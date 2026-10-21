Gümrük Hanı... Halil Usta'nın Yeri... Ciğer Kuşbaşı Salonu... Çay bahçesi... Dönerci Yusuf Usta... Kuzu Ciğercisi İsmail Usta... Kalabalık... Sohbet ettik... Dinledik.

Kapaklı Pasajı... Haşimiye Meydanı... Muhtarlıklar... Kahvehaneler... Kamuoyunun nabzının attığı yerler... Dolaştık.

Türk... Kürt... Arap... Esnaf... Gazeteci... Çay içtik... Birlikte gezdik.

İsimli, fotoğraflı ve yorumsuz Şanlıurfa notları.

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HELALLEŞME ZAMANI

Resul Yılmaz... Kürt... Eski Siverek Belediye Başkanı.

"Terörsüz Türkiye... Tek kelimeyle olumlu" diyerek söze başladı:

Silahlar susuyor... Anneler ağlamıyor... Kötü olur mu?

Anket yapılsa yüzde 85-90 destek çıkar.

1980'li yıllar... PKK'nın alan hâkimiyetine yönelik ilk eylemleri buralarda yaşandı... Siverek'te... Hilvan'da.

İnsanlar yoruldu... Bölge yoruldu... Türkiye yoruldu... Halk barış istiyor... Helalleşmek, kucaklaşmak istiyor... Şimdi tam zamanı.

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FİTNE... FESAT... VE DIŞ GÜÇLER

Fuat Doney... Baharat... Yöresel gıda... Hanlar bölgesinde... Akarbaşı civarında.

"Nesin?" diye takıldık... Türk mü, Kürt mü, Arap mı?

Gülmeye başladı:

- Ninem Kürt... Dedem Arap... Annem Kürt... Babam Arap... Ben melezim... Ne olduğumu ben de bilmiyorum.

Kürtçesi az... Arapçası da.

- Fuat hâlin nicedir? Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun? Müşteriler neler söylüyor?

Söz Fuat Doney'de:

Çok şükür geçinip gidiyoruz.

Terörsüz Türkiye... Hepimizin özlemi.

Bu topraklarda farklı görüşler var... Doğaldır... Ama fitne fesat odakları mevcut... Birlik ve beraberliğimizi bozan dış güçler bizi birbirimize düşürdü.

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ŞEHRİN İMAJI

Reşat Uzun... Yılların gazetecisi... Şimdi bürokrat... Belediye görevlisi.

İlk sözü... "Terörsüz Türkiye... Bir devlet ve millet projesi... Arkasında devlet var... Millet var."

Ve... Devam etti:

Şanlıurfa çok acı çekti... Terör nedeniyle çok göç verdi.

1990'lı yıllarda gazeteciler olarak bir karar aldık... Şehrin imajı bozulmasın diye, şehit haberlerini yazmadık... Terör şehri diye anılmak istemedik.

Anneler ağlamasın... Ekonomi canlansın.

Sokak... İlçeler... Herkes... Terörsüz Türkiye'den memnun... Destek yüzde 80'in üzerinde.

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BARIŞ, HUZUR, GÜVENLİK, KARDEŞLİK

İbrahim Halil... Gümrük Hanı'nın eskilerinden... 40 yıllık esnaf... Kürt... Yerel kıyafetler satıyor.

Sözler... Çarşıda herkesten dinlediklerimizin fotokopisi gibi:

Hepimiz Türk bayrağının altındayız.

Babalarımız... Dedelerimiz Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda birlikte mücadele ettiler... Şehit düştüler... Koyun koyuna yatıyorlar.

Bütün isteğimiz barış, huzur, güvenlik, kardeşlik.

Terörsüz Türkiye ile ekonomi de canlanacak.

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ÇİĞ KÖFTECİ

Halil Şeker... İlle de çiğ köfte ikram edecek... Teşekkür ettik.

Cep telefonunu verdi... "Canınız ne zaman çiğ köfte çekerse, bir telefonunuz yeter... Nerede olsanız yetiştiririm."

