Muhalefet, 23 Haziran seçimlerinin sonuçlarına dayanarak sistem tartışması başlattı. Bu tartışma erken seçim önerisine hazırlık amacı taşımakta.

2014'ten bu yana sekizinci seçimin yapıldığı ülkemizde hemen bir erken seçim istemek riskli. Zira bunu seslendiren seçim yorgunu milletten tepki görür.

İşte Kılıçdaroğlu da ileride yapılacak bir erken seçim talebinin altlığını hazırlamak için cumhurbaşkanının tarafsızlığı (partililiği) konusunu gündeme getirdi.

Bu gündemin aynı zamanda Cumhur İttifakı ve AK Parti içinde çatlak oluşturmaya matuf olduğu açık. Hatta partileşme arayışında olduğu bahsedilen isimlerin de katılacağı yeni bir muhalefet alanı oluşturma hamlesi olduğu söylenebilir.

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