... Sohbet ediyorlar... Çay, kahve içiyorlar.

Tekmanlı... Para almıyor... Zira "hesap kanla ödendi".

- Ercan... Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun?

- Kan akmasın... Kimse ölmesin... Anneler ağlamasın... Çocuklar yetim kalmasın... Terörsüz Türkiye hepimizin rüyası.

Unutmadan... Çay 20 lira.

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GÖZLEM

Paşalar Caddesi... Kongre Caddesi... Prof. Dr. Yusuf Tekin Caddesi... Saray Bosna Caddesi... Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi... Dolaşıyoruz... Gözlem:

CHP... Yeni Parti... Karşılıklı suçlamalar... Erzurumlu, "Bölünmek iyi değildir... Kavga etmesinler" diyor.

Milliyetçi/ muhafazakâr damar güçlü... Terörsüz Türkiye projesine destek yüksek.

Kış kapıya dayanmış... Kış alışverişi yoğun.

Atatürk Üniversitesi... 65 bin öğrenci... Erzurum Teknik Üniversitesi... 5 bin öğrenci... Üniversite ekonomisi... Piyasaya can suyu...

İyi ki üniversite var... Ev, öğrenci yurdu, lokanta, kafe... Kebapçı dedi ki:

- Keşke 100 bin öğrenci olsa... Piyasa daha da canlanır.

Seçim... Siyaset... Halkın gündeminin ilk sıralarında yok... İlk sıra ekmek davası.

Yardımlaşma... "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" felsefesi yaygın.

Vali... Belediye başkanı... Yargı... Emniyet... Uyum içinde... Ortak akıl yükselen değer.

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DUVAR YAZISI

Tarihi Paçacı Sülfettin Usta'da... Bir duvar yazısı:

"Bir işi bilen yapar...

Az bilen akıl verir...

Bilmeyen eleştirir...

Yapamayan çamur atar."

Biz duvar yazısına bakarken... Dadaşın biri laf attı:

"Yavuz Abi... Siyasette de öyle değil mi?"

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DOĞU'NUN SINIR TAŞI ERZURUM'UN DADAŞI

Otelde... Lokantada... Markette... Berberde... Olmazsa olmaz, duvarlarda şanlı bayrak... Atatürk fotoğrafı.

Bazı yerlerde... Bir değil birkaç bayrak asılı.

Erzurum... Atatürk'ün kurtuluş ateşini yaktığı... Kongre topladığı şehir... 23 Temmuz-7 Ağustos 1919.

Erzurum... Kongrede, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararının alındığı şehir.

Boşuna söylememişler... "Doğu'nun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı."

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SİYASET... İŞTE BUDUR

Siyaset... Görüş ayrılığı... Parti değiştirmek... Yeni parti kurmak... Üslup... Ve bir dadaş hikâyesi... Ders gibi.

1969 seçimleri... Rasim Cinisli, Erzurum'dan milletvekili seçildi... Adalet Partisi.

1971... Partide iç çekişme... Büyük kopuş... 41'ler olayı... Ferruh Bozbeyli, Sadettin Bilgiç, Faruk Sükan gibi simler... İçlerinde Rasim Cinisli de vardı... Parti kurdular: Demokratik Parti.

1973... Demokratik Parti seçime girdi... 45 milletvekili çıkardı... İçlerinden biri de Rasim Cinisli.

Sonra... Demokratik Parti dağıldı... Birkaçı hariç, herkes yuvaya döndü... Rasim Cinisli dâhil.

Dönenler... Elbette, gidilecek ilk seçimde... Adalet Partisi'nden aday olmak istediler... İstemeyen tek kişi... Rasim Cinisli.

Yakından tanırız... Adalet Partisi'nden ayrılırken... Ve Demokratik Parti milletvekili iken... Eski partisi hakkında, Süleyman Demirel aleyhinde tek yakışıksız söz etmedi.

1977 seçimleri... Erzurum'da ilçe ilçe dolaştı... Ve dedi ki: "Adalet Partisi yuvadır... Oy verin... Ama ben aday değilim... Hakkınızı helal edin."

İsteseydi... Milletvekilliği garantiydi.

Tertemiz bir isim... Allah, sağlıklı ömür versin... Herkesin gönlünde.

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MAHALLEBAŞI

Metropol ilçe Yakutiye'de, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölge.

Kalabalık... Sönmez Gıda... Yelken Market... Aktaş Çay Evi... Esen Döner... Öğren Çay Evi... Çeliker Lokantası... Usta Pidecim... Köşem Lokantası...

Çay evi... O kadar çok ki.

Emekliler... Hınıs, Karayazı, Tekman, Karaçoban gibi ilçelerden günübirlik gelenler... Mahallebaşı sakinleri.

Çay bahane, sohbet şahane.

Erzurumlu ne diyor?

Biri, "Terörsüz Türkiye... İsterik" diyor.

Diğeri... "Barışmak isterik... Helalleşmek isterik... Huzur isterik."

Öteki... "Asker ölmesin... Kimse ölmesin... Anneler ağlamasın."

Zeki Özel... Zahir İnce... Hayrettin Gökşen... "Terörsüz Türkiye süreci uzamasın... CHP de, Yeni Parti de destek versin" diyorlar. Zeki Özel'in... Ankara'dan bir isteği var: "Yaşlılık maaşı alıyorum... 7 bin lira... Reis maaşımı artırsın... 15 bin lira yapsın."

Anadolu insanı... Anadolu irfanı... Kime selam versek, lokantayı işaret ediyor: "Yemeğimizi yemez misiniz? Yerseniz bizi sevindirirsiniz."

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YARIN... BELEDİYE MODELİ

Kurtuluş Savaşı'nın, ulusal direnişin sembol ismi Nene Hatun'un memleketi Erzurum'dan yazacaklarımız bitmedi.

Yarın... Yine dadaşlarla birlikteyiz.

Ve... Belediyecilik nedir, ne değildir? Erzurum modelini anlatacağız.