Fırat'ın doğusundaki "güvenli bölge" üzerine farklı planların yarıştığı bir döneme geçtik.

Bir süre daha bu konuyu enine boyuna tartışacağız.

Ankara hem Washington hem de Moskova ile bu konuda müzakereler yürütüyor.

Washington bürokrasisi Başkan Trump'ın bahsettiği 32 km'lik bölgenin nasıl olacağına dair çalışıyor. İlk önerilerinin dün Ankara'ya gelen J.

Jeffrey tarafından iletilmesi kuvvetle muhtemel. Hava sahasını kontrol etmeye devam edeceğini açıklayan Trump yönetiminin önerisinin km değişikliği ve bir şekilde ABD varlığını koruyacak formüller içermesi ihtimal dahilinde.

Zira hem YPG'yi korumak hem de Türkiye'nin güvenlik kaygılarına hitap etmek, zorlu bir çabaya karşılık geliyor. Ankara "terörden arındırılmış bölgeyi tek başına kurabileceğini" söylüyor."Kuzey Irak" benzeri formüle kapalı ancak "ABD, Rusya ve Fransa ile işbirliğine" açık görünüyor.

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Moskova'nın önerisi ise geçen çarşamba günü Erdoğan- Putin zirvesinde gündeme getirildi.Putin, 1998'teki Adana Mutabakatı'nın yürürlükte olduğunu söyledi.Türkiye'nin sınır güvenliğini ve terörle mücadelesini sağlamak için bu mutabakatın temel alınmasını önerdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün Kara Harp Okulundaki törendeönerisinin değerlendirilebileceğine işaret etti: "Putin önerisiyle Türkiye'ninSuriye rejimi ile çalışmasını istiyor.ABD çekildiğinde YPG kontrolündeki bölgenin Esed yönetimine geçmesini istiyor.Adana Mutabakatı'na referansla sınır güvenliği formuna bürünmesini öneriyor. Putin "derken de YPG'ye mesaj göndermekten vazgeçmiyor.tartışmasınınkonusundaMoskova ile yürütülen müzakeresininbaşlangıç noktası olduğunudüşünebiliriz. Zira Erdoğan'ınkonuşmasındaki "cümlesi de oldukça kritik.Bu cümle ile 2011'e kadar işleyen bu mutabakatı tartışmaya açtı. Mutabakat sadece Abdullah Öcalan'ın teslimi ile ilgili değildi.Aynı zamanda PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesi, tüm faaliyetlerinin yasaklanması ve militanlarının yargıya sevk edilmesini de içeriyordu.Erdoğan, "diyerekPKK'nın kolu olan YPG'yi dekast ediyor elbette.O halde soru şu: "birirade oluşturabilir mi? Moskovaşunu görmeli: YPG'lilerin "olmayı kabuletmesiyle Ankara'nın Suriye sınırındakigüvenlik kaygıları giderilemez.Bu yolla YPG enstrümanını da ABD'den devr alamaz.Aslolan Türkiye ile Suriye'de ilerlettiği işbirliğini korumak olmalı.ABD'nin hava sahasını korumaya devam ettiği ortamda Moskova, önerisini çok daha fazla geliştirmek zorunda.Ankara ise Erdoğan'ın söylediği şu gerçeği tüm dünyaya göstermek için getirilen önerileri samimiyetle tartışıyor: