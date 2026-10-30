Anadolu Ajansı Haber Ödülleri... Tören, Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref salonundaydı... Jüri üyesiydim.

Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü:

Sare Aydın... "Tanıdık bir yaşam, çalınmış bir anlatı."

En İyi Yeni Medya Haber Ödülü:

Zeynep Rana Çetin... "Gazze'nin beyaz önlüklü direnişçisi."

Ödülü alan iki gazeteci de Gazze'yi... Yaşanan dramı... Çekilen acıları gündeme getirdi.

Törende TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz konuşma yaptı.

Üçü de Gazze'de yaşanan savaştan... Dehşetten... Soykırımdan... Öldürülen gazetecilerden... Türkiye'nin desteğinden söz etti.

Salon kalabalıktı.

Gözlem: Konu Gazze ise herkes hassas... Herkes İsrail'e öfkeli... Herkes Gazze'nin yanında... Gazze denilince, akan sular duruyor.

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ŞEREF TABLOSU

Türk Dil Kurumu Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü:

Ayşe Şimşek... TRT Haber... "Türk kültür tarihine bir ışık: Saraycık Testisi'nde Kutadgu Bilig izleri."

En İyi Televizyon Haberi Ödülü:

Abdullah Tekin-Mertcan Öztürk... Habertürk TV... "Sessiz işgal Chabad."

Parlamento Özel Ödülü:

Ali Ekeyılmaz... SABAH Gazetesi.

En İyi Yazılı Basın Haber Ödülü:

Çiğdem Yılmaz... Milliyet Gazetesi... "4 taksitle tetikçi."

Yılın Haber Ödülü:

Erdoğan Yapık... SABAH Gazetesi... "Mattia Ahmet Minguzzi."

Ödül alanları kutluyoruz.

Anadolu Ajansı... 106 yıl önce, 6 Nisan 1920'de kurulan ve Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran kurum... Böyle ödüller vermesi çok önemli... Ve sevindirici.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş... Bu anlamlı törene Meclis'in şeref salonunu tahsis ediyor.

Törene katılıyor... Konuşuyor... Ödül veriyor... Saygın ve övgüye değer bir davranış... Kendisine yakışanı yapıyor.

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JÜRİ

Meşhur sözdür: "Marifet iltifata tabidir."

Marifetin... Başarının ödüllendirilmesi, motivasyonu yükseltir... Verimliliği artırır... İnsanları teşvik eder.

Burada... İşin en zor yanı... Kimlere iltifat edileceği ve ödül verileceğidir.

Görev... Jüriye düşüyor.

Zor... Gerçekten de çok zor.

Yarışmaya katılan haberler... Hepsi de emek ürünü... Övgüye değer... Ama, seçim yapacaksınız... Kolay mı? Defalarca toplandık... Konuştuk... Kılı kırk yarmaya çalıştık.

Jürideki arkadaşlarımızı da tanıtmalıyız:

Yusuf Özhan... Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni.

Fadime Özkan... Star Gazetesi Ankara Temsilcisi.

Fatih Keskin... Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı.

Hande Fırat... Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi.

Özay Şendir... Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni.

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VE... ÇİN ÖDÜLLERİ

Gezenler... Çin'le ilgili gözlemler... Haberler... Fotoğraf... Çayın hikâyesi... Bu akşam ödül töreni var.

Ankara'da... Çin Büyükelçiliği'nde. "Çin ile tanıştım" başlıklı haber yarışmasına katılım çok.

Ama... Haberleri tek tek okumak... Fotoğraflara bakmak... Ve aralarında seçim yapmak... Hiç de kolay değil.

Rica edildi... Kıramadım... Burada da jüri üyesiyim.

Akşam, kazananları tebrik edeceğim.

Yeri gelmişken... Çin büyükelçisi Jiang Xuebin çok gayretli... Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapıyor.

Geziyor... Kurumları ziyaret ediyor... Üst düzey yöneticilerle konuşuyor.

Çin'den, özellikle de kültür turizmi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı giderek artıyor... Bu yıl 500 bini geçiyor.

Unutmadan... Yolsuzlukla mücadele konusunda Çin, dünyanın en sert ülkelerinden...

Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor...

Konumu, görevi ne olursa olsun. Ömür boyu hapis cezası alan yönetici o kadar çok ki.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Meclis'teki ödül akşamında Hüseyin Yayman da vardı... Hatay Milletvekili... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı... Terörsüz Türkiye komisyonu üyesi... İmralı'ya giden isimlerden.

Tören öncesinde... Ve sonrasında konuştuk.

Süreci sordum... "Nasıl gidiyor?" diye.

Hüseyin Yayman... Akademisyen.

Akademi dünyasının da süreçte devreye girdiğini söyledi... Üniversitelerde konferans verildiğinden söz etti.

Sevindirici. Kendisi de Hatay'da, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde bir konferans vermiş.

"İlgi nasıldı?" diye sordum.

"Yoğundu" dedi:

- Sokaktaki insan da, akademi dünyası da, üniversite öğrencisi de süreçle çok ilgili.

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KONFERANS

Hatay'da... Çarşıda, pazarda... İskenderun, Kırıkhan, Defne, Reyhanlı, Samandağ'da... Mustafa Kemal Üniversitesi'nde... Hüseyin Yayman'a ne soruluyor?

Yayman'ın yanıtı:

"Sorudan ziyade ısrarlı bir talep geliyor... Süreç uzamasın."

Israrlı talep karşısında Hüseyin Yayman neler söylüyor?

İşte söylediklerinden satırbaşları:

Terörsüz Türkiye, bir devlet ve millet projesi... Ülkenin demokratikleşme, kalkınma, büyüme, dünya ile yarışma meselesi.

Türkiye, terörle mücadele için 2.3 trilyon dolar harcadı.

Böyle bir para, terörle mücadeleye harcanmasaydı, bugün Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 30 bin dolar olacaktı.

Bu konu 50 yıldır ülke gündeminde... Şimdi şartlar uygun... Çözüme en yakın noktadayız.

Terörsüz Türkiye projesinin 3 mimarı var... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Sayın Devlet Bahçeli... Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Türkiye, düne göre daha güçlü... Kimse şüphe etmesin, yarın çok daha güçlü olacak.