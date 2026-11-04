Arapça bir kelime... Melun... "Allah'ın lanetine uğramış kimse" anlamında.

Kısacası... "Lanetli."

Biliyoruz... Türkiye'de yüzlerce... Hatta binlerce melun/lanetli insan olduğunu söylemek oldukça ağır.

Fakat... Bu bir gerçek.

Bugün, neden bu konuya girdik? Neden böyle ağır bir söz söyledik? Anlatacağız.

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NUMAN HOCA'NIN BATMAN DERSİ

Batman Üniversitesi... 2026-2027 akademik yılı açılış töreni... 26 Ekim Pazartesi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Profesör Dr. Sevgi Kurtulmuş Batman'da... Üniversitede.

Profesör Dr. Numan Kurtulmuş, yeni öğretim yılının ilk dersini verdi.

Ders konusu:

"Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi... Türkiye modeli."

Konuşma... Siyasetin üstünde.

Dünya... Türkiye... Ortadoğu... Sorunlar... İç cephenin önemi... Birlik... Beraberlik.

Numan Kurtulmuş'un konuşması/dersi kitaplaştırılmalı... Dağıtılmalı... Okumayan kalmasın.

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HADİS-İ ŞERİF

Cemil Çiçek dedi ki:

- Evet... Rüşvet alan da veren de melundur sözü bir hadis-i şeriftir.

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu söze girdi:

- Yavuz Bey... Sözünü ettiğiniz Belediye Başkanı Salih Gök... Zamansız öldü.

Sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu:

- Rahmetli Salih Gök'ü tanırdım... Muhterem bir insandı... Oğlu doktor oldu.

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SÖZLÜK

Hadis-i şerif... Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sözleri.

Ve... Türk Dil Kurumu sözlüğü... Melun sözcüğünün karşılığı:

"Tanrı tarafından lanetlenmiş... Lanetli."

Yani...

"Rüşvet alan da veren de Allah tarafından lanetlenmiş" kişi.

Var mı itirazı olan?

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GÜNDEM FARKI

Nerede kalmıştık? Meclis'teki sohbette.

Başkan Numan Kurtulmuş, Batman izlenimlerini anlattı:

"Batman'ı çok değişmiş buldum... Büyümüş... Gelişmiş... Hayran kaldım."

Numan Kurtulmuş, keşke Batman'da konaklasaydı.

İlçeleri dolaşsaydı... Hasankeyf'i, Kozluk'u, Sason'u... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memleketi Gercüş'ü.

Değişimi fark edecekti.

Keşke, Numan Hoca'nın zamanı olsaydı... Halkın arasına girseydi... Örneğin, Çömçe Lokantası'nda yemek yeseydi...

Ankara'nın, İstanbul'un... Siyasetin gündemi ile... Batman'ın gündemi arasındaki uçurumu görecekti.

Anadolu... Doğu... Güneydoğu insanı... İşinde gücünde... Ekmeğinin derdinde... Ekonominin canlanmasını bekliyor... Siyaseti, seçimi konuşmuyor.

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TBMM'DE AKŞAM SOHBETİ

Geçen hafta... Salı (27 Ekim) akşamı... Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni vardı.

Tören sona erdi... Birkaç kişi... Dar bir kadro... Meclis'te kaldık.

TBMM Başkanı Profesör Dr. Numan Kurtulmuş'un, misafir kabul salonunda oturduk.

Kimler mi vardı? Aklımızda kaldığı kadarıyla...

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Burhanettin Duran... Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu... Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz... Profesör Dr. Nuran Yıldız.

Ve bazı milletvekilleri:

Hüseyin Yayman (Hatay), Ayşe Böhürler (Kayseri), Hulki Cevizoğlu (İstanbul), Filiz Kılıç (Nevşehir), Mustafa Savaş (Aydın) gibi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan çay ikramı.

Sohbet... Söz, Batman'dan açıldı.

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ZAMAN TÜNELİNDEN BİR ANI

Batman... Yılda en az iki kez giderim.

Meclis'te, bir Batman anımızı anlattık.

Yıllar önceydi... Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olduğu yıllar.Demirel ile birlikte Batman'daydık.

Programda... Belediye başkanını ziyaret de vardı.

Gittik... Başkan, aşağı inmişti... Belediye binasının önüne.

Bu sırada... Belediye duvarındaki... Bir yazı dikkatimizi çekti.

Büyük harflerle yazılmış:

"Rüşvet alan da veren de melundur."

Başkan, yazıya baktığımızı görünce... "Yavuz Bey" demişti: "Bu bir hadis-i şeriftir."

Batman'a bir sonraki gidişimizde... Belediye duvarında bu yazı yoktu.

Ve öğrendik ki...

Belediye başkanı, görev süresi bitmeden ölmüş.

Sonra da... Duvardaki yazı yok olmuş.

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NOKTA

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bolu, Antalya... İlçeler... Belediyeler... İhaleye fesat karıştırma... Kara para aklama... Yolsuzluk... Fon şeytanları... Rüşvet alan kamu görevlileri... Rüşvet verenler... O kadar çok ki... Saymakla bitmez.

Hadis-i şerife göre... Bunlar birer melun.

Demek oluyor ki... Türkiye, melunların/ lanetlilerin senelerce "büyük insan/ önemli şahsiyet" diye baş tacı edildiği bir ülke.