Balıklıgöl... Gümrük Hanı... Bakırcılar Çarşısı... AVM'ler... Harran, Siverek, Viranşehir... Her yerde, herkesin konuştuğu konu fon skandalı... Fon soygunu.

Herkesin dilinde isimler dolaşıyor.

Fon işine bulaşan... Fon soruşturmasında adı geçen Şanlıurfalı isimler... Hayli çok.

Ve... Herkesin beklentisi: "Hesap sorulsun... Ucu nereye ve kime/kimlere uzanıyorsa bulunsun... Kimsenin gözünün yaşına bakılmasın."

Gümrük Hanı... Çay bahçesi... Arkadaşlarla sohbet ediyorduk.

Yanımıza, esnaftan biri geldi... Dedi ki: "Köroğlu kanunu uygulansın."

Herkes merak etti... Sordum... Köroğlu kanunu da neyin nesi?

Yanıt... Kelimesi kelimesine: "Fon soyguncusunun nesi varsa... Parası, evi, arabası, arsası, tarlası... Alınsın... Soyguncunun serveti, fon mağdurlarına dağıtılsın... İşte Köroğlu kanunu bu."

Dinleyenlerden ses yükseldi:

- Vallahi çok doğru.

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AL SANA CANLI YAYIN

Anket yapanlar... Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da halka sorsalar.

Televizyon programcıları... Diyarbakır Ulu Cami önündeki meydanda... Şanlıurfa Gümrük Hanı çay bahçesinde canlı yayın yapsalar.

Görecekler ki:

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin halkta karşılığı var.

Sokaktaki insan, karanlıkların aydınlatılmasını istiyor... Faili meçhul cinayetleri işleyenler ortaya çıkarılsın.

Yolsuzluk yapanın yaptığı yanına kâr kalmasın... Fon yolsuzluğu... Belediye yolsuzluğu... Yolsuzluğun her türlüsü...

Hani bir söz var: "Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur."

Rüşvet alana, soygun yapana, devletin kasasına el uzatanlara beddua ediliyor: "Gözleri kör olsun... Hesap sorulsun... Fitil fitil burunlarından getirilsin."

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SİYASET 2026

Genel seçim... 14 Mayıs 2023... AK Parti, yüzde 43.01 oy aldı... 8 milletvekili çıkardı.

DEM Parti... Yüzde 24.85 oy, 4 milletvekili.

MHP... Yüzde 9.44 oy, 1 milletvekili.

CHP... Yüzde 8.05 oy, 1 milletvekili.

Bu pazar günü seçim olsa... Oylar nasıl dağılır? Gözlemimiz:

İlk iki parti yine aynı... AK Parti ile DEM.

AK Parti'nin alacağı oy, göstereceği adaylara bağlı... Halk arasında, "2023'te aday hatası yapıldı" diye konuşuluyor.

MHP... Oyunu artırır... Parti binasının bayraklarla süslenmiş fotoğrafından belli... Terörsüz Türkiye projesi dopingi.

CHP-Yeni Parti konusuna gelince... Kafalar karışık.

Milletvekili Mahmut Tanal, Yeni Parti'ye geçti. İl Başkanı Ferhat Karadağ, CHP'de kaldı.

Meclis'teki terörsüz Türkiye oylamasında, Kürt kökenli Mahmut Tanal ret oyu kullandı. Kafa karışıklığı doğal.

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İLGİNÇ BİR KONU

Bazı araçlar var... Fiyatı 20 milyon lira... 30 milyon lira.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bir değil, birkaç kişiden dinledik... Son zamanlarda... Özellikle fon skandalından sonra bu araçlarla ilgili sipariş iptalleri başlamış.

Lokantada... Sıra gecesinde... Çarşıda... Bunları konuşan çok. İlginç... Paylaşmak istedik.

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KARARSIZ SEÇMEN... GAZ SIKIŞMASI

Erzurum'da... Sonra Şanlıurfa'da... Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde, ilçelerinde dikkatimizi çekti...