- Halil... Türk, Kürt, Arap... Hangisisin?

- Babam Kürt... Annem Arap... Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Urfalı Halil'im.

Sonra... "Bir dakika" dedi:

- Önce size bir türkü söyleyeyim... Göreceksiniz sesim güzeldir.

Ve başladı:

"Ağam olasan Ömer... Paşam olasan Ömer... Yetim kalasan Ömer... Benim olasan Ömer.''

Duyan gelmeye başladı... Etrafımız kalabalıklaştı.

Türkü bitti... Halil, konuşmaya devam etti:

Türk, Arap, Kürt aynı türküleri söylüyoruz... Birlikte halay çekiyoruz.

Allah, bu memlekete her şeyi vermiş, kıymetini bilelim.

Münafıklar... Yabancılar... Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenler... Nifak çıkardılar... Kardeşi kardeşe düşman ettiler.

Barış gibisi, kardeşlik gibisi var mı? Terörsüz Türkiye'nin sözü bile, görüyorsunuz Urfa'yı nasıl canlandırdı.

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ALLAH RAZI OLSUN

Celal Çiftçi... Kürt... Canbeyli aşiretinden.

35 yıllık gazeteci... Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı.

Kahvaltıda beraberdik... Şehri birlikte gezdik.

İlk sözü:

"Terörsüz Türkiye... 100 yılın en büyük projelerinden biri."

Ve... Devam etti:

Terörsüz Türkiye ile Güneydoğu her anlamda büyük sıçrama yapacak... Sahillere gidenlerin çoğu Doğu'ya, Güneydoğu'da gelmeye başlayacak.

Senelerdir boşu boşuna kan dökülüyor.

Terör olmasaydı, Türkiye dünyanın süper güçleri arasındaydı.

Türkiye süper güç olmasın diye fitne çıkardılar... Bizi birbirimize düşürdüler... Bu işin arkasında dış güçler var... Bunu artık herkes gördü.

Barış kutsaldır... Kıymetlidir... Barışa susadık.

Kan davası sona erdi... Artık Türkiye'nin batısında yaşayanlar buraya farklı gözle bakmayacaklar... Biz de onlara farklı gözle bakmayacağız.

Camilerde terörsüz Türkiye için dualar ediliyor... Emeği geçenlerden, destek verenlerden Allah bin kere razı olsun.

***

ESNAF... SİYASET MÜHENDİSİ

Mehmet Ali Karaaslan... Kürt... Şanlıurfa merkezden.

58 yaşında... 1991'den bu yana esnaf.

Sohbet edeceğiz ama... Bir şartı var:

- Çay mı içersiniz, kahve mi? İsterseniz mırra da var... Ciğer dürümü sever misiniz?

- Teşekkürler.

Mehmet Ali'yi dinleyelim:

Terörsüz Türkiye, meyvesini vermeye başladı... TEKNOFEST geldi, bütün Türkiye Urfa'ya yağdı.

Urfa, üç bayramdır kalabalık... Gelen, bir daha geliyor... Gelen, alışveriş yapıyor... Terörsüz Türkiye bereketi.

Bu bölgeye gelip de beğenmeyen yok... Batı'da yaşayan insanlarımızın çoğu Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu'yu bilmiyor.

Televizyonu izliyorum, herkes siyaset konuşuyor... CHP ile Yeni Parti birbirlerini yok etmeye çalışıyorlar.

Urfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da... Bu coğrafyada... Eskiden MHP yok gibiydi... Şimdi karşılığı var.

Siyasette günü dolan gider... Ama... İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri.

Adnan Menderes'i görmedim ama seviyorum... Ülkeye hizmeti geçenlere teşekkür etmesini bilmemiz lazım.

Pahalılık var, doğru... Ama huzur da var, geç saate kadar dükkânımız açık... Şükretmesini bileceksin.

Urfa'yı gezin, şunu göreceksiniz... Apartmanın 12 dairesi var... Kapının önündeki araç sayısı ise 13.