Yerel seçim gündeminde "beka" tartışması yeni polemiklerle derinleşiyor. Farklı milliyetçilik tanımlarının kapışmasına dönüyor. Muhalefetin genel başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı "beka" tartışmasından uzak duramıyorlar. Aydın'daki ortak mitingde Akşener, Erdoğan'ın 18 milyon seçmene terörist dediğini iddia etti: "Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar nasılsınız, iyi misiniz?" Aynı mitingde Kılıçdaroğlu da "düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyordun. Kendi ordusunun silah fabrikalarını yabancı bir ülkeye satanlara milliyetçi denmez." cümlesini sarf etti.

Erdoğan ise "HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ettiği" iddiasının yalan olduğunu, aynı yalanı Akşener'in Denizliler için de kullandığını belirtti. Böylece Cumhur İttifakı da Kılıçdaroğlu'nun toparladığı ittifak da kendilerinin "gerçek milliyetçi" olduğunu öne sürüyor. Karşı tarafı milliyetçiliğe ihanetle suçluyor. Bence bu kapışmada iktidarın eli daha güçlü; anlatayım.

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