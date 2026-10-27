Dünya, kaynayan kazan... Çevremiz ateş çemberi... Avrupa'da öğrenci olayları... Yağmalar... İsrail'in devam eden saldırıları... ABD-İran savaşı... Hürmüz krizi... Rusya-Ukrayna savaşı... Hangi birini sayalım.

Böyle bir ortamda... İçe kapandık.

Kısır siyasi çekişmeler... Fon şeytanları... Yolsuzluklar... Kara para ve mal varlığı aklamaları... Berlinİstanbul hattı... Konuşulan rakamlar, milyar eurolar.

25 Ekim Pazar... Dostlarla sohbet... Siyasetçi... Akademisyen... Doktor... İş insanı... Emekli vali... Konuşulan konu... Dünya ve Türkiye.

Cemil Çiçek... Yılların siyasetçisi... Sordum:

"Ne diyorsunuz?"

Bugün yazımız, Cemil Çiçek'in yanıtları.

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TECRÜBE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in ilk sözleri:

Bunca yıllık siyasi hayatımda şunu gördüm... Türkiye ne zaman içe dönse, iç sürtüşmelere girse, dünyadaki önemli gelişmeleri, fırsatları ıskalıyor.

1950'den sonra yaşananlara ve gündem konularına bir bakalım... Bu dediklerimin ne kadar doğru olduğunu görürsünüz.

Bugüne gelince... Türkiye daha fazla içe döndü... İçe kapandı.

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İTİBARLI ÜLKE... TÜRKİYE

Cemil Çiçek, İstanbul'da yapılan dışişleri bakanları toplantısından ve Antalya'da yapılacak iklim değişikliği zirvesinden söz etti... İşte söyledikleri:

Türkiye'de önemli olaylar, önemli gelişmeler oluyor.

Mesela... Dünyanın önde gelen 8 ülkesinin dışişleri bakanları Türkiye'de toplandı... Emin olun, kimsenin haberi olmadı desek yeridir.

Doğru dürüst ne medyada yer aldı ne de televizyonlardaki tartışmalarda... Türkiye'ye ne kazandırdı, bilmiyoruz.

Şimdi önümüzde COP31 etkinliği var... Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi... Dünya çapında organizasyon... Böyle bir toplantı Türkiye'de yapılıyorsa, Türkiye'nin itibarının göstergesi.

Bu ve benzeri pek çok etkinlik Türkiye'de oluyor... Biz maalesef birtakım kısır çekişmelerden çıkamıyoruz.

Ama... Altını özellikle çizeyim... Ben içerideki bazı olayları tartışmayalım, üstünü kapatalım demiyorum... Sadece içeriye kapanıp kalmayalım.

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KURUMLAR VE KURALLAR

Sordum... İçeride olanlar... Son tartışmalar... Fonlar... Yolsuzluklar... Ne olacak bu işlerin sonu?

Cemil Çiçek, "Devletleri ayakta tutan, kurumlar ve kurallardır" diyerek söze başladı:

Demokrasi... Doğru kurumlar, doğru kurallar ve bunların doğru işletilmesidir.

Türkiye, şikâyet edilen konularla ilgili kural eksikliği olan bir ülke değil... Kural eksikliği yok.

İşleri düzgün giden ülkelerdeki kuralların ve kurumların tamamı, Türkiye'de fazlasıyla var... Denetim kurulları da... Yargı da.

Bütün mesele bunların doğru dürüst çalışması... Çalıştırılması.

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'BİR DAKİKA'

Cemil Çiçek'in sözünü kestik, "Bir dakika" diyerek.

"Kurumların doğru dürüst çalışması" sözlerini açmasını istedik.

Ve açtı... Dedi ki:

Kurumların çalışması ve kuralların işletilmesi için çaba sarf etmek şart.

Öncelikle... Buralarda görev yapan insanlara büyük sorumluluk düşüyor.

Zira... Bu insanlar maaşlarını milletten alıyor... Devletten alıyor.

Maaşlarını benden, sizden almıyor... Bakanlardan almıyor... Millet adına görev yapıyor.

Milletin beklentilerini hukuk çerçevesinde karşılamak sorumluluğu da bunlara düşüyor.

Bu insanların görevlerini cesaretle yapabilecekleri bir siyasi ortamı hazırlamak icap eder... Mesele budur.

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GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMAK

Türkiye tartışıyor... Erzurum, Diyarbakır, Edirne tartışıyor... Siyaset tartışıyor... Sokaktaki insan tartışıyor... "Ne olacak bu işin sonu?"

Cemil Çiçek'in yanıtı:

"Elbette tartışılacak... Siyaset, tabii ki tartışacak... Ama hakaret çerçevesinde değil... Makuliyet çerçevesinde."

Ve... Cemil Bey'in sözlerinin devamı:

Bir konuyu, bir sorunu yüksek sesle, bağıra çağıra konuşmak, sorunun çözümüne fazla katkı sağlamıyor.

Böyle devam edersek, bu işleri aylarca tartışırız... Bir sonuca da varamayız.

Geçmişte yaşadık bunları... Geçmişten ders çıkaralım.

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ANAVATAN DERSLERİ

Geçmişten söz etmişken... Cemil Çiçek, geçmişte Turgut Özal ile de çalıştı, Necmettin Erbakan ile de.

Bugün... Geçmişin penceresinden bakınca... Neler söylüyor?

Paylaşalım:

Geçmişte de bugün yaşadıklarımıza benzer bazı sıkıntılar yaşadık.

Yapmamız gereken doğrular vardı... Bazılarını yaptık, bazılarını yapmadık... Ya da yapamadık.

Olumlu ve olumsuz sonuçlarını toplumca gördük.

Şunun altını çiziyorum... Herkes Anavatan Partisi tecrübesini iyi değerlendirsin.

Anavatan Partisi, yakın tarihin en önemli siyasi laboratuvarı... Herkes ona iyi baksın.

O partinin çatısı altında yaşananlar iyi değerlendirilirse, çıkarılacak çok önemli dersler var.

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SOKAK SONUÇ BEKLİYOR

Cemil Çiçek'in söyledikleri doğru... Kitabın ortasından konuşuyor.

Ama... Fakat... Lakin...

Sokaktaki insan öfkeli... Sabırsız... Sonuç bekliyor.

Hele de şu son olaylar... Fon şeytanlıkları... Kara para aklamaları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar tekrar söylediği gibi... "Kime ve nereye kadar uzanırsa uzansın... Aydınlatılsın... Suçlular cezalandırılsın."

Sokak... Hesap saatinin gecikmesini istemiyor.