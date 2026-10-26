Ankara'da mutlu bir gün var... 18 Kasım Çarşamba... Saat 18.30'da kokteyl... 19.30'da nikah.

Nihan Elif ile Mehmet evleniyorlar.

Aileleri... Ayşe-Yusuf Tekin... Ve Saniye- Osman Kılıç... Siyasi parti liderlerini bu mutlu günlerinde aralarında görmek istiyorlar.

Milli Eğitim Bakanı Profesör Yusuf Tekin'e takıldım:

- Kız vermek zordur... Hele de baba için.

Dedi ki:

- Hem de nasıl.

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ÖZGÜR ÖZEL'E DAVETİYE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi... Ve ziyaretine gitti.

Nikah davetiyesini verdi.

Kılıçdaroğlu... Memnun oldu... Nikahta bulunacağını söyledi.

Prof. Yusuf Tekin'e sordum:

- Ya Özgür Özel... Yeni Parti... Ana muhalefet partisi lideri... Davet edecek misiniz?

- Elbette onu da davet edeceğim... Randevu isteyeceğim... Davetiyeyi bizzat götüreceğim.

- Diğer siyasi parti liderleri...

- Tabii ki... Hepsinden randevu istiyorum... Saadet Partisi Genel Başkanı sayın Mahmut Arıkan ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı sayın Mustafa Destici randevu verdiler... Gittim... Nikaha davet ettim... Geleceklerini söylediler.

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"ÖNEMLİ OLAN İNSANLIK"

Tebrikler sayın Yusuf Tekin... Siyaset çok gergin... Fon şeytanları... Yalan, dolan, iftira, hakaret... Kara para... Yüksek tansiyon... Gözaltılar... Tutuklamalar... Böyle bir ortamda bütün liderleri nikaha davet etmeniz çok güzel... Kasım ortasında bir ilkbahar rüzgârı gibi.

Milli Eğitim Bakanı, "Teşekkür ederim... Sizi de bekliyorum" dedi.

Ve devam etti:

Siyaset bu... Kemal Bey'e (Kılıçdaroğlu) söyledim... Birbirimizi eleştirebiliriz... Doğaldır... Ama insan olarak birbirimize saygı göstereceğiz... Selam vereceğiz.

Siyaset ayrı, insanlık ve medeni ilişkiler ayrı.

Önemli olan insanlık.

Siyaset, insanlığın önüne geçmemeli.

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NİKAH ŞAHİTLERİ

Ankara'da... ATO Congresium'da kıyılacak nikahın şahitleri... Kimler olacak?

Bakan Yusuf Tekin, "O gün, orada bulunacak davetlilere göre" dedi:

- Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ettim... Meclis Başkanımız Numan Bey'i de... Nikah şahitleri, nikah günü şeref verecek davetlilere göre belli olacak.

Dileğimiz;

Nikah fotoğrafı, gergin siyasete bir diyalog/yumuşama/ normalleşme esintisi getirir.

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BEN ORADAYDIM

Zaman tüneli... Profesör Erdal İnönü, ana muhalefet partisi (SHP) genel başkanıydı.

Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyunca... İnönü sert çıkmıştı:

- Özal'ın Cumhurbaşkanlığı meşru olmaz... Seçilirse elini sıkmayacağım.

Ve... Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçildi.

Anıtkabir... Tören... Devlet protokolü orada. Cumhurbaşkanı Özal, makam aracından indi... Başbakan'ın, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın elini sıktı. Sırada... Ana muhalefet lideri İnönü vardı.

Özal elini uzattı... Tebessüm ederek:

- Sayın İnönü... Elimi sıkmayacağınızı sanıyorlar... Gazeteciler, televizyoncular o sahneyi görüntülemek için bekliyorlar.

Prof. İnönü... Yüzünde tebessüm... Özal'a elini uzattı.

Tokalaştılar... Uzun, uzun.

Türkiye memnun oldu... Kazanan siyaset kurumu oldu.

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KARAOĞLAN NEZAKETİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük çekişme... 1972... Bülent Ecevit fırtınası... Kurultay.

Genel Başkan İsmet İnönü yenilgiye uğradı.

Salondan ayrılırken... Bülent Ecevit, onu aracına kadar uğurladı.

İnönü... Teşekkür etti... Ecevit'in elini sıkmak istedi.

Bülent Ecevit... İnönü'nün elini tuttu... Ve öptü:

- Paşam! Siz partinin temel direğisiniz.

O sahnenin pek çok tanığı bugün hayatta.

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SİYASET... İŞTE BÖYLE BİR ŞEY

Askeri darbe... 12 Eylül 1980... Demokrasi askıda. Darbenin lideri Kenan Evren'in eşi hastaydı... Vefat etti... 3 Mart 1982. Cenaze namazı... Hacıbayram Camii... 5 Mart 1982.

Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit, Hacıbayram'da... Kenan Evren'e başsağlığı dilediler.

Bir süre sonra... Bülent Ecevit hapse girdi... Ulucanlar Cezaevi. Ve... 1983... Süleyman Demirel sürgüne gönderildi... Zincirbozan.

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UNUTULMAYAN SAHNE

Kıbrıs davası... Başbakan Adnan Menderes Londra'ya uçtu... 17 Şubat 1959.

Yoğun sis... Londra yakınlarında uçak ormana düştü. 14 kişi öldü... 11 kişi yaralandı. Menderes... Yaralananlar arkasındaydı. Londra'da tedavi...

İstanbul'da istirahat... Ve trenle Ankara'ya geldi... 28 Şubat 1959. Ankara Garı'nda, Başbakan Menderes'i karşılayanların başında... Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü vardı.

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ERBAKAN DEMİŞTİ Kİ

Milli Nizam Partisi... Milli Selamet Partisi... Refah Partisi... Yıllarca genel başkanlık yaptı.

Siyasetin en gergin olduğu dönemlerde... En ağır eleştirileri yaparken bile... Nazikti... Saygılıydı. Bir sözü var... Çerçeveletip... Duvara asılmalı:

"Siyasette nezaket, millete saygı demektir."

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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kitap... NTV yayınları.... "Hepsi gerçek." John Lloyd... 2014.

Kitaptan bir alıntı... Paylaşmanın tam zamanı:

"Karıncalar, birbirinin yanından geçerken başları ile selamlaşırlar."

Karıncalar bile selamlaşırken... Sıkılı yumruklarla siyaset yapmak neden?