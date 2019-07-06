23 Haziran seçim sonuçları siyaseti hareketlendirdi. Sistem tartışmasından yeni parti kurma çalışmalarına kadar bir dizi konu kulislerde dolanıyor. Bu konular arasında uzun süredir marjinal durum olan Kürt milliyetçilerinin artan "özgüvenini" ayrıca önemsemek lazım. HDP, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerindeki CHP adaylarının başarısını kendi desteğine bağlıyor. Hatta etkisini 24 Haziran seçimlerine kadar geri götürüyor.

TBMM'de HDP'li milletvekili Kurtulan'ın İYİ Partili Ağıralioğlu'na attığı fırça bahsettiğim "özgüvenin" bir yansıması: "Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır." Elbette bu cümleler Millet İttifakı ile HDP arasındaki birlikteliği ayan beyan etti. Ancak bu sürpriz değildi, malumun ilamıydı.

***

***

***