Kararsız seçmen kesimi mevcut... Yüzde 25'in üzerinde gibi. Nedenini sorduk... Değişik yanıtlar aldık. Ama... Yanıtlardan biri, diğerlerinden farklı.

Gazeteci arkadaşımız Celal Çiftçi ve diğer dostlarla Balıklıgöl çevresindeydik... Geziyor, halkla sohbet ediyorduk.

Bir doktor... Batman'dan Şanlıurfa'ya gelmiş... Gezmeye... Ailesiyle birlikte... Dedi ki: "Gaz sıkışması var... Terörsüz Türkiye... Ekonomi... Yolsuzlukların üzerine gidilmesi, gaz sıkışmasını giderir."

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SIĞINMACI... GERİ DÖNÜYOR

Şanlıurfa'da, Suriyeli sığınmacı sayısında azalma var... Hem de önemli sayıda.

Bir ara... Sığınmacı sayısı 450 bini aşmıştı.

Nereye gitseniz Suriyeli vardı... Çarşıda... Sokakta... Parklarda.

Şimdi... Yine sığınmacı var ama... Birkaç yıl önceki yoğunlukta değil.

200 binin altına inmiş. Ve gün geçtikçe de azalıyor.

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GENÇ NÜFUS

Merkez... İlçeler... Çocuk bahçesi gibi.

Nüfusu 2 milyonun üzerindeki şehirde yaş ortalaması 21.8.

Genç nüfusun en çok olduğu şehirlerden.

İlkokul... Ortaokul... Ve lise öğrencilerinin sayısı... 700 bin. 700 bin öğrenci demek... Batman'ın nüfusundan fazla demek.

Adıyaman'dan... Elazığ'dan fazla demek.

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ŞANLIURFA MODELİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı kutladık. Okullardaki devamsızlık sorununu çözmek için gösterdiği gayret ve uyguladığı yöntem için. Devamsızlık yapan öğrenci sayısı 50 bine yaklaşmıştı... 49 bin 500.

Takip... Diyalog... Öğüt yeterli olmayınca... Vali Şıldak, yasanın verdiği bir yetkiyi kullandı: "Çocuğunu okula göndermeyen aileye para cezası."

Rakam önemli değil... Ama adı ceza.

1400 aileye ceza yazılınca... Bir anda 30 bin aile, çocuğunu okula göndermeye başladı.

Her gün... Okula devam daha da artıyor.

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YÜKSELEN ŞEHİR

Peygamberler şehri... Müze şehir... Sinema filmlerinin, televizyon dizilerinin çekildiği şehir.

Nereye baksanız tarihten izler.

Milat öncesine uzanan bir derinlik... Sümerler... Babiller... Persler... İskender... Edessa Krallığı... Roma... Bizans.

Balıklıgöl... Şanlıurfalı çocuk... Gönüllü turist rehberi... Şanlıurfa'da yaşayan peygamberleri sayıyor.

Hazreti Âdem... Hazreti İbrahim... Hazreti Yakup... Hazreti Eyüp... Hazreti Musa... Hazreti Şuayp... Hazreti Lut... Hazreti İshak... 12 peygamber.

Turizm polisi deseniz var.

Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi yapılıyor... Muhteşem bir eser... Tebrikler Vali Hasan Şıldak.

Akşamları... Pek çok otelde ve konakta, sıra gecesi.

Şanlıurfalı sanatçıların türküleri... İbrahim Tatlıses'ten... Müslüm Gürses, Mahmut Tuncer, Kazancı Bedih, Nuri Sesigüzel'den.

Pek çok film burada çekildi... Züğürt Ağa... Eşkıya... Yol... Ferman... Kan... İki Dil Bir Bavul.

Ve TV dizileri... Karagül... Hercai... Küçük Ağa... Yersiz Yurtsuz... Karayılan... Halef-Köklerin Çağrısı, hâlâ çekimi devam ediyor.

Şanlıurfa... Huzur içinde... Temiz... Türkiye'nin yükselen şehirlerinden.