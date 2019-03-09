Washington, S-400 meselesinde gerilimi yükseltiyor. Ankara, "bu konuyu kapattık" diyerek tavrını kesinleştirdiği halde Amerikan kurumları bastırmaya devam ediyor. Dışişleri ve Pentagon, bu sistemin Türkiye tarafından satın alınmasının "geniş sonuçları" olacağı uyarısında bulunuyor. ABD savunma sanayisi de bu pozisyonun arkasında görünüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı R. Palladino bu sonuçları "F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesi, diğer potansiyel silah transferini riske sokması ve Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalması" şeklinde tanımladı.

EUCOM Komutanı General C. Scaparrotti de S-400 füzelerinin "NATO'nun sistemlerine bir tehdit olduğunu" açıkladı. Mesele, ancak Erdoğan ile Trump arasında üretilecek bir formülle yönetilebilecek aşamada.

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