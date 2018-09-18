Başkan Erdoğan, dün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. İki lider bu önemli görüşmeyle İdlib krizini çözüme kavuşturacak bir mutabakata vardı. "Astana ruhuna" uygun bir çözümde buluşuldu. Rusya'nın üslerine yönelik güvenlik kaygıları ve Türkiye'nin çok yönlü endişeleri giderildi. Böylece İdlib'e askeri operasyon durduruldu. Muhalifler ve rejim güçleri arasındaki çatışma engellendi. Rusya, Esed'in çatışmasızlık bölgesine saldırmamasını temin edecek. 15 Ekim'e kadar İdlib'de 15-20 km'ye kadar varan bir silahsızlanma bölgesi kuruluyor. Muhalifler ağır silahlardan arındırılırken Türkiye ve Rusya askerleri silahsızlanma bölgesinde ortak denetim yapacak. Ayrıca, Erdoğan, basın toplantısında "Suriye'deki diğer terör grupları" diyerek YPG ile mücadelede Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. Anayasa komitesinin kurulmasının ve siyasi sürecin işletilmesinin önemine değindi.

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