Trump'ın çekilme kararından sonra Fırat'ın doğusu da batısı da hareketlendi. Önce Münbiç'te sonra Haseke'de Amerikan askerlerine yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Bu saldırıların hedefi net: ABD kamuoyunun Trump'ı baskı altına almasını ve böylece çekilme kararını gözden geçirmesini sağlamak. Güvenli bölge için birlikte çalışan Türkiye ve ABD'nin bir plan üzerinde uzlaşmasını engellemek. Ayrıca, ABD-YPG'nin "DEAŞ ile mücadeledeki birlikteliğini" tekrardan hatırlatmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı arayarak Türkiye'nin Münbiç'te güvenliği devr almaya hazır olduğunu söylemesi çok önemliydi. Aslında Erdoğan, hem Trump'a sahada yapılan "operasyonu" gösterdi. Hem de çekilme sürecinde Türkiye'nin üstleneceği aktif role dair kararlılığını yineledi.

